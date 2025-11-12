zdroj: Koei Tecmo

Kultovní japonský horor Fatal Frame II: Crimson Butterfly hlásí návrat v moderním remaku

12. 11. 2025 15:00

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Kultovní japonský horor Fatal Frame II: Crimson Butterfly se příští rok vrátí v kompletním remaku. Studio Koei Tecmo oznámilo, že nová verze druhého dílu slavné série Fatal Frame (v Evropě známé jako Project Zero) dorazí 12. března 2026.

Remake vychází z původní hry z roku 2003 a znovu nás zavede do prokleté vesnice Minakami, ze které se dvojčata Mio a Maju pokoušejí uniknout. K obraně jim slouží ikonická Camera Obscura – starý fotoaparát, který dokáže zachytit a zničit nadpřirozené bytosti. A že jich sestry na své ztrápené cestě potkají habaděj. Právě prokletí duchové totiž vesnici sužují.

Mladší sestra Mio, kteoru dabuje Jui Kondo, je energická a odvážná, ale stále si vyčítá nehodu z dětství, při níž Maju utrpěla zranění nohy. Od té doby ji chrání za každou cenu. Starší Maju, které propůjčila hlas Haruka Širaiši, je naopak tichá a uzavřená. Kvůli svému zranění se nemůže pohybovat tak rychle jako její sestra, a tak se na Mio silně spoléhá. Její vnímavost vůči duchům ji však činí zranitelnou.

Remake slibuje kompletní modernizaci grafiky, zvuku i ovládání. Každý detail postav i prostředí byl přepracován s důrazem na realistické nasvícení a textury. Temná atmosféra opuštěné vesnice má být díky kontrastu světla a stínu ještě působivější než v originále. Což by nemělo být tak těžké, vzhledem k tomu, že předloha vyšla už na PlayStation 2.

zdroj: Vlastní

Duchové se mohou objevit kdykoliv, což má vyšponovat špagát napětí na maximum. Zcela novým herním mechanismem má být možnost držet Maju za ruku, čímž lze obnovovat zdraví i duchovní sílu. Vylepšení se dočkala i Camera Obscura, se kterou bude možné ostřit, přibližovat obraz nebo měnit filtry jako ve skutečném fotoaparátu. To bude mít dopad hlavně na hratelnost a střety s nadpřirozenem.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake má být podle vývojářů poctou původnímu dílu a zároveň moderní interpretací klasického japonského hororu. Vychází 12. března 2026 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.

