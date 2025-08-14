Korejský Wukong? Představuje se stylový Woochi the Wayfarer

Na příval bombastických her z Číny se rozhodla odpovědět také Jižní Korea svou trochou do mlýna vysokorozpočtových akčních adventur. Woochi the Wayfarer představí korejské mýty a pověsti v nádherné grafice a s uhrančivým soundtrackem.
Nakolik půjde o akční adventuru, nebo vyloženě soulsovku, zatím nevíme. Stylový teaser trailer ale napovídá, že folklórní hrdina Čon Uči bude bojovat proti východně typicky zkorumpovaným démonům, příšerám a běsům.
Velkou roli bude ve vyprávění hrát korejská příroda a zasazení v majestátním období Čoson, které trvalo přes 500 let a znamenalo třeba přesun hlavního města do Soulu a celou řadu administrativních reforem (a s tím spojenou korupci). Čon Uči v příbězích s bezprávím bojuje magickými silami, takže můžeme očekávat, že akci nám hra dopřeje plnými doušky.
Za zmínku stojí, že soundtrack inspirovaný tradiční korejskou hudbou tvoří Čong Če-il, známý skladatel, který je podepsaný pod hudbou k filmu Parazit a seriálu Hra na oliheň. Woochi the Wayfarer pak poběží na Unreal Enginu 5 a vyjde na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.