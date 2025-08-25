God Save Birmingham láká na kutálení sudů. Studio si město vybralo pro kompaktní rozlohu

Birmingham dokáže být nebezpečné město. Ukazuje to nejen populární seriál Gangy z Birminghamu, ale taky středověký survival God Save Birmingham. Jenom vás tady místo gangsterů nahání zombíci, s nimiž si poradíte i díky pokročilé fyzice. Prvku, který dominuje i novým záběrům z pre-alfa verze.
Pochází ze srpnové demoverze, kterou si mimo jiné mohli zahrát návštěvníci Gamescomu (a taky Kuba, který se o dojmy brzy podělí). Studio Ocean Drive nadále upozorňuje, že je daleko od finálního produktu, proto byste měli odpustit některé nedodělky. Nakročeno ale mají dobře.
Kromě pěkně působícího titulního města se hned na začátku ukáže, že fyzika nebude jenom na okrasu, ale půjde o klíčový mechanismus pro hraní. Přesouváním objektů si vytvoříte nové cesty, případně je využijete v boji a sud třeba odkutálíte zombíkům přímo pod nohy. Nakonec jde hlavně o survival, proto využijete všechny prostředky, abyste přežili.
zdroj: Ocean Drive Studio
Ve chvílích alespoň zdánlivého klidu se budete věnovat sběru surovin, které využijete na výrobu výbavy i při vaření. S prázdným žaludkem totiž moc daleko nedojdete. Obdobné problémy ale mohou mít i ploužící se nemrtváci, respektive se jim těžko bude někam kráčet, když jim končetiny můžete useknout. A je známým moudrem, že zombík plížící se na zemi je méně nebezpečný než jeho stojící varianta.
A proč vlastně Birmingham? Kreativní ředitel hry Hjon-song Čcha pro web IGN uvedl, že studio si kvůli své skromné velikosti nemohlo dovolit vytvořit velké město jako Paříž, Berlín či Londýn. Proto hledalo podobnou aglomeraci, která je známá a existovala i ve středověku, jenom by měla vhodnější velikost. Díky detailnímu videu na YouTube od birminghamského muzea volba padla na jeden z motorů průmyslové revoluce ve Velké Británii.
God Save Birmingham zamíří nejdříve do předběžného přístupu na PC v průběhu příštího roku. Na začátku nabídne čtvrtinu města a omezené možnosti, v plné verzi přibude příběh i zbytek prostředí. Jestli se ke hře chcete dostat co nejdřív, zkuste štěstí a přihlaste se do pre-alfa testování.