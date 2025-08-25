zdroj: Kakao Games

PC

God Save Birmingham láká na kutálení sudů. Studio si město vybralo pro kompaktní rozlohu

25. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

God Save Birmingham
God Save Birmingham
God Save Birmingham
Galerie

Birmingham dokáže být nebezpečné město. Ukazuje to nejen populární seriál Gangy z Birminghamu, ale taky středověký survival God Save Birmingham. Jenom vás tady místo gangsterů nahání zombíci, s nimiž si poradíte i díky pokročilé fyzice. Prvku, který dominuje i novým záběrům z pre-alfa verze.

Pochází ze srpnové demoverze, kterou si mimo jiné mohli zahrát návštěvníci Gamescomu (a taky Kuba, který se o dojmy brzy podělí). Studio Ocean Drive nadále upozorňuje, že je daleko od finálního produktu, proto byste měli odpustit některé nedodělky. Nakročeno ale mají dobře.

Kromě pěkně působícího titulního města se hned na začátku ukáže, že fyzika nebude jenom na okrasu, ale půjde o klíčový mechanismus pro hraní. Přesouváním objektů si vytvoříte nové cesty, případně je využijete v boji a sud třeba odkutálíte zombíkům přímo pod nohy. Nakonec jde hlavně o survival, proto využijete všechny prostředky, abyste přežili.

zdroj: Ocean Drive Studio

Ve chvílích alespoň zdánlivého klidu se budete věnovat sběru surovin, které využijete na výrobu výbavy i při vaření. S prázdným žaludkem totiž moc daleko nedojdete. Obdobné problémy ale mohou mít i ploužící se nemrtváci, respektive se jim těžko bude někam kráčet, když jim končetiny můžete useknout. A je známým moudrem, že zombík plížící se na zemi je méně nebezpečný než jeho stojící varianta.

Killing Floor 3
Aktuality
Killing Floor 3 se s masakrováním zombie hordy připravuje na vydání

A proč vlastně Birmingham? Kreativní ředitel hry Hjon-song Čcha pro web IGN uvedl, že studio si kvůli své skromné velikosti nemohlo dovolit vytvořit velké město jako Paříž, Berlín či Londýn. Proto hledalo podobnou aglomeraci, která je známá a existovala i ve středověku, jenom by měla vhodnější velikost. Díky detailnímu videu na YouTube od birminghamského muzea volba padla na jeden z motorů průmyslové revoluce ve Velké Británii.

God Save Birmingham zamíří nejdříve do předběžného přístupu na PC v průběhu příštího roku. Na začátku nabídne čtvrtinu města a omezené možnosti, v plné verzi přibude příběh i zbytek prostředí. Jestli se ke hře chcete dostat co nejdřív, zkuste štěstí a přihlaste se do pre-alfa testování.

Smarty.cz
Tagy:
středověk zombie survival
Zdroje:
Kakao Games
Hry:
God Save Birmingham
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser

Nejnovější články