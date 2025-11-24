Dorazí Intergalactic: The Heretic Prophet příští rok? Insideři si to nemyslí
zdroj: PlayStation

Dorazí Intergalactic: The Heretic Prophet příští rok? Insideři si to nemyslí

PlayStation 5

24. 11. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet
Galerie

Očekávaného sci-fi od studia Naughty Dog se hned podle několika zdrojů v roce 2026 nedočkáme. Intergalactic: The Heretic Prophet se prý dokonce vůbec neukáže ani na letošních The Game Awards, což jde proti očekávání a náznakům, které vyvolaly naději na relativně brzké vydání.

Intergalactic: The Heretic Prophet
Novinky
Intergalactic: The Heretic Prophet – nová značka studia Naughty Dog s příchutí synťáků

Naughty Dog oznámil svou novinku na loňském ročníku The Game Awards, proto se očekával další trailer i letos. Vesmírné sci-fi s výraznou synthwave stylizací je ve vývoji od roku 2020. Když bývalý herní novinář Colin Moriarty zmínil, že by na vydání mohlo dojít v roce 2026, internet se odhadu rychle chytil. Jenže nadšení trvalo jen krátce. Prakticky okamžitě se ozvali lidé, kteří mají ve světě herního vývoje velmi dobré kontakty a jsou s vývojem Intergalactic obeznámeni.

Známý novinář Jason Schreier na Redditu jasně uvedl, že Intergalactic v roce 2026 rozhodně nevyjde. Zanedlouho poté přišel Jeff Grubb s další studenou sprchou – hra se podle něj neobjeví ani na letošních The Game Awards. K situaci se pak znovu vyjádřil i Moriarty, podle kterého byla jeho slova vytržena z kontextu a šlo spíše o osobní úvahu než o podloženou informaci.

Reálně to tedy vypadá, že Intergalactic: The Heretic Prophet má k vydání ještě dlouhou cestu. Sám Neil Druckmann nedokázal říct, kdy se dočkáme dalších ukázek, byť kvůli práci na hře opustil natáčení třetí řady seriálu The Last of Us.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi
Zdroje:
Naughty Dog, Colin Moriarty, Jeff Grubb, Jason Schreier
Hry:
Intergalactic: The Heretic Prophet
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer

Nejnovější články