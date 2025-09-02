Nemáte plány na víkend? Vyrazte na Malešov na Kingdom Come: Deliverance Fanfest
Nemáte plány na víkend? Vyrazte na Malešov na Kingdom Come: Deliverance Fanfest

2. 9. 2025 9:00

Prázdniny už sice skončily, ale to neznamená, že je konec všem rodinným výletům. Počasí nadále drží a další dny svými teplotami vybízí k tomu, abyste vyrazili buď do přírody, nebo za kulturou. Pokud byste potřebovali inspiraci na nadcházející víkend, máme pro vás jeden výletně-herní tip. Tuto sobotu se na tvrzi Malešov odehraje první oficiální Kingdom Come: Deliverance Fanfest.

Fanoušci moc dobře vědí, že je Malešov jedním z míst, které mohou virtuálně navštívit v Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímá-li vás, jak se okolí proměnilo, případně jenom chcete být součástí dne, kdy středověké Čechy vystoupí z obrazovek do reálného života, jde o akci pořádanou přesně pro vás.

Společně s dalšími fanoušky si užijete různé aktivity, navštívíte přednášky, užijete si středověkou atmosféru a poslechnete si tematickou hudbu skupin Bakchus, Krless a Sukuba Ensemble. Z klíčových členů týmu dorazí Petr Kolář (producent), Anna Pačesová (vedoucí umělkyně se zaměřením na postavy) nebo Tobias Stolz-Zwilling (mluvčí a PR), kteří se rozpovídají o vývoji středověkého RPG a své práci. Přednášky budou převážně v češtině, vybrané části programu potom poběží v angličtině.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Odkaz kovárny
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: V Odkazu kovárny pro KCD2 se Jindra stane i zubařem a hodinářem

Mezi doprovodné aktivity patří velký turnaj v kostkách, cosplay soutěž, jízda na koních, střelba z kuše, miniverze únikových a šifrovacích her, středověký kemp s řemesly, stánky s merchem a samozřejmě dostatek jídla a pití. Pomyslným vrcholem se stane živý orchestrální koncert pod taktovkou Jana Valty – skladatele soundtracku pro oba videoherní díly.

Chcete-li na akci vycestovat autem, měli byste vědět, že v obci bude k dispozici pouze 300 parkovacích míst. Pořadatelé proto doporučují dopravu vlakem či speciálním autobusem z Kutné Hory. Oboje bude jezdit i v pozdějších večerních/nočních hodinách.

V případě zájmu vstupenky zakoupíte v síti Ticketportal. Vstupenka na celý den vychází na 500 korun, děti do 100 cm mají vstup zdarma.

