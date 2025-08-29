Máte připravenou výbavu? Battlefield 6 zveřejňuje HW požadavky a specifika PC verze

Battlefield 6 má nakročeno stát se jedním z nejlepších dílů série. Dojmy z otevřených betaverzí jsou veskrze pozitivní a týmy mají relativně dost času na to, aby upravily některé vyčítané aspekty (divočejší režim Rush a pohyb vojáka). EA mezitím pokračuje v marketingové kampani, v níž se teď zaměřilo na PC verzi.
Slibuje dosud nejlepší zážitek v historii série doprovázený pompézní vizuální stránkou, pokročilými efekty a doufaje i odladěnou optimalizací. Jak ovšem zmiňuje další výbušná ukázka, součástí budou různé další vlastnosti, aby mohli být spokojení i ti nejnáročnější hráči. Kromě podpory ostrého 4K a ultrawide monitorů sem patří odemknutá snímkovací frekvence, takže po bojišti budete létat (doslova i přeneseně).
zdroj: EA
Chcete-li věřit oficiálním informacím, pro úpravu herního zážitku využijete přes 600 možností nastavení, mezi nimiž nechybí HDR, detailní nastavení textur, škálování uživatelského rozhraní a hrátky se zorným polem. Skoro žádná velká hra dnes už nemůže vyjít, aniž by podporovala technologie DLSS, AMD FSR a Intel XeSS. Battlefield 6 nebude výjimkou a všechny přinese v jejich nejnovějších podobách.
Pro plynulý běh nicméně musíte oplývat dostatečně silným železem. Společnosti proto zveřejnily oficiální hardwarové požadavky, které jsou relativně podobné těm z betaverze. Pro rozlišení 1080p a 30 FPS na nízké nastavení vám postačí procesor Intel Core i5-8400 či Ryzen 5 2600, grafická karta RTX 2060, Radeon RX 5600 XT nebo Intel Arc A380 s alespoň 6 GB VRAM a 16 GB operační paměti.
V případě doporučeného běhu bude hra na nízké detaily ve FullHD běžet při více než 80 FPS na sestavě i7-10700/Ryzen 3700X, RTX 3060 Ti/Radeon RX 6700 XT/Intel Arc B580 a 16 RAM. Pro vyšší nastavení a svižný běh už je dobré mít i9-12900k/Ryzen 7 7800X3D, RTX 4080/RX 7900 XTX a 32 RAM.
Překvapivé je relativně malé místo na disku obsazující maximálně 90 GB. Z operačních systémů se doporučuje Windows 11, nicméně problém nebudou představovat ani Windows 10. Naopak jednou z potřebností je mít aktivovaný UEFI Secure Boot, což je jeden z problémů, na něž naráželi už hráči bety.
Na bojiště vyrazíte v plné verzi 10. října. K dispozici bude buď standardní verze za 70 (potažmo 80 eur na konzolích), případně dražší Phantom edice. S ní dostanete přístup k prvnímu prémiovému battle passu a k tomu několik dodatečných kosmetických doplňků.