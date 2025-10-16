Project Shadowglass je milostný dopis Thiefovi a utahuje si z generativní AI

Před pár měsíci internetem prosvištěla kratičká ukázka pixelartového fantasy, kterou vytvořila generativní AI. Tvůrcům ze Starhelm Studios to nedalo a rozhodli se na hrobu kultovních Looking Glass Studios vytvořit duchovního pokračovatele Thiefa, který je ale na rozdíl od umělou inteligencí vytvořeného pěkného gifu skutečnou hrou.
I v popisku se tvůrci vůči AI vyhraňují. „Vše, co vidíte, je 100% skutečné a běží na skutečném enginu. Hra může vypadat jako ta pěkná AI videa, ale narozdíl od nich je hratelná. Žádný obsah projektu Shadowglass nebude generovaný AI,“ zmiňují tvůrci.
A co se pod pixelartovým pozlátkem skrývá? Nic menšího než plíživá „vtahovka“ v temném fantasy království. Budete plánovat vloupačky, vkrádat se do královských komnat, prchat před strážemi. Project Shadowglass má být líbesbríf klasikám žánru, jako jsou Thief, Deus Ex nebo System Shock, akorát s unikátní 3D pixelartovou technologií.
I v hlavní roli po vzoru Garreta hratejete za neúspěšného zloděje, který je tajemným zákazníkem pověřen „získáním“ prastarých artefaktů říše. Přes den trávíte čas plánováním, obhlížením místa budoucího zločinu, nákupem vybavení, sbíráním informací a vylepšováním své dílny. V noci se musíte plížit stíny k vytouženým cennostem.
Nejste válečník, odhalení znamená v drtivé většině případů velký problém. Každé NPC má jméno i paměť, a pokud někdo uvidí tvář, znamená to skrývat se dlouhé dny před všetečnými zraky. Hra bude simulovat světlo, stíny a odlišnou hlučnost na různých površích. Mechanismus zhasínání pochodní a manipulace s prostředím k odlákání strážných pamětníkům Thiefa jistě nebude neznámý.
Váš zlodějíček si taky pod plášť schová paklíče, když bude nejhůř, omráčí stráže, skryje jejich těla a uprchne třeba po střechách. Filozofií studia je vytvořit zlodějský sandbox, který vás nesvazuje. A kdyby vás náhodou zajali, není vašemu snažení konec – můžete se totiž pokusit uprchnout z vězení.
Project Shadowglass je momentálně v rané alfě bez rámcového data vydání. Dočkáme se ale na PC, kde si ostatně můžete titul přidat do seznamu přání.