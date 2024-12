Nečekaný úspěch Civilizace na Switchi ovlivnil vývoj Civilization VII

6. 12. 2024 9:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

S Civilization VI jsem strávil stovky hodin, možná paradoxně největší část na přenosné konzoli od Nintenda. Paradoxně proto, že „Civka“ byla vždy primárně série spojená s PC (podobně jako většina her od Firaxis), a taky proto, že na Switchi nejela úplně nejlépe. Respektive hratelná byla naprosto bez problému, akorát na větších mapách s větším počtem hráčů jste se pořádně načekali, než jste se dostali na řadu a s více jednotkami a městy dostávaly záhul i snímky za vteřinu.

Byl jsem proto hodně překvapený, že se chystané pokračování Civilization VII plánuje opět i pro Nintendo Switch. I podle hardwarových nároků jde vidět, že si ve Firaxis dávají pozor na škálovatelnost grafických nastavení a míry detailů. Jak teď vývojáři v rozhovoru pro Gamesindustry.biz přiznávají, Switch je pro ně strategická platforma, srovnatelná s tradičním PC.

„Nečekali jsme, že verze pro Switch bude mít úspěch, ale hře se na handheldu opravdu skvěle dařilo. Hodně našich hráčů z PC si Civilization VI kupovalo znovu, protože si ji mohli vzít s sebou. Přenos postupu mezi platformami chceme zachovat i v Civilization VII,“ říká producent Dennis Shirk s tím, že i tenhle plán stál za rozhodnutím hru vydat ve stejný moment na všechny dostupné platformy, včetně minulé generace konzolí.

Firaxis s pracemi na konzolových verzích pomáhá tým z Behaviour Interactive, platí však, že je vše pod kontrolou centrálního týmu. Což ovšem úplně změnilo styl, jakým ve Firaxis vyvíjejí hry. „Například úroveň detailů, při kterých hra mění, jak vypadá, v závislosti na oddálení kamery. Nikdy jsme to neřešili! Vůbec poprvé má teď každý asset hned několik úrovní detailů, protože je potřebujeme v nižším rozlišení, aby hra fungovala na Switchi a na konzolích,“ vysvětluje Shirk a dodává, že jim práci zásadně usnadňuje proprietární engine.

zdroj: 2K

„Je to pro nás zábavná výzva, protože máme limity, které jsme předtím jen na Steamu neměli,“ dodává hlavní producent hry. Na závěr taky vysvětluje, proč se na nástupce Civilization VI čekalo dlouhých osm let. Série se totiž držela pravidla 33/33/33. To znamená, že každý následující díl měl třetinu stejných mechanismů, třetinu vylepšených a třetinu úplně nových. Civilization VII tento vzorec nabourává, novinek bude tentokrát mnohem více.

„Tolik změn je děsivých, kdybychom se drželi starých pravidel, novou hru bychom vydali asi už loni. Chtěli jsme ale udělat něco unikátního, ne jen přidávat nové prvky na existující kostru, a přitom pořád mít to známé kouzlo,“ uzavírá v rozhovoru Dennis Shirk z Firaxis.

Osobně se na novou „Civku“ hodně těším. Ačkoliv bude asi dost obtížné udělat změny národů zábavné, autentické a takové, aby říše pořád působila jako vaše a dávala smysl (narozdíl od Humankind). Hra bude zřejmě mnohem více pracovat s vyprávěním, bude čítat více menších příběhů a rozhodování. Důraz na vytváření vlastního unikátního příběhu vaší civilizace, která bojuje proti plynutí času, byl jasně znát i z krátké ukázky, kterou jsem měl možnost hrát na Gamescomu.

Přesvědčíme se sami už za dva měsíce. Civilization VII totiž vychází 11. února na PC a všechny platformy včetně minulé generace konzolí a výše zmíněného Switche.