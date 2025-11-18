Geralt podruhé na turné. Hudba ze Zaklínače rozduní i pražské O2 universum

CD Projekt RED si k 10. výročí Zaklínače 3: Divoký hon připravil hned několik událostí, které kulatiny jednoho z nejlepších fantasy RPG oslavily ve velkém stylu. Jednou z nich bylo i pásmo koncertů The Witcher in Concert, které do vybraných metropolí přineslo skladby z ikonického soundtracku v orchestrálním podání. A jelikož se první šňůra nadmíru vyvedla a rychle vyprodala, příští rok se vrátí v druhém kole i s pražskou zastávkou.
Pražský koncert se uskuteční 8. listopadu 2026 v prostorách O2 universum. Návštěvníci se mohou těšit na speciálně upravené hudební aranžmá za doprovodu vizuálních efektů. Vše probíhá pod dohledem spoluautora hudby Marcina Przybyłowicze, který řídí komorní těleso 14členného orchestru doplněné o skupinu Percival Schuttenbach, autory několika ikonických skladeb na pomezí folku a metalu. Hudbu doprovodí video projekce, která připomene nejpamátnější momenty ze Zaklínače 3.
Aktuální první evropské turné skončí za několik dní. Druhá část začne 21. října v Dublinu a čítá přes 25 zastávek. Kromě zmíněné Prahy nechybí třeba slovenská Bratislava, rakouská Vídeň a logicky ani dvě zastávky v „rodném“ Polsku. Kromě Evropy se mohou na svůj příděl zaklínačské hduby těšit rovněž fanoušci v Asii, kteří se dočkají ještě letos v listopadu a posléze v lednu a březnu.
Předprodej vstupenek odstartuje 19. listopadu v 11 hodin. Datum platí pouze pro ty fanoušky, kteří odebírají newsletter The Witcher in Concert. Ostatní smrtelníci musí počkat do 21. listopadu v 10 hodin, kdy bude spuštěný předprodej pro veřejnost. Pořadatelé současně slibují, že každá zastávka nabídne unikátní pamětní merch.