I přes nečekaný úspěch Silent Hill f budou další hry jiné

Předpovědi skeptiků se tentokrát nepotvrdily. Silent Hill f přesvědčilo svými kvalitami a zasloužilo si pevné místo v etablované hororové sérii. Spokojeností vrněl ve své recenzi jak Kuba, tak i jiní kritici. Průměrné hodnocení hry se na Metacritic pohybuje kolem 86 bodů ze 100 (fanoušci hodnotí 7,1 body z 10), takže přijetí je nadšené – dokonce natolik, že to překvapilo i producenta hry.
Motoi Okamoto webu IGN přiznal, že očekával poněkud rozpolcenější recenze. Důvodem je řada výzev, kterým musí hráči čelit, což dle něho mělo vyvolat rozporuplné dojmy pro a proti. Za výsledek je ovšem rád a těší ho, že na Metacritic dosáhli stejného hodnocení, jaké má remake Silent Hill 2.
„Jsem vděčný, že hra získala vyšší hodnocení, než jsem očekával. Myslím, že to pochopíte, když si ji zahrajete. Je to ale hra s mnoha výzvami, myslel jsem si, že bude mít dost kladů i záporů. Nakonec ale byla velmi dobře přijatá a má Metascore 86, tedy stejně jako remake Silent Hill 2. No, byl jsem opravdu překvapený,“ přiznal Okamoto.
Zároveň to ale neznamená, že se zvolené podoby budou držet i v dalších dílech. Producent by s nadcházejícími projekty rád nabídl zase trochu něco jiného, aby společnost mohla prozkoumat různé aspekty herního designu i příběhů.
Svá slova následně rozvinul na platformě X, kde přiznal, že by byl rád, kdyby každá další hra měla „jinou herní příchuť“ doplněnou některými známými proprietami. Jednou z nejdůležitějších je dle jeho slov kvalitní příběh plný symboliky a děsivých výjevů.
„Díky poutavému příběhu plnému strašidelných a znepokojivých sekvencí, vyváženému poměru všech prvků, které dělají survival horor skvělým, a boji hluboce zakořeněném ve správě zdrojů, je Silent Hill f triumfálním návratem série. Krátká délka a drobné problémy s výkonem na PC mohou některé zklamat, ale žádný fanoušek série nebo žánru by si neměl nechat ujít jednu z nejlepších survival hororových her posledních let,“ nakonec lákal.