Noční lov, nové anomálie, těžší Zóna a lepší engine. Stalkera 2 čeká největší update od vydání

Práce na Stalkerovi 2: Heart of Chornobyl od vydání loni na podzim nepolevily. Koncem června vyšel patch s číslem 1.5, který výrazně zlepšil umělou inteligenci protivníků v boji. GSC Game World teď představují další zásadní milníky, které chtějí do konce roku ještě stihnout. A není jich úplně málo.
Zásadní novinkou, která nás čeká, je přechod hry na nejnovější iteraci Unreal Enginu ve verzi 5.4. Tvůrcům to dá možnost a nástroje lépe tvarovat hru, hlavně by ale měla znamenat lepší optimalizaci a stabilnější výkon. Vývojáři připouštějí, že přesun může trochu zamíchat dalšími updaty podle toho, jak se upgrade povede, ale riskované zpoždění podle nich stojí za to.
Stran nového obsahu se mohou staří i noví stalkeři těšit na rozličné noktovizory, což ovlivní chování nepřátel ve tmě. Dále pak na nové anomálie, mise, počasí, nejtěžší obtížnost, prodloužení cyklu dne a noci či na přepracování systému výdrže a energetických nápojů. Hrát budete moci v obzvlášť vtahujícím režimu (tipuji omezené uživatelské rozhraní) a v inventáři uvidíte více statistik u zbraní i zbroje.
Nástroje pro tvorbu komunitních modifikací dostanou narativní balíček pro tvorbu vlastních příběhů, zlepšení kompatibility s jinými mody a technická vylepšení, která zase trochu zpříjemní tvorbu uživatelského obsahu.
Také můžeme připomenout, že Stalker 2: Heart of Chornobyl vyjde letos na podzim na PlayStationu 5.