Nabídku PlayStation Plus Extra a Premium obohatí Stray, FF VII Remake a starší Assassin's Creedy

14. 7. 2022 11:43 | Novinky | autor: Pavel Makal

PlayStation Plus Extra a Premium, tedy vyšší stupně předplatného na platformě Sony, byly v Evropě spuštěny minulý měsíc, a tuzemští hráči si tak mohou užívat nové výhody. Patří mezi ně rozsáhlá knihovna her pro PS4 a PS5 a v případě tieru Premium také streamování her ze starších generací PlayStationu.

Právě nabídka titulů, které si v rámci služby podobné konkurenčnímu Game Passu můžete zahrát, se bude pravidelně obměňovat, nové hry budou přibývat, zatímco některé další budou seznam postupně opouštět. Pokud vás zajímá, jaké novinky dorazí v červenci, máme pro vás odpověď.

Už příští úterý, tedy 19. července, bude v rámci předplatného debutovat kočičí akční adventura Stray, mimo ni ovšem dorazí také Final Fantasy VII Remake Intergrade, tedy kompletní verze včetně příběhového DLC. Dalšími přírůstky jsou Marvel's Avengers, Saints Row IV: Re-Elected i se samostatně hratelným přídavkem Gat Out of Hell a slušná zásobička starších dílů Assassin's Creed: Zásobeni budeme Eziovou trilogií v remasterované verzi, Black Flag (včetně rozšíření Freedom Cry), remasterovanou verzí Rogue a Unity. Nabídku uzavírá několik menších, především dětských her, mezi kterými figuruje třeba Paw Patrol on a Roll!

Připomeňme, že předplatitelé základního stupně PlayStation Plus s podtitulem Essential dostali v červenci hry Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures: Man of Medan a Arcadegeddon.