Další obětí proměnlivého trhu je studio Firaxis. Experti na strategie propouští

zdroj: Firaxis

5. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Sedmá Civilizace u fanoušků trochu narazila. Radikální změny se komunitě moc nezamlouvaly a přijetí bylo přinejlepším vlažné. Take-Two sice stále věří ve zlepšení, nicméně to vypadá, že prodeje nejsou nejlepší a studio Firaxis donutily propouštět.

Někteří nyní už bývalí zaměstnanci začali na svých profilech na sociálních sítích sdílet, že s nimi společnost rozvázala pracovní poměr. Mezi dotčenými je třeba scenáristka Emma Kidwell, která kromě poslední Civilizace pracovala i na Marvel's Midnight Suns nebo oceňovaném Hindsight. Ve studiu pracovala pět let a zároveň potvrdila, že společně s ní odešlo ještě několik dalších kolegů.

zdroj: Vlastní

„Postihlo mě propouštění ve společnosti Firaxis a jsem ochotná pracovat na plný úvazek jako scenáristka ve vašem studiu. Jsem velmi přizpůsobivá a během svých (téměř) 5 let ve studiu jsem napsala texty pro Civilization VII a Marvel's Midnight Suns. Zároveň doporučuji, abyste se zajímali i o mé bývalé kolegy, kteří byli rovněž propuštění,“ napsala na svůj LinkedIn.

Take-Two odmítlo uvést přesný počet dotčených lidí a pouze kroky potvrdilo. Současně uvedlo, že ke snížení stavů došlo v důsledku restrukturalizace a optimalizace vývojového procesu. Jeho cílem je zvýšit přizpůsobivost trhu, ale i zlepšit spolupráci a zvýšit kreativitu zbývající části týmu (děkujeme Rock, Paper, Shotgun).

Civilization VII
Novinky
Civilization VII se vzpamatovává z pomalého startu. Take-Two věří, že usedne mezi legendy

Firaxis je nicméně v problémech už delší dobu. V roce 2023 tým opustilo 30 zaměstnanců, a to kvůli nízkým prodejům chváleného Midnight Suns. To nakonec dostalo pouze jednu sezónu obsahu, nakonec nevyšel ani plánovaný port na Nintendo Switch. Jako důvod neúspěchu v té tobě Take-Two uvedlo nešťastně zvolené datum vydání.

Aktuální změny by se nicméně neměly projevit na podpoře nejnovější Civilizace VII. Tým vydal několik aktualizací, které se snažily adresovat nejpalčivější problémy. Jenom v září by měly dorazit dodatečné balíčky s vůdcem Lakšmí Báí a civilizacemi Silla a Kádžárovců.

ekonomika strategie propouštění akční Marvel superhrdinové tahová taktická národy
Rock, Paper, Shotgun, PC Gamer, Eurogamer
Midnight Suns Civilization VII
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
