Oprašte nostalgické vzpomínky. Vrací se skákačka Croc: Legend of the Gobbos

19. 3. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Devadesátky daly vzniknout mnoha kultovním plošinovkám. Super Mario 64, Rayman či Crash Bandicoot i další kousky se slavnými maskoty se nesmazatelně vryly do paměti a nejen díky vzpomínkám žijí dodnes. Vedle těchto klenotů tu pak je kategorie her, které mnozí považují za kultovní, avšak moderní široké masy netuší, o co kráčí. Sem patří i skákačka Croc: Legend of the Gobbos, která už za pár týdnů dostane remaster.

Sympatické je, že na něm pracuje stejné studio jako na původní hře – Argonaut Games. Tým sice původně v roce 2007 zanikl, avšak minulý rok ho Jez San oživil pod záminkou, že budou oprašovat své klasické tituly (mimo jiné sem patří i první a druhý videoherní díl Harryho Pottera pro první PlayStation).

zdroj: Argonaut Games

Croc: Legend of the Gobbos Remaster je úvodní vlaštovkou jejich snah, která oproti originálu přinese uhlazenější vizuál a modernizované prvky, včetně klidnější kamery a ovládání. Jez San se během oznámení též snažil uklidnit pamětníky slovy o tom, že „tým neúnavně pracoval, aby zachoval kouzlo i nostalgii originálu,“ což potvrzuje i možnost přepnutí do původní grafiky.

V hlavní roli se opět objeví roztomilý krokodýl, který se snaží zachránit svou adoptivní rodinu ze spárů pohůnků hrůzostrašného čaroděje Barona Danteho. Cesta ho zavede do pěti různých světů složených z celkových 45 úrovní. V nich musí využít svůj ikonický batůžek a ocas, aby se mu povedlo proběhnout, proskočit a proplavat místními nástrahami i nepřáteli.

Croc: Legend of the Gobbos Remaster vyjde digitálně už 2. dubna na PC (GOG), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch. Verze pro PS5 a Switch by se v druhém čtvrtletí roku měly rovněž dočkat fyzické edice.