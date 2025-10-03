I přes nečekaný úspěch Silent Hill f budou další hry jiné
zdroj: Konami

I přes nečekaný úspěch Silent Hill f budou další hry jiné

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 10. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f
Galerie

Předpovědi skeptiků se tentokrát nepotvrdily. Silent Hill f přesvědčilo svými kvalitami a zasloužilo si pevné místo v etablované hororové sérii. Spokojeností vrněl ve své recenzi jak Kuba, tak i jiní kritici. Průměrné hodnocení hry se na Metacritic pohybuje kolem 86 bodů ze 100 (fanoušci hodnotí 7,1 body z 10), takže přijetí je nadšené – dokonce natolik, že to překvapilo i producenta hry.

Motoi Okamoto webu IGN přiznal, že očekával poněkud rozpolcenější recenze. Důvodem je řada výzev, kterým musí hráči čelit, což dle něho mělo vyvolat rozporuplné dojmy pro a proti. Za výsledek je ovšem rád a těší ho, že na Metacritic dosáhli stejného hodnocení, jaké má remake Silent Hill 2.

zdroj: Vlastní

„Jsem vděčný, že hra získala vyšší hodnocení, než jsem očekával. Myslím, že to pochopíte, když si ji zahrajete. Je to ale hra s mnoha výzvami, myslel jsem si, že bude mít dost kladů i záporů. Nakonec ale byla velmi dobře přijatá a má Metascore 86, tedy stejně jako remake Silent Hill 2. No, byl jsem opravdu překvapený,“ přiznal Okamoto.

Zároveň to ale neznamená, že se zvolené podoby budou držet i v dalších dílech. Producent by s nadcházejícími projekty rád nabídl zase trochu něco jiného, aby společnost mohla prozkoumat různé aspekty herního designu i příběhů.

Silent Hill f
Recenze
Silent Hill f – recenze japonského hororu

Svá slova následně rozvinul na platformě X, kde přiznal, že by byl rád, kdyby každá další hra měla „jinou herní příchuť“ doplněnou některými známými proprietami. Jednou z nejdůležitějších je dle jeho slov kvalitní příběh plný symboliky a děsivých výjevů.

„Díky poutavému příběhu plnému strašidelných a znepokojivých sekvencí, vyváženému poměru všech prvků, které dělají survival horor skvělým, a boji hluboce zakořeněném ve správě zdrojů, je Silent Hill f triumfálním návratem série. Krátká délka a drobné problémy s výkonem na PC mohou některé zklamat, ale žádný fanoušek série nebo žánru by si neměl nechat ujít jednu z nejlepších survival hororových her posledních let,“ nakonec lákal.

Smarty.cz
Tagy:
horor japonské hry survival horor
Zdroje:
Konami, WCCFtech, IGN
Hry:
Silent Hill f
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer

Nejnovější články