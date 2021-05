Na Steamu probíhá výprodej otevřených světů. Podívejte se na nový design stahování

Slevy jsou tady! Já vím, nic nového. Ale vzhledem k tomu, že nás v následujících měsících nečeká zrovna moc nových pecek, je načase vrátit se k restům. Pořádně velkým restům. Steam totiž až do pondělní sedmé hodiny večerní zlevňuje mraky her z ranku otevřených světů. A nechybí ani čeští zástupci.

Pokud se vám v knihovně nepovalují tituly jako Kingdom Come: Deliverance, DayZ, Space Engineers, Volcanoids, Arma 3, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator či jejich rozšíření, zamiřte si pro ně na Steam. V menší slevě je dokonce už i novinka Hobo: Tough Life.

Seznam všech her je opravdu dlouhý a bude logicky nejlepší, když si v něm každý najde to své. Ale nedá mi to a musím se podělit o nějaké tipy.

Milovníci craftingu, rozebírání a systému smrti známého z Dark Souls by měli hodit očkem po hře Dysmantle. Koupili jste si Mass Effect: Legendary Edition, dohráli jste celou trilogii a teď chcete zjistit, zda je ta Andromeda fakt tak špatná? Je vaše za 7,5 eura. Že byste radši hardcore sandboxové fantasy RPG? Zkuste přísný Outward. Slyšeli jste o vylepšené verzi Metro Exodus? Můžete ho mít za téměř čtvrtinovou cenu.

Do slevy se dále dostaly tituly jako Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption II, Monster Hunter World, The Outer Worlds či Death Stranding. Jednotlivé hry si podle různých kategorií vylistujte zde.

V budoucnu budete po takových nákupech a poté, co zahájíte download, koukat na nový design obrazovky stahování her v klientu Steamu. Podařilo se to zjistit Pavlu Djundikovi, provozovateli webu SteamDB, který se rád šťourá ve zdrojových kódech.

Díky němu se můžete níže podívat na možnou budoucí podobu stránky stahování, která se od té současné technicky příliš neliší, ale grafická změna je na první pohled patrná. Zatím nevíme, jak dlouho budeme na tuto aktualizaci čekat.

Steam is getting a new downloads page.



I saw the code for it in same update that added SteamPal, didn't realize it was this simple to access though:



steam://nav/library/downloads



(via Sno on @SteamDB's discord) pic.twitter.com/xwLWHCOEjR