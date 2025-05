Pod radarem: Pokračování skvělých her, znepokojivé horory i moderní a retro střílečky

3. 5. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

World of Goo 2 – Pokračování legendární logické hry konečně na Steamu a PlayStationu 5

zdroj: Sony

Původní World of Goo, které vzalo svět logických her útokem, vyšlo již opravdu dávno – v roce 2008. Na jeho pokračování jsme si museli počkat až do loňského roku, kdy se World of Goo 2 objevilo na Switchi a PC skrze Epic Games Store. Nyní se ale otevírá ještě širšímu publiku díky příchodu na Steam a PlayStation 5.

Jedná se o slizovitou puzzle hru, v níž hrajete za černou, lepkavou tekutinu. Ta se neustále valí kupředu a na vás je vytvářet z ní pevné kuličky a ty použít jako stavební kámen pro své mosty. Díky tomu můžete celou tu černou věc (která vůbec nevypadá jako Venom…) dostat na druhou stranu propasti.

Dvojka láka na mnohem uspokojivější animace, desítky zapeklitých úrovní, nový příběh i dříve neviděný typ černé příšerky – slizouna. Neboli větší černou hroudu plnou očí, kterou nemá problém rozdělit se na více částí. Hra si na Metacriticu drží parádní hodnocení 85 bodů ze sta, takže do rizika rozhodně nepůjdete.

Steam, PlayStation 5 – 750 korun Hra je rovněž dostupná od loňského roku v Epic Games Store a na Nintendo Switch.

Necrophosis – Umělecký hororový zážitek pro fajnšmekry od tvůrců The Shore

zdroj: Dragonis Games

Z některých výjevů ze hry Necrophosis by se mohlo zdát, že jde o nástupce Scorn. Podobnost není čistě náhodná, protože právě tam hledali tvůrci inspiraci. Nemusejí se ale chlubit cizím peřím, aby dokázali zaujmout, protože sami stojí za atmosférickým počinem The Shore, jehož vizuál bere dech.

Studio Ares Dragonis ví, kde je jeho síla, takže i novinka Necrophosis jednoduše uhrane svým prostředím. To je plné pokřivených organických struktur i naprosto neorganických, betonových staveb, které ale mohou být neméně bizarní.

Prostředí a z něj pramenící atmosféra je podle prvních odvážlivců excelentní, zatímco herní prvky jsou spíše neexistující, a když už se nějaké najdou, jsou to spíše slabší hádanky opírající se o jakýs takýs příběh. Pokud do toho ale půjdete s vidinou walking simulatoru s bravurně zpracovaným prostředím a atmosférou, měli byste odcházet velice spokojení.

Steam – 375 korun Demo k dispozici

Wizordum – Pestrobarevná retro střílečka plná moderní magie

zdroj: Apogee Entertainment

Pokud chcete zavzpomínat na počátek devadesátek, ale zároveň nechcete na svém obřím monitoru mžourat na hry v původním rozlišení, pak směle obraťte svůj zrak na parádně vypadající Wizordum. Tvůrci se hrdě hlásí k odkazu klasik jako Hexen a Heretic, ale zároveň se netají tím, že hrou chtějí zaujmout i dnešní publikum.

Ve Wizordum na vás čeká příběhová kampaň, která vás protáhne fantasy městy, bažinami i zasněženými vrcholky hor. V každém případě na vás čeká zběsilá akce plná metání nejrůznějších kouzel i střelby ze zbraní, to vše doplněné o neustálé pídění se po pokladech, hádankách i vyhýbání se pastem.

Jednotlivé úrovně ukrývají i vlastní výzvy, a přestože jde o singleplayerovou hru, nechybí možnost poměřovat se s ostatními v žebřících v rámci speedrunnigu, případně se pustit do tvorby vlastních úrovní v editoru a své výtvory sdílet s dalšími nadšenci.

Steam – 500 korun Demo k dispozici

Badlands Crew – Po Bomber Crew a Space Crew se vaše banda vydává do světa Šíleného Maxe

zdroj: Curve Games

Svého času byla Bomber Crew naprostým zjevením. Vojenský manager s potrhlou grafikou, v němž jste úkolovali posádku druhoválečného bombardéru na nejrůznějších misích. Hra se setkala s takovým úspěchem, že se dočkala hned několika pokračování. Nejdříve přišla vesmírná Space Crew a teď tu máme postapokalyptickou Badlands Crew.

Recept je pořád obdobný – sledujete akční scénu, v níž musíte bleskurychle rozhodovat, jakého člena posádky poslat k jaké zbrani, kdo bude opravovat poškozené díly a kdo léčit zraněné. Jen se to tentokrát děje za volantem vámi vytvořeného pozemního vozidla, které uhání pouští plné šílených znepřátelených frakcí. Ano, bavíme se tu o totální inspiraci v Mad Maxovi.

Svoboda v tvorbě děsivých vozidel hraje prim. Máte pod palcem nejen design, ale i rozmístění všemožných zbraní. Rovněž cvičíte své bojovníky a v neposlední řadě si vybíráte mise a reagujete na vyvíjející se válku gangů. Space Crew nakonec nebyla tak zábavná jako Bomber Crew, tak snad se Badlands Crew přiblíží víc originálu než předchůdci.

Steam – 475 korun

Conquest Dark – Zažijte celou diablovku v pouhých 30 minutách

zdroj: Eldritch Sword Games

Conquest Dark je nejnovější přírůstek do žánru Survivors (Vampire Survivors), který jej po vzoru Halls of Torment obohacuje o prvky akčních RPG, tedy diablovek.

Hlavní devízou hry je rychlost. Díky zběsilosti zážitku typického pro Survivory, kdy se na vás nepřátelé ženou ze všech stran a vaším úkolem je přežít, zažijete urychlený průběh levelování postavy známý z diablovek.

Svůj build vytvoříte během desítek minut a nepřátelé vás dříve či později udolají. Tehdy se do toho pustíte od začátku, hned vyzkoušíte jiný build nebo vylepšíte ten předchozí. Je potřeba vytrvat, protože hra se otevírá postupně, odemykají se nové systémy a dostáváte se k zajímavějším mechanismům. Přidejte si k tomu pořádně temný svět a o zábavu na dlouhé hodiny je postaráno.

Steam – 240 korun V předběžném přístupu do příštího roku.

BrokenLore: Don't Watch – Nechutný horor, z něhož oči přecházejí

zdroj: Serafini Productions

BrokenLore je pořádně bobtnající série hororových her, do níž právě dorazilo cosi opravdu znepokojivého. Jmenuje se BrokenLore: Don’t Watch a pokud jste dosud neměli strach z očí, tak po tomhle zážitku se vám možná změní celý život.

Hra vypráví příběh Šindžiho, který se řadí k takzvaným hikikomori – k lidem, kteří neopouštějí svůj byt. Šindži má totiž úzkosti a s jejich zvládáním mu pomáhají jen videohry. Na vás bude prozkoumávat jeho byt, videohry a čelit zlovolné bytosti se stovkami očí.

Oči jsou pak v jádru celé věci, takže pokud se do nich neradi díváte, tím spíš, když se s nimi dějí děsivé věci, pak zvažte, jestli se opravdu chcete až tolik bát. Nebo si nejdříve vyzkoušejte demo, ono to na noční můry bude jistě stačit…

Steam – 220 korun Demo k dispozici

Deadzone: Rogue – Sci-fi roguelite střílečka, kterou si můžete dát v kooperaci

zdroj: Prophecy Games

Představte si, že se probudíte na vesmírné lodi, nic si nepamatujete a všude se to hemží robotickými nepřáteli. Vezmete nohy na ramena? Kdepak! Popadnete nejbližší kvér a názorně jim předvedete, kdo je tu pánem. Než zemřete. Ale pak se do toho pustíte zas a znova!

Deadzone: Rogue je rogulite střílečka s několika fajn nápady. Tak kupříkladu hned na začátku si proskenujete okolí a na základě pozic nepřátel se rozhodnete, odkud frenetickou akci odpálíte. Pak už na vás čekají tři desítky palných zbraní, které budou o to zábavnější, když si je modifikujete živly.

Z rotačáku se tak snadno stane led chrlící monstrum, zatímco výstřel z brokovnice může nepřátele doslova šokovat. Nechybí vylepšování vaší postavy po čas jednoho „runu“, ale i trvalá vylepšení táhnoucí se napříč všemi pokusy ovládnout vesmírnou loď ISS-X. A pokud v tom nechcete být sami, přizvěte až dva další kámoše do kooperace.