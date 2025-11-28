GDS 2025 se blíží: Praha přívítá tvůrce Cyberpunku 2077, Battlefieldu i LEGO her

Už příští týden se pražské Kongresové centrum promění v centrum herního vývoje. Do hlavního města se po roce vrací Game Developers Session v kombinaci herního festivalu a vzdělávací konference pro studenty, profesionály i širokou veřejnost. Akce si i letos klade za cíl potvrdit svou prestižní pozici na mapě evropských herních událostí.
Pořadatelé slibují desítky přednášek a panelových diskuzí od stovky profesionálních řečníků, kteří návštěvníkům přiblíží, co tvorba digitálních her obnáší. Mezi potvrzenými hosty logicky nebudou chybět přední tvůrci a tvůrkyně, kteří se podíleli na hrách ze série Battlefield, pod značkou Lego nebo na Jagged Alliance 3, Cyberpunku 2077 nebo samozřejmě i Mafii.
„Mám opravdovou radost a je mi ctí přivítat na GDS Prague letošní hlavní hosty z ČR i zahraničí. Patří mezi ně Rob Hewson – game director, hlavní designér a projektový manažer her ze série LEGO (LEGO Star Wars: The Force Awakens, LEGO Jurassic World, LEGO Batman 3 a další), Tobias Sjögren – šéf studia DICE, kde vznikly tituly jako Payday 3 nebo Battlefield 1942, Radomir Mirchev – hlavní designér titulu Jagged Alliance 3 nebo Hendrik Lesser – šéf německého studia Remote Control Productions a prezident Evropské herní federace EGDF,“ představil hlavní řečníky ředitel konference Pavel Barák.
Výrazný prostor dostane i letošní domácí hit Kingdom Come: Deliverance 2, jehož úspěch podrobně rozebere hned devět přednášek. Zástupci z Hangaru 13 mezitím odprezentují ukázky z vývoje Mafia: The Old Country a Perun Creative popíšou a nabídnou k vyzkoušení chystaný Kromlech.
Výrazně se rozšíří také výstavní část. Na GDS bude k zahrání víc než 90 dosud nevydaných nezávislých her od studií z Česka i celé Evropy. Projekty zde budou bojovat o pozornost investorů a vydavatelů, přičemž ty nejlepší ocení odborná porota v rámci GDS Indie Games Expo Awards. Vybrané tituly se navíc představí i online prostřednictvím doprovodné akce na Steamu.
„Hlavní letošní zaměření a posun celé konference je směrem k nezávislé scéně. Nejen, že na akci bude vystavovat rekordní počet studií, v sobotu nás čeká i specializovaný program s názvem Sticks, Ropes and High Hopes zaměřený na začínající tvůrce a budoucí autory, kteří se do herního vývoje teprve chystají vstoupit. Díky velkému úspěchu v loňském roce opět proběhne i summit herního práva, který se letos ještě více zaměří na pomoc starupovým firmám,“ doplňuje Barák.
Chybět nebudou ani další doprovodné akce, kam patří Legal Summit se zaměřením na právní a legislativní aspekty vývoje, případně hned dva velké večírky, které jsou skvělou příležitostí pro navázání kontaktů. Konkrétní rozvrh přednášek, workshopů a dalších události najdete na oficiálních stránkách.
GDS 2025 se koná 5. a 6. prosince. Nejlevnější vstupenka na oba dny vás vyjde na 1 890 korun. Pokud chcete plně využít networkingu, užít si dva večírky a získat na rok přístup k archivním materiálům z předchozích ročníků, vyjde vás lístek na 4 900 korun. Držitelé studentského průkazu ISIC mají nárok na slevu.