Lara Croft ukořistila dva nové rekordy v Guinnessově knize
zdroj: Guiness World Records

Lara Croft ukořistila dva nové rekordy v Guinnessově knize

PC PlayStation 3 Xbox 360 Switch Stadia Switch 2

27. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Lara Croft si může do vitríny v rodinném panství vedle historických artefaktů přidat i další unikátní úspěch. Archeoložka totiž dostala ocenění v Guinessově knize rekordů hned ve dvou prvenstvích – Tomb Raider je oficiálně nejprodávanější videohrou s ženskou postavou v hlavní roli vůbec a zároveň taky postavou, která se objevila na největším počtu časopisových obálek.

Tomb Raider I-III Remastered
Recenze
Tomb Raider I-III Remastered – recenze

Podle Guinnessových statistik zdobila Lara titulní strany více než 2300 magazínů, a to včetně celosvětově známých médií jako Newsweek a Time. Její herní série se mezitím přehoupla přes hranici sta milionů prodaných kopií od svého vzniku v roce 1996. V rámci ženských protagonistů tak Lara s přehledem vede.

Šéf Crystal Dynamics Scott Amos uvedl, že je pro studio ocenění velkou poctou. Podle něj je Lara téměř tři dekády zdrojem inspirace a je skvělé, že Guinness připomíná její vliv i oddanost komunity. Zmínil také, že tým pracující na nové éře Tomb Raidera a chce dál stavět na Lařině zvídavosti, odvaze a touze po dobrodružství.

Redaktorka Guinnessovy knihy rekordů Alice Bell označila Laru Croft za ikonickou postavu herní historie a dodala, že její neustálé překonávání rekordů jen dokazuje, jak silný dopad tahle fiktivní archeoložka má. Podle ní se dá očekávat, že Lara bude i nadále posouvat hranice.

zdroj: Netflix

Poslední hlavní díl série byl Shadow of the Tomb Raider z roku 2018. Crystal Dynamics mezitím připravuje nový titul ve spolupráci s Amazonem. Vznikl taky animovaný seriál od Netflixu a mezitím ale vyšly remastery původní hexalogie. Chystá se také seriál v produkci Amazonu, ve kterém si archeoložku zahraje Sophie Turner.

Smarty.cz
Tagy:
Tomb Raider Lara Croft akční adventura
Zdroje:
Crystal Dynamics, Guiness World Records
Hry:
Tomb Raider
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer

Nejnovější články