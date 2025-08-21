Konkurence? Ne. Dva japonské blockbustery se spojí v originální spolupráci napříč studii

Capcom už před nějakou dobou lákal na velké zprávy ohledně zajímavé spolupráce, která se brzy podívá do Monster Hunter Wilds. S ním jsou fanoušci už delší dobu nespokojení, jelikož vydávání dodatečného obsahu je dle nich pomalé a nedostatečné. Proto se studio snaží a fanoušky chce zpátky nalákat další spoluprací se značkou Final Fantasy.
Už je tomu skoro osm let, co se hráči Final Fantasy XIV: Realm Reborn mohou snažit ulovit Rathala, aby ho získali v podobě mounta. Od té doby uteklo mnoho peněz za měsíční předplatná, proto vznikla další podobná příležitost, kdy se v populárním MMORPG a Monster Hunter Wilds objeví dobroty z toho druhého.
Obsah pro Wilds bude součástí třetí velké aktualizace, která vyjde v druhé polovině září. Hlavním přídavkem do Forbidden Lands bude nový úkol, kde se pokusíte ulovit monstrum zvané Omega Planetes nesoucí jasnou příchuť „finální fantazie“. Jeho splněním odkryjete další kus příběhu, zatímco blouděním narazíte třeba na Cactuara nebo Chocoba, jehož si dokonce osedláte, takže může nahradit věrného Seikreta.
Začátkem října naopak do světa zvaného Eorzea zavítá nový event, který myšlenku kompletně obrací. V průběhu jeho trvání půjde získat Seikreta coby mounta a přihodíte k tomu i několik kosmetických kusů vybavení ve stylu loveckého hitu. Přesný obsah zatím odhalený nebyl, ale z ukázky to minimálně vypadá, že dorazí trial proti samotnému Arkveldovi. A dost možná též potěší další minispolečník v podobě Palica.
Capcom mezitím ještě oznámil první americký šampionát v Monster Hunter Wilds. Odehraje se v kalifornském San Diegu v pátek 17. října v rámci Twitchconu. Utkají se mezi sebou týmy dvou lovců, kteří se budou postupně kvalifikovat až do velkého finále, kde se utká nejlepší šestice. Výhrou může být plyšák, mikina i trofej.