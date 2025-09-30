Přidejte se ke kultu, je to legrace! Join Us slibuje náboženské hrátky i UFO
30. 9. 2025 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Pokud si chcete vyzkoušet, jaké to je stát v čele kultu, nemusíte se nutně stěhovat do Ameriky. Stačí vám počítač, teplo vašeho domova a survival akce Join Us, kde se vzýváním všeho možného pokusíte přežít blížící se konec světa.

Prvotina relativně mladého kanadského studia Wolf Haus Games, které je složené z veteránů filmové i herní scény, by se zjevně chtěla stát realističtějším Cult of the Lamb. Slovíčko „realističtější“ nicméně berte s velkou rezervou, protože tady nebudou chybět duchové, UFO nebo třeba Cthulhu.

Jádro je složené z otevřeného světa, ve kterém budete přežívat po vzoru jiných sandboxových survivalů. Postavíte a rozšíříte svou základnu, do hřejivého obětí přilákáte následovníky, čas od času něco nebo někoho obětujete, a k tomu budete dávat pozor na rostoucí arzenál vojenských zbraní. To kdyby se náhodou někdo rozhodl nesouhlasit s vaším viděním světa.

Celý herní svět je potenciální farmou na stoupence, mezi něž šíříte propagandu a budujete svou pověst. Každá ovečka má své silné i slabé stránky, podle nichž se rozhodnete, jestli se zapojí do práce na základně, případně za ni budete přímo hrát. Platí však, že právě lidská síla je vaším největším zdrojem a současně slabinou. Proto je dobré všechny udržovat spokojené, aby z vašich řad nezběhli.

Jednou z unikátností je systém víry, který je v podstatě rozlehlým RPG stromem, z něhož získáváte bonusy i negativa. Věřit můžete čemukoliv, ať už je to kanibalismus nebo UFO. Váš radikální postoj se samozřejmě nebude líbit různým orgánům, do nichž čas od času musíte vysypat poctivou porci olova, aby vám zábavu nezkazily. Tím spíše kvůli systému permanentní smrti, v němž se postavy do světa živých vrátí maximálně tak, že se z nich stanou duchové.

„Ve hře je dynamický strom dovedností, který se průběžně vyvíjí. Takže pokud chcete být kultem, který se zajímá o násilí, můžete se stát velmi násilným kultem. Pokud se chcete stát kultem druidů, vydejte se tímto směrem. Jestli vás zajímá UFO nebo duchové, všechno to jsou reálné možnosti, jež ovlivní příběh hráče v průběhu celé hry,“ slibuje spoluzakladatel studia a generální ředitel Joe Dietsch PC Gameru.

Myšlenka Join Us už sama o sobě vybízí k tomu, abyste se do ní pustili společně s přáteli. Proto je dobrou zprávou, že podporuje online kooperaci až pro čtyři hráče. S vydáním počítejte v průběhu příštího roku, prozatím akorát na PC.

Nejnovější články