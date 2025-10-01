Nový horor Don't Lie vás uzavře do bytu plného očí a halucinací

Na letošní PC Gaming Show Tokyo Direct se mezi novinkami blýskla hra, která okamžitě přitáhla pozornost fanoušků hororového žánru. BrokenLore odhalilo svůj nový projekt Don’t Lie – spin-off k úspěšnému Don’t Watch – a už první trailer (výše) pořádně děsí.
Hlavní postavou je Junko, mladá žena žijící v dobrovolné izolaci, takzvaná hikikomori. Po neúspěšném terapeutickém programu se znovu ocitá sama mezi čtyřmi stěnami, zatímco její mysl se začíná hroutit. Hráči se vydají na osobní výpravu nejen jejím bytem, ale i labyrintem její psychiky, která generuje podivné liminální prostory a děsivé halucinace.
Trailer ukázal prostředí, která působí až znepokojivě realisticky – od opuštěných plaveckých bazénů po chodby polepené stovkami lístků. Hlavní „atrakcí“ je však monstrum poseté desítkami očí, inspirované japonským folklórním duchem dodomeki. Pohled na jeho tělo je nepříjemný až fyzicky, a pocit, že jste neustále sledováni, se stává centrálním motivem celé hry.
Zajímavé je také propojení s předchozím titulem Don’t Watch. Junko se snaží znovu navázat kontakt se dvěma lidmi, které potkala během terapie, přičemž jedním z nich je Šindži, protagonista prvního dílu. Série tak dostává širší narativní rámec a fanoušci původní hry mohou očekávat nové souvislosti.
Don’t Lie vypadá jako další příspěvek do vlny hororových titulů, které kombinují psychologický tlak, folklórní inspirace a atmosféru liminálních prostor. Pokud se tvůrcům podaří udržet napětí z traileru i ve výsledné hře, čeká nás velmi děsivá hra. Don't Lie nemá zatím datum vydání, můžete si ji však přidat do seznamu přání.