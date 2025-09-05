Další obětí proměnlivého trhu je studio Firaxis. Experti na strategie propouští

Sedmá Civilizace u fanoušků trochu narazila. Radikální změny se komunitě moc nezamlouvaly a přijetí bylo přinejlepším vlažné. Take-Two sice stále věří ve zlepšení, nicméně to vypadá, že prodeje nejsou nejlepší a studio Firaxis donutily propouštět.
Někteří nyní už bývalí zaměstnanci začali na svých profilech na sociálních sítích sdílet, že s nimi společnost rozvázala pracovní poměr. Mezi dotčenými je třeba scenáristka Emma Kidwell, která kromě poslední Civilizace pracovala i na Marvel's Midnight Suns nebo oceňovaném Hindsight. Ve studiu pracovala pět let a zároveň potvrdila, že společně s ní odešlo ještě několik dalších kolegů.
zdroj: Vlastní
„Postihlo mě propouštění ve společnosti Firaxis a jsem ochotná pracovat na plný úvazek jako scenáristka ve vašem studiu. Jsem velmi přizpůsobivá a během svých (téměř) 5 let ve studiu jsem napsala texty pro Civilization VII a Marvel's Midnight Suns. Zároveň doporučuji, abyste se zajímali i o mé bývalé kolegy, kteří byli rovněž propuštění,“ napsala na svůj LinkedIn.
Take-Two odmítlo uvést přesný počet dotčených lidí a pouze kroky potvrdilo. Současně uvedlo, že ke snížení stavů došlo v důsledku restrukturalizace a optimalizace vývojového procesu. Jeho cílem je zvýšit přizpůsobivost trhu, ale i zlepšit spolupráci a zvýšit kreativitu zbývající části týmu (děkujeme Rock, Paper, Shotgun).
Firaxis je nicméně v problémech už delší dobu. V roce 2023 tým opustilo 30 zaměstnanců, a to kvůli nízkým prodejům chváleného Midnight Suns. To nakonec dostalo pouze jednu sezónu obsahu, nakonec nevyšel ani plánovaný port na Nintendo Switch. Jako důvod neúspěchu v té tobě Take-Two uvedlo nešťastně zvolené datum vydání.
Aktuální změny by se nicméně neměly projevit na podpoře nejnovější Civilizace VII. Tým vydal několik aktualizací, které se snažily adresovat nejpalčivější problémy. Jenom v září by měly dorazit dodatečné balíčky s vůdcem Lakšmí Báí a civilizacemi Silla a Kádžárovců.