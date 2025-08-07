Od desetiválců k hybridům. Formula Legends vás sveze napříč érami

Formula Legends se sice nemohou chlubit oficiální licencí královny motorsportu, dokonce na některý vkus mohou mít i příliš divokou, roztomilou stylizaci. Taky nejde o simulátor, ale arkádu. Nicméně fanoušci motorsportu by ani tak neměli nad hrou lámat hůl, přiblíží vám totiž jednotlivé éry formule a ty nejdramatičtější okamžiky populárního sportu.
Od ikonických strojů z 60. let přes desetiválce až po současné hybridy. Formula Legends nabídne 16 modelů inspirovaných ikonickými návrhy, ve kterých fanoušci jasně rozpoznají legendární vozy. To samé platí i závodní trati – kvůli chybějící licenci si nezajezdíte přímo na okruhu v Monaku, ale místní inspirovaná pobřežní trať je slavnému okruhu velmi podobná – včetně vlásenky Grand Hotel.
Proměnlivé éry budou mít dopad i na strategii a procesy v boxech. Moderní auta budou využívat DRS a ERS systémy, starší éry zase potřebují v depu doplňovat palivo. I fiktivní jezdci budou inspirovaní skutečnými ikonami (asi si domyslíte, co za závodníky je Miki Laura a Mike Shoemaker). Piloti pak mají vlastní ikonické helmy a speciální perky. Mistr deště si poradí na mokrém povrchu, zatímco Kaiser „Shoemaker“ dostává bonus k rychlosti a akceleraci, když je první.
Herní režimy pak nabídnou příběhovou kampaň, kde zažijete nejpamátnější momenty motorsportu, ale i vlastní závody a šampionáty, které si můžete upravit podle svého uvážení. Formula Legends zkrátka vypadá jako velká porce upřímné zábavy, která se nebere moc vážně a na nic si nehraje. Už teď si ji navrch můžete vyzkoušet v demoverzi. Plná verze pak vyjde letos 18. září na PC a všech konzolích, včetně minulé generace.