Lovecraft, Bond, Eminem a další čínská akce. Co všechno ukázalo Xbox Partner Preview?

Microsoft si na včerejší večer připravil půlhodinovou prezentaci novinek, které na jejich platformy chystají vývojáři třetích stran. Docela nečekaně se z toho stalo nadupaných 30 minut záběrů a oznámení, kde se kromě připomenutí známých titulů představilo i pár úplných novinek. A protože informací ve výsledku nebylo úplně málo, máme pro vás přehledné shrnutí:
Armatus
Vysílání nakopla roguelite střílečka od studia Counterplay, která svou zběsilou akci nabídne v útrobách pekelné Paříže obsazenou démony. Jakožto poslední nadpřirozený bojovník prastarého řádu se tímto potěrem musíte zkusit probojovat, abyste našli ztracenou bránu do nebe. Tahle ostřejší Božská komedie vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2 v roce 2026.
The Mound: Omen of Cthulhu
Trochu námořnictví, lehce Lovecraft, hodně kooperace. Akční horor vás společně s dalšími až třemi hráči vyšle na honbu za pokladem do prokleté džungle, kde vás čekají monstrózní stvůry ohýbající realitu. Znovu v roce 2026, opět na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.
Dave the Diver: In the Jungle
Radost budou mít i potápěči, protože Dave the Diver je nově dostupný na Xboxu, ale především začátkem příštího roku dostane rozšíření Into the Jungle s novými nástrahami, vesnicí a úkoly.
Crowsworn
O slovo se přihlásila také nadějná metroidvania Crowsworn, která slibuje odladěnou akci s kosou, pistolí, magií a cylindrem. Inspirace u Hollow Knighta je zjevná, tak doufejme, že bude alespoň z půlky tak dobrá. Kromě PC a Xboxu to zjistíte i na PlayStationu 5 a Switchi.
Echo Generation 2
Malé, krvavé a trochu zvláštní. Tak působí karetní odysea plná popkulturních odkazů, která v sobě míchá podivné světy a stavbu vlastního balíčku s parádní pixelovou estetikou a tahovými souboji. Ano, tohle si na PC a Xboxu ujít asi nenecháme.
Vampire Crawlers
A ujít si nenecháme ani novinku od tvůrců a ze světa Vampire Survivors. Je pravděpodobné, že jejich tahová karetní záležitost s roguelite elementy nabídne stejně chytlavou smyčku jako předchůdce a možná se i stane hrou příštího roku. Navíc si pořád nechává svůj vlastně trochu ohyzdný, ale tím i typický pixelartový kabátec. O velikosti tohoto hitu se přesvědčíte příští rok na PC, PlayStationu, Xboxu i Switchi.
007: First Light
Co by to bylo za bondovku, kdyby hlavní agent neměl svého věrného plechového oře. I ve First Light se o svezení v klidnějších i akčních pasážích postará značka Astor Martin s modelem Valhalla. Silná V8 s více než tisícovkou koní nabídne dostatek výkonu, abyste své nepřátele předjeli, zatímco speciální modifikace vám dají možnosti k obraně i útoku.
Roadside Research
Pokud máte dost obyčejných simulátorů, jsou tady mimozemšťané provozující benzínku, která slouží jako výzkumná stanice lidí při přípravě planety na invazi. Ideální materiál pro kooperaci až čtyř hráčů, kteří se snaží zapadnout a vyhnout se Mužům v černém. Začátkem příštího roku na PC i Xboxu.
Total Chaos
Výjimka potvrzují pravidlo. Oproti téměř všem ostatním titulům v seznamu si tenhle psychologický survival horor můžete zahrát už teď. Otázkou ale je, jestli jste připravení na ostrov plný monster, kterým vás bude provázet akorát hlas ve vysílačce. Kromě Xboxu se na něj můžete vydat i na PC a PlayStationu 5.
Reanimal
Konečně je to tady. Autoři Little Nightmares oznámili datum vydání zvířecího hororu plného makabrózních prvků a nepříjemných výjevů. Takže kdy? Už 13. února 2026 na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2 za cenu 39,99 eur. Na konzolích už teď najdete demoverzi.
Erosion
Konečně důstojný nástupce Firefly? No, ne úplně. Erosion je roguelike twin-stick střílečkou v otevřeném světě, kde vaše volby upravují časovou osu. Přes 100 zbraní a schopností, voxelové dungeony a jednoduchý příběh, kde se snažíte najít unesenou dceru. Už na jaře na PC, Xboxu a PlayStationu.
Zoopunk
V prvních chvílích to skoro vypadalo jako Final Fantasy. Až následné záběry prozradily, že TiGames přichází s ambiciózním pokračováním metroidvanie Fist: Forged in the Shadow Torch. Tentokrát se industriální pustinou budete prohánět z pohledu třetí osoby, kde na vás čekají akční souboje a řada antropomorfních zvířecích postav s detailními kožíšky.
CloverPit
U nečekaně chytlavého hazardu jenom rychlá zastávka. Panik Arcade svůj hit včera vydali i na Xboxu a předplatitelé služby Game Pass mají radost, protože v ní návyková záležitost přistála rovněž.
Hitman x Eminem
IO Interactive jsou sice známí tím, že do světa Hitmana občas přináší události se známými postavami, ale nikdo asi nečekal, že další persónou bude Eminem. Kultovní rapper, respektive jeho alter-ego Slim Shady, se 1. prosince stane novým cílem, kterého si virtuálně můžete připsat na svůj seznam.
Tides of Annihilation
Už před vysíláním Microsoft slíbil, že se na události ukážou první záběry z čínské akce Tides of Annihilation. Společnost slib dodržela, takže se můžete východním uchopením artušovských legend sami pokochat. Akce působí megalomansky a tak nějak správně přitaženě za vlasy. Takže se tu dost možná rýsuje další úspěšný čínský export.
Raji: Kaliyuga
Na závěr nečekané překvapení. Nodding Heads Game představili pokračování akční adventury Raji: An Ancient Epic. Příběhově se přesouvají šest let do budoucnosti, kde je hlavní hrdinka už zkušenou bojovnicí. Tentokrát se k ní přidá bratr Darsh schopný chodit ve snech, aby společně zachránili celý svůj vesmír poté, co otevření nebes eskaluje zdejší konflikt na kosmickou úroveň.