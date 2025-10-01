Farmbotic kříží farmaření ze Stardew Valley a automatizaci Satisfactory

Na PC Gaming Show Tokyo Direct se představil nový farmářský simulátor Farmbotic, který kombinuje to nejlepší ze Stardew Valley a Satisfactory. Pokud vám název připadá neznámý, není divu – hra byla původně oznámena jako Farmatic, ale tvůrci se rozhodli pro přejmenování.
S pomocí roztomilých robůtuků budete obdělávat pole, pěstovat plodiny a chovat zvířata. Stejně jako ve Stardew Valley, které hrou bylo inspirací, se budete také vydávat do podzemí čelit nepřátelům a sbírat suroviny. Zároveň ale hra přidává automatizační a technologické prvky známé například ze Satisfactory nebo Factorio.
Můžete stavět stroje, různě je propojovat a velkou část práce automatizovat. Velkým tahákem je přítomnost robotických parťáků, kteří se zapojí do každodenního farmaření. Pomáhají sázet, sklízet a udržovat chod hospodářství. Vizuální styl hry se nese v duchu retrofuturismu 70. a 90. let. Design kombinuje nostalgii s moderním zpracováním a díky tomu se Farmbotic vizuálně odlišuje od jiných „cozy“ simulátorů.
Tvůrci navíc potvrdili, že Farmbotic nabídne cross-play mezi PC, PlayStation 5 a Xboxem. Ať si tedy hru pořídíte na jakékoli platformě, budete moci sdílet farmářská dobrodružství se svými přáteli. Na vydání si ještě chvíli počkáme, hra má vyjít až v roce 2026. Už teď si ji ale můžete přidat do seznamu přání na Steamu.