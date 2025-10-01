zdroj: Qooland Games

PC

Od mýtické doby kamenné po sci-fi technologie. Survival Soulmask vyjde ještě letos

1. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Soulmask
Soulmask
Soulmask
Survival Soulmask se po delším období v předběžném přístupu blíží k plnohodnotnému vydání. Tvůrci na PC Gaming Show Tokyo Direct oznámili, že verze 1.0 dorazí ještě letos, a to rovnou s novým rozšířením Shifting Sands, které hru obohatí o staroegyptský nádech.

Pokud jste o Soulmask zatím neslyšeli, jde o survival, kde se ujmete role uprchlíka, který se měl stát lidskou oběti. Díky záhadné masce dokážete ovládat ostatní přeživší, přibírat je do svého klanu a zadávat jim úkoly – od sběru surovin po výrobu nástrojů. Hra tak připomíná Palworld, jen místo příšerek pro vás pracují lidé.

Rozšíření Shifting Sands posouvá děj z džungle inspirované mayskou kulturou do prostředí pouští a pyramid. Egypt zde ale není historicky věrný, spíše působí jako mix mýtu a sci-fi. Trailer (výše) ukázal například antigravitační solární bárky, které křižují nebe nad pyramidami, nebo možnost obléknout masky bohů jako jsou Horus či Anubis, a získat jejich schopnosti.

Výrazný kontrast tvoří začátky hry, kdy hráč jen sbírá kameny a větve a vyrábí primitivní nástroje. Postupem času se ale dostáváte k epickým schopnostem, které připomínají starověkou magii zkombinovanou s mimozemskou technologií. Soulmask tak slibuje překvapivý vývoj od survival základu až k velkolepým mytologickým bitvám.

Tvůrci zdůrazňují, že cílem je rozvíjet pocit budování komunity. Každý člen klanu má svou roli a hráč se musí rozhodovat, koho povede a jaké dovednosti upřednostní. V Shifting Sands se navíc přidávají nové možnosti a schopnosti, které hru ještě více rozšiřují. Plná verze Soulmask vyjde na PC ještě letos a současně s ní se zpřístupní i DLC Shifting Sands. Zájemci si mohou titul už teď vyzkoušet v předběžném přístupu na Steamu a připravit se na přechod z džungle do písku, bohů a konspirací.

Jakub Malchárek
Jakub Malchárek
Nejnovější články