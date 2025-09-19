Fortnite mění pravidla: tvůrci získají větší odměny a možnost prodávat vlastní výtvory

Už nějakou dobu si tvůrci map a módů v kreativním režimu Fortnite mohou přijít na zajímavé peníze. Epic Games je odměňuje na základě popularity jejich výtvorů,, přičemž od spuštění programu už takto mezi hráče rozdělil přes 722 milionů dolarů. A vypadá to, že se tahle částka bude dál rychle zvyšovat.
Společnost totiž oznámila zásadní změny v ekonomice hry. Od prosince budou moct tvůrci prodávat digitální položky přímo na svých virtuálních ostrovech. A co víc - během prvního roku jim na účet poputuje celá částka utracených V-Bucks (herní měna), bez provize pro Epic.
Aby jejich práce byla snáze vidět, přibude do Fortnie i sponzorovaná sekce v menu. Tvůrci si tak mohou za poplatek zajistit zviditelnění svých map a projektů. Naopak zdarma budou dostupné Fortnite Creator Communities, kde tvůrci mohou sdílet novinky s hráči pomocí textů i obrázků.
Epic také přepracoval systém odměn za zapojení hráčů. Tvůrci si vydělají víc, pokud jejich obsah přiláká nové hráče nebo přiměje vrátit se ty, kteří už nějakou dobu nehráli. Výplaty se nově budou odvíjete od pěti faktorů: času stráveného na mapě, zisku nových hráčů, návratu starých, kombinace herní doby a utracených V-Bucks a také schopnosti udržet hráčský zájem dlouhodobě.
Na první pohled jde o vítané změny, kdy tvůrci už nebudou závislí jen na tom, kolik hodin hráči na jejich mapách stráví. A možnost placené propagace zase může dát šanci i menším, méně známým projektům.
Nasnadě jsou ale i pochybnosti. Kreativní sekci totiž čím dál víc ovládá virální obsah, často tvořený s pomocí umělé inteligence, což dokáže snadno přebít originálnější a propracovanější mapy. Typickým příkladem je Steal A Brainrot (původně z Robloxu), který si ve Fortnite za jediný den zahrálo přes půl milionu lidí, tedy více než hlavní režimy.
„Takové věci, které zaplňují hlavní stránky, mě odrazují od náhodných kreativních map. Ti, kteří do svých map vkládají skutečné úsilí, často nedostávají téměř žádnou pozornost,“ postěžoval si jeden z hráčů na Redditu.
Fortnite se tak postupně posouvá dál od svých původních kořenů a čím dál víc připomíná vlastní verzi metaverza – podobně jako zmíněný Roblox.