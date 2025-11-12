Kultovní japonský horor Fatal Frame II: Crimson Butterfly hlásí návrat v moderním remaku

Kultovní japonský horor Fatal Frame II: Crimson Butterfly se příští rok vrátí v kompletním remaku. Studio Koei Tecmo oznámilo, že nová verze druhého dílu slavné série Fatal Frame (v Evropě známé jako Project Zero) dorazí 12. března 2026.
Remake vychází z původní hry z roku 2003 a znovu nás zavede do prokleté vesnice Minakami, ze které se dvojčata Mio a Maju pokoušejí uniknout. K obraně jim slouží ikonická Camera Obscura – starý fotoaparát, který dokáže zachytit a zničit nadpřirozené bytosti. A že jich sestry na své ztrápené cestě potkají habaděj. Právě prokletí duchové totiž vesnici sužují.
Mladší sestra Mio, kteoru dabuje Jui Kondo, je energická a odvážná, ale stále si vyčítá nehodu z dětství, při níž Maju utrpěla zranění nohy. Od té doby ji chrání za každou cenu. Starší Maju, které propůjčila hlas Haruka Širaiši, je naopak tichá a uzavřená. Kvůli svému zranění se nemůže pohybovat tak rychle jako její sestra, a tak se na Mio silně spoléhá. Její vnímavost vůči duchům ji však činí zranitelnou.
Remake slibuje kompletní modernizaci grafiky, zvuku i ovládání. Každý detail postav i prostředí byl přepracován s důrazem na realistické nasvícení a textury. Temná atmosféra opuštěné vesnice má být díky kontrastu světla a stínu ještě působivější než v originále. Což by nemělo být tak těžké, vzhledem k tomu, že předloha vyšla už na PlayStation 2.
Duchové se mohou objevit kdykoliv, což má vyšponovat špagát napětí na maximum. Zcela novým herním mechanismem má být možnost držet Maju za ruku, čímž lze obnovovat zdraví i duchovní sílu. Vylepšení se dočkala i Camera Obscura, se kterou bude možné ostřit, přibližovat obraz nebo měnit filtry jako ve skutečném fotoaparátu. To bude mít dopad hlavně na hratelnost a střety s nadpřirozenem.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake má být podle vývojářů poctou původnímu dílu a zároveň moderní interpretací klasického japonského hororu. Vychází 12. března 2026 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.