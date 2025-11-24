Dorazí Intergalactic: The Heretic Prophet příští rok? Insideři si to nemyslí

Očekávaného sci-fi od studia Naughty Dog se hned podle několika zdrojů v roce 2026 nedočkáme. Intergalactic: The Heretic Prophet se prý dokonce vůbec neukáže ani na letošních The Game Awards, což jde proti očekávání a náznakům, které vyvolaly naději na relativně brzké vydání.
Naughty Dog oznámil svou novinku na loňském ročníku The Game Awards, proto se očekával další trailer i letos. Vesmírné sci-fi s výraznou synthwave stylizací je ve vývoji od roku 2020. Když bývalý herní novinář Colin Moriarty zmínil, že by na vydání mohlo dojít v roce 2026, internet se odhadu rychle chytil. Jenže nadšení trvalo jen krátce. Prakticky okamžitě se ozvali lidé, kteří mají ve světě herního vývoje velmi dobré kontakty a jsou s vývojem Intergalactic obeznámeni.
Známý novinář Jason Schreier na Redditu jasně uvedl, že Intergalactic v roce 2026 rozhodně nevyjde. Zanedlouho poté přišel Jeff Grubb s další studenou sprchou – hra se podle něj neobjeví ani na letošních The Game Awards. K situaci se pak znovu vyjádřil i Moriarty, podle kterého byla jeho slova vytržena z kontextu a šlo spíše o osobní úvahu než o podloženou informaci.
I sympathize with being misquoted. He was speculating and people on the internet pretended he wasn't. Either way, this caused people to confirm to me it won't be out in 2026 and it won't be at TGAs.— Grubb (@JeffGrubb) November 22, 2025
Reálně to tedy vypadá, že Intergalactic: The Heretic Prophet má k vydání ještě dlouhou cestu. Sám Neil Druckmann nedokázal říct, kdy se dočkáme dalších ukázek, byť kvůli práci na hře opustil natáčení třetí řady seriálu The Last of Us.