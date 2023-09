Prezident Capcomu si myslí, že jsou hry příliš levné

27. 9. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Prezident a provozní ředitel Capcomu Haruhito Cudžimoto se rozhodně nikterak nerozpakuje s ledovým klidem píchnout do sršního hnízda. Během vystoupení v rámci právě proběhlého festivalu Tokyo Game Show několikrát zopakoval, že si myslí, že jsou ceny her pro koncového zákazníka příliš nízké.

Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, je potřeba jedním dechem doplnit, že právě Capcom na žádnou zdražovací vlnu zatím nenaskočil a jako jeden z mála velkých vydavatelů své hry stále nabízí se „starou“ šedesátidolarovou cenovkou. A z Cudžimotových úst se zároveň ani nejednalo o žádný zbůhdarma pronesený výkřik, prezident doplnil i vcelku pochopitelnou argumentaci.

zdroj: Capcom

„Náklady na vývoj her jsou v současné době zhruba stokrát vyšší než za dob Famicomu, ale cena softwaru pro zákazníky vzrostla vlastně jen minimálně. A také je potřeba zvedat platy. Výplaty rostou všude ve světě a zdražení her by prospělo hernímu byznysu jako celku,“ řekl Cudžimoto.

Podle prezidenta Capcomu zároveň ani nezáleží na ekonomické situaci, krizích nebo všeobecné důvěře v průmysl, protože takové faktory nemají na herní průmysl vliv. Lidé si dál pořizovali hry například i během finanční krize vyvolané bankrotem investiční banky Lehman Brothers v roce 2008: „Krize vám přeci nezabrání, abyste vyrazili na koncert nebo zašli do kina. Kvalitní hry se zkrátka budou prodávat dál,“ uvedl Cudžimoto.

Na jednu stranu se to sice samozřejmě neposlouchá úplně příjemně, když si člověk představí, jak bude muset víc platit, ale na druhou... Cudžimoto klidně může mít pravdu. Obrovský nárůst herních vývojových nákladů je zkrátka empirický fakt – stačí se podívat třeba na data, která unikla na veřejnost během soudních tahanic Microsoftu a antimonopolních agentur. Půl miliardy dolarů na vývoj velké hry včetně marketingu už je pomalu spodní hranice a tituly atakující, nebo dokonce překračující miliardovou hranici také nejsou žádná za vlasy přitažená fikce, ale existující realita.

Herní průmysl roste obřím (někteří dokonce tvrdí, že neudržitelným) tempem, což se zkrátka někde odrazit musí. Vyšších cenovek se proto pravděpodobně dočkáme, ať se nám to líbí, nebo ne.