Fortnite mění pravidla: tvůrci získají větší odměny a možnost prodávat vlastní výtvory
zdroj: Epic

Fortnite mění pravidla: tvůrci získají větší odměny a možnost prodávat vlastní výtvory

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch PlayStation 5 Switch 2

19. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Fortnite
Fortnite
Fortnite
Galerie

Už nějakou dobu si tvůrci map a módů v kreativním režimu Fortnite mohou přijít na zajímavé peníze. Epic Games je odměňuje na základě popularity jejich výtvorů,, přičemž od spuštění programu už takto mezi hráče rozdělil přes 722 milionů dolarů. A vypadá to, že se tahle částka bude dál rychle zvyšovat.

Společnost totiž oznámila zásadní změny v ekonomice hry. Od prosince budou moct tvůrci prodávat digitální položky přímo na svých virtuálních ostrovech. A co víc - během prvního roku jim na účet poputuje celá částka utracených V-Bucks (herní měna), bez provize pro Epic.

Aby jejich práce byla snáze vidět, přibude do Fortnie i sponzorovaná sekce v menu. Tvůrci si tak mohou za poplatek zajistit zviditelnění svých map a projektů. Naopak zdarma budou dostupné Fortnite Creator Communities, kde tvůrci mohou sdílet novinky s hráči pomocí textů i obrázků.

zdroj: Epic

Epic také přepracoval systém odměn za zapojení hráčů. Tvůrci si vydělají víc, pokud jejich obsah přiláká nové hráče nebo přiměje vrátit se ty, kteří už nějakou dobu nehráli. Výplaty se nově budou odvíjete od pěti faktorů: času stráveného na mapě, zisku nových hráčů, návratu starých, kombinace herní doby a utracených V-Bucks a také schopnosti udržet hráčský zájem dlouhodobě.

Na první pohled jde o vítané změny, kdy tvůrci už nebudou závislí jen na tom, kolik hodin hráči na jejich mapách stráví. A možnost placené propagace zase může dát šanci i menším, méně známým projektům.

Lego Fortnite Expeditions
Novinky
Lego Fortnite představuje nový kooperativní PvE režim Expeditions

Nasnadě jsou ale i pochybnosti. Kreativní sekci totiž čím dál víc ovládá virální obsah, často tvořený s pomocí umělé inteligence, což dokáže snadno přebít originálnější a propracovanější mapy. Typickým příkladem je Steal A Brainrot (původně z Robloxu), který si ve Fortnite za jediný den zahrálo přes půl milionu lidí, tedy více než hlavní režimy.

„Takové věci, které zaplňují hlavní stránky, mě odrazují od náhodných kreativních map. Ti, kteří do svých map vkládají skutečné úsilí, často nedostávají téměř žádnou pozornost,“ postěžoval si jeden z hráčů na Redditu.

Fortnite se tak postupně posouvá dál od svých původních kořenů a čím dál víc připomíná vlastní verzi metaverza – podobně jako zmíněný Roblox.

Smarty.cz
Tagy:
Fortnite
Zdroje:
Epic Games, Eurogamer, Fornite
Hry:
Fortnite
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení

Nejnovější články