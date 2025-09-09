První patch pro Silksong zjednoduší začátek hry

Už první Hollow Knight byl zatraceně těžká hra a Silksong zdatně kráčí v jejich šlépějích. Obtížné skákačkové pasáže, dlouhé běhy k bossům, vzácnější checkpointy, to všechno může vést k frustraci, na kterou vývojáři z Team Cherry promptně reagují. První patch, který by měl vyjít zhruba v polovině příštího týdne, se zaměřuje na balanc úvodu hry.
Aby to měli hlavně nováčci trochu jednodušší, rozhodli se tvůrci kromě několika bugů (neplést s roztomilými broučky melancholického království) snížit obtížnost bossů Moorwing a Sister Splinter. Stejně tak se zvýší odměna v podobě růženců za odevzdání historických relikvií a válců se žalmy. K navýšení odměn dojde i za plnění donášek pro kurýry.
Potěší snížení ceny za odemčení odpočinkové lavičky a v obchodě v lokaci Bellway zhruba uprostřed hry. Všechny drobné úpravy budou platit retroaktivně. Hráči a hráčky, kteří třeba narazili na bugy, při kterých nezískali odměnu za splněný vedlejší úkol, tak nemusí mít strach, že by o vzácné růžence přišli.
Patch už je teď k dispozici pro majitele hry na PC, kde si mohou záplatu stáhnout v rámci veřejné bety na Steamu nebo GOGu. Ostatní musí počkat na veřejný release do příštího týdne. Team Cherry už teď avizuje, že plánuje i druhý patch, takže pokud jste v seznamu oprav nenarazili na váš problém, může být řešení součástí další aktualizace.