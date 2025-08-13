Noční lov, nové anomálie, těžší Zóna a lepší engine. Stalkera 2 čeká největší update od vydání
zdroj: GSC Game World

13. 8. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Práce na Stalkerovi 2: Heart of Chornobyl od vydání loni na podzim nepolevily. Koncem června vyšel patch s číslem 1.5, který výrazně zlepšil umělou inteligenci protivníků v boji. GSC Game World teď představují další zásadní milníky, které chtějí do konce roku ještě stihnout. A není jich úplně málo.

Zásadní novinkou, která nás čeká, je přechod hry na nejnovější iteraci Unreal Enginu ve verzi 5.4. Tvůrcům to dá možnost a nástroje lépe tvarovat hru, hlavně by ale měla znamenat lepší optimalizaci a stabilnější výkon. Vývojáři připouštějí, že přesun může trochu zamíchat dalšími updaty podle toho, jak se upgrade povede, ale riskované zpoždění podle nich stojí za to.

Stalker 2 roadmap zdroj: GSC Game World

Stran nového obsahu se mohou staří i noví stalkeři těšit na rozličné noktovizory, což ovlivní chování nepřátel ve tmě. Dále pak na nové anomálie, mise, počasí, nejtěžší obtížnost, prodloužení cyklu dne a noci či na přepracování systému výdrže a energetických nápojů. Hrát budete moci v obzvlášť vtahujícím režimu (tipuji omezené uživatelské rozhraní) a v inventáři uvidíte více statistik u zbraní i zbroje.

STALKER 2: Heart of Chornobyl
Recenze
Stalker 2: Heart of Chornobyl – recenze vymodleného návratu do Zóny

Nástroje pro tvorbu komunitních modifikací dostanou narativní balíček pro tvorbu vlastních příběhů, zlepšení kompatibility s jinými mody a technická vylepšení, která zase trochu zpříjemní tvorbu uživatelského obsahu.

Také můžeme připomenout, že Stalker 2: Heart of Chornobyl vyjde letos na podzim na PlayStationu 5.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
