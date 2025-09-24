Painkiller se opozdí. Zato vyjde s roguelite režimem

Znovuvzkříšení značky Painkiller se opozdí – zatímco původně měl nový díl z dílny 3D Realms a Anshar Studios vyjít 9. října, nakonec se s dvoutýdenním zpožděním dočkáme až 21. října 2025. Spolu s oznámením odkladu dorazil i čerstvý trailer, který dává jasně najevo, že čekání navíc by se mohlo vyplatit.
Video s podtitulem Rogue Angel ukazuje zcela nový roguelite režim, jenž rozšíří klasickou kampaň. Ta půjde odehrát nejen sólo, ale poprvé i v kooperaci až tří hráčů. Novinka vás přenese do nehostinné verze Očistce, kde se arény mění díky procedurálnímu generování, ve kterých lze získávat stále nové upgrady a kde se proti vám staví nekonečné vlny démonů.
Jistě dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí za své peníze co nejvíce obsahu, jen... jen to prostě už moc nepřipomíná Painkiller. Místo toho dostáváme jakýsi generický mišmaš boomer shooteru, skákačky a trendů, jako je kooperace a roguelite režim. Stejně jako v případě jiných her doufám, že se pletu, a třeba nakonec dostaneme skvělou akci. Ostatně, když škobrtl Doom: The Dark Ages, je na vrcholu letošních stříleček stále volné místo.
Revival Painkillera byl poprvé odhalen letos v březnu a slibuje návrat ikonické střílečky z roku 2004, jejíž původní verzi vytvořilo studio People Can Fly (Outriders, Bulletstorm). Opět se tak chopíte role zatraceného bojovníka, který se snaží prostřílet si cestu ke spáse a vykoupení. Hra vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.