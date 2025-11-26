Last Epoch obdrží velké rozšíření zdarma. Studio ani přes přání Kraftonu nevyužije AI

V době, kdy se vydavatelství Krafton transformuje na firmu, která bude díky miliardovým investicím plně využívat AI k vývoji her, ujišťuje studio Eleventh Hour Games, které pod ně spadá, že na vývoji jejich diablovky Last Epoch se nic nemění – a navíc, že jejich první rozšíření bude k dispozici zdarma.
Komunita se totiž poslední týdny obávala, zda tým splní slib z dob Kickstarteru, kde se zavázal, že obsah po vydání bude dostupný zdarma. Zakladatel studia Judd Cobler před měsícem naznačil, že možná budou nakonec muset účtovat něco navíc, protože první tři sezóny byly finančně slabé oproti předpokladům. Nakonec však potvrdil, že rozšíření Orobyss dostanou zdarma všichni, kdo vlastní základní hru. A dostanou jej i noví hráči.
Je tu ale malá výjimka: společně s dodatkem dorazí i nová třída, která už placená bude. Cena zatím nebyla oznámena. Podle Coblera půjde o plnohodnotnou variaci na hratelnou postavu. Takzvané Paradox classes budou postavené na odlišných herních principech, než jaké ve hře dosud existovaly. Studio zároveň plánuje v budoucnu zkoušet i další experimentální třídy.
Tahle část vyvolala diskuzi, jestli náhodou nepůjde o pay-to-win mechanismus, a nové třídy nebudou přesílené. Na druhé straně je Last Epoch čistě PvE akční RPG, kde žádné kompetitivní výhody neexistují. Reálně tedy jde spíš o princip, kde bude zpoplatněný přístup k novým „cool hračkám“.
Orobyss má vyjít během příštího roku. Předchází mu dvě sezóny, které doplní novinky i úpravy pro základní hru. Studio zatím drží delší rozestupy mezi sezónami, protože nabírá nové lidi a chystá port na PlayStation 5. Cobler na závěr uklidnil obavy ohledně vlivu Kraftonu. Potvrdil, že filozofie vývoje zůstává stejná: Tým chce dál dělat Last Epoch tradičním způsobem, bez nátlaku na AI nebo automatizaci.
„Fantastické akční RPG s propracovanými systémy, návykovou hratelností a zajímavým zasazením. Last Epoch sice trochu trpí chybami, které pramení z jeho nižšího rozpočtu, ale i přesto jde o jednu z nejlepších diablovek, které si momentálně můžete zahrát,“ hodnotil jsem loňskou diablovku v recenzi devítkou.