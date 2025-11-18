Deep Rock Galactic chystá šestou sezónu plnou kostí. Rogue Core se odkládá

Série Deep Rock Galactic má za sebou mimořádně silný rok. Po vydání plné verze spin-offu Survivor, který se nadmíru povedl a stal se dost možná nejlepší kopií Vampire Survivors (přesvědčte se o tom v recenzi), dorazila automatická řežba i na mobilní zařízení. Studio Ghost Ship Games se navíc v rámci streamu On the Horizon podělilo o novinky ze svých dalších projektů.
Jedním z nich je samozřejmě původní Deep Rock Galactic, který nadále čile žije a během prvního čtvrtletí příštího roku se dočká už šesté sezóny s názvem Relics of Hoxxes. Vznikla ve spolupráci s týmem z Invisible Walls a zavede vás do Ossuary Depths – biomu plného gigantických kostí. V hlubinách dosud nedotčeného pohřebiště se setkáte s Ossirany, včetně trojice zbrusu nových potvor. Mezi nimi se představí dvojice mrchožroutů Ossiran Scrab a Ossiran Pit Jaw.
V útrobách nového prostředí si také vyzkoušíte režim Heavy Extraction, kde se pokusíte vykopat velké kusy jantaru, abyste ho poté opatrně připevnili k raketovým motorům a vyslali je vzhůru k extrakci. Chybět nebude ani sezonní událost Ossium Raid, kde budete stopovat hmyzího prospektora a sbírat cenné zdroje. Nové kosmetické odměny čekají v dalším Performance Passu.
„Úzce jsme spolupracovali s našimi přáteli z Invisible Walls, abychom ze šesté sezóny vytvořili ten nejlepší možný zážitek. Po šesti měsících vývoje a zkoušení různých konceptů věříme v naši společnou vizi, zatímco zároveň pracujeme na budoucnosti celé série,“ uvedl ředitel společnosti Mikkel Martin Pedersen.
Tou budoucností mimo jiné myslí i očekávaný roguelike spin-off Deep Rock Galactic: Rogue Core. V předběžném přístupu měl vyjít už na konci letošního roku, ale vývojáři nakonec oznámili odklad na druhé čtvrtletí 2026, aby mohli doplnit další funkce a zajistit co nejvyladěnější start.
Jádro Rogue Core nicméně zůstává stejné: kooperativní základ původní hry se propojuje s roguelike smyčkou, v níž se budete probíjet stále hlouběji do útrob planety Hoxxes IV. Každý pokus přinese nová vylepšení, která vás posunou o krok blíž k úspěchu.
„Rogue Core je vzrušující evoluce série. Přináší kooperativní model do žánru roguelike a nechceme nic uspěchat. I když jsme původně chtěli spustit předběžný přístup už letos, hra potřebuje ještě několik měsíců péče,“ dodává k odkladu Pedersen.