Legacy of Valor má na Kickstarteru splněno. České středověké RPG doporučuje i Warhorse

Tým kolem Filipa Husáka před několika dny spustil crowdfundingovou kampaň pro své středověké RPG Legacy of Valor, které v sobě kombinuje správu města s bitvami v reálném čase a důrazem na vyprávění příběhů. Kombinace, která se nakonec ukázala jako úspěšná a lákavá.
Projekt po sedmi dnech od spuštění dosáhl na vytyčený cíl v hodnotě necelého 2,1 milionů korun, které se povedlo překonat s pomocí téměř 600 podporovatelů. Aktuálně na kontě svítí něco málo přes 2,3 milionů, takže se hodnota pomalu plíží k prvnímu dodatečnému cíli, kterým je profesionální dabing v angličtině a češtině.
„Kickstarterová kampaň hry Legacy of Valor dosáhla prvního milníku za pouhých sedm dní – to je obrovský úspěch pro náš malý nezávislý tým. Chceme poděkovat zvlášť každému podporovateli, který pomohl proměnit tento sen ve skutečnost. Vaše důvěra a nadšení proměnily ambiciózní vizi v živý a rostoucí projekt,“ zní od tvůrčího týmu.
Úspěchem pro vývojáře je i oficiální doporučení od Warhorse Studios, které na dílo upozornilo svoji komunitu a napsalo o něm několik vlídných slov. I díky tomu by se výsledná suma mohla ještě značně posunout, čímž se zajistí několik dodatečných prvků. Pokud by se vybralo kolem tří a půl milionu korun, dojde třeba na boj ze hřbetu koně. Dalšími metami je online kooperace, dynamické rutiny NPC, hospodaření se zvířaty, filmečky, různé události a v zazších kategoriích i lodní doprava.
Vzhledem k tomu, že zájem o Legacy of Valor roste, otevírají se nové možnosti pro případné další spolupráce. Zní-li vám rozsáhlý evropský středověk se správou hradu a surovin, dynamickým počasím či cyklem dne a noci jako něco, co vás láká, na podporu máte ještě 20 dní. Konec je nastavený na neděli 9. listopadu v 17:00.