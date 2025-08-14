zdroj: Nexon

PC PlayStation 5 Xbox Series

Korejský Wukong? Představuje se stylový Woochi the Wayfarer

14. 8. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Woochi the Wayfarer
Woochi the Wayfarer
Woochi the Wayfarer
Galerie

Na příval bombastických her z Číny se rozhodla odpovědět také Jižní Korea svou trochou do mlýna vysokorozpočtových akčních adventur. Woochi the Wayfarer představí korejské mýty a pověsti v nádherné grafice a s uhrančivým soundtrackem.

Nakolik půjde o akční adventuru, nebo vyloženě soulsovku, zatím nevíme. Stylový teaser trailer ale napovídá, že folklórní hrdina Čon Uči bude bojovat proti východně typicky zkorumpovaným démonům, příšerám a běsům.

Wuchang: Fallen Feathers
Recenze
Wuchang: Fallen Feathers – recenze soulsovky z Číny

Velkou roli bude ve vyprávění hrát korejská příroda a zasazení v majestátním období Čoson, které trvalo přes 500 let a znamenalo třeba přesun hlavního města do Soulu a celou řadu administrativních reforem (a s tím spojenou korupci). Čon Uči v příbězích s bezprávím bojuje magickými silami, takže můžeme očekávat, že akci nám hra dopřeje plnými doušky.

Za zmínku stojí, že soundtrack inspirovaný tradiční korejskou hudbou tvoří Čong Če-il, známý skladatel, který je podepsaný pod hudbou k filmu Parazit a seriálu Hra na oliheň. Woochi the Wayfarer pak poběží na Unreal Enginu 5 a vyjde na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
korea akční
Zdroje:
Nexon
Hry:
Woochi the Wayfarer
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení

Nejnovější články