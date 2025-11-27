Lara Croft ukořistila dva nové rekordy v Guinnessově knize

Lara Croft si může do vitríny v rodinném panství vedle historických artefaktů přidat i další unikátní úspěch. Archeoložka totiž dostala ocenění v Guinessově knize rekordů hned ve dvou prvenstvích – Tomb Raider je oficiálně nejprodávanější videohrou s ženskou postavou v hlavní roli vůbec a zároveň taky postavou, která se objevila na největším počtu časopisových obálek.
Podle Guinnessových statistik zdobila Lara titulní strany více než 2300 magazínů, a to včetně celosvětově známých médií jako Newsweek a Time. Její herní série se mezitím přehoupla přes hranici sta milionů prodaných kopií od svého vzniku v roce 1996. V rámci ženských protagonistů tak Lara s přehledem vede.
Šéf Crystal Dynamics Scott Amos uvedl, že je pro studio ocenění velkou poctou. Podle něj je Lara téměř tři dekády zdrojem inspirace a je skvělé, že Guinness připomíná její vliv i oddanost komunity. Zmínil také, že tým pracující na nové éře Tomb Raidera a chce dál stavět na Lařině zvídavosti, odvaze a touze po dobrodružství.
Redaktorka Guinnessovy knihy rekordů Alice Bell označila Laru Croft za ikonickou postavu herní historie a dodala, že její neustálé překonávání rekordů jen dokazuje, jak silný dopad tahle fiktivní archeoložka má. Podle ní se dá očekávat, že Lara bude i nadále posouvat hranice.
Poslední hlavní díl série byl Shadow of the Tomb Raider z roku 2018. Crystal Dynamics mezitím připravuje nový titul ve spolupráci s Amazonem. Vznikl taky animovaný seriál od Netflixu a mezitím ale vyšly remastery původní hexalogie. Chystá se také seriál v produkci Amazonu, ve kterém si archeoložku zahraje Sophie Turner.