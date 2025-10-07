Další hra od tvůrců Shovel Knight hlásí odklad. Mina the Hollower potřebuje víc sýra

Tvůrci veleúspěšné retro plošinovky Shovel Knight měli tento měsíc vyslat na světlo světa svoji novou hru Mina the Hollower. Akční adventura inspirovaná třeba prvními Zeldami ale nakonec potřebuje ještě trochu času k uzrání jako dobrý sýr, který titulní myška Mina zbožňuje.
„Ještě tam nejsme. Nejde o zásadní zpoždění, jen poslední úpravy a vyvážení, aby hra byla opravdu skvělá. Omlouváme se, ale nebudeme kompromitovat kvalitu. Datum zveřejníme, až bude schválené na všech platformách, tak prosím vyčkejte s námi na poslední cílovou rovinku,“ uvádí tvůrci z Yacht Club Games na svých webových stránkách. Dávají tak naději, že by odklad nemusel být nijak dlouhý a snad se dobrodružství dočkáme ještě letos.
Tým v posledních krocích pracuje na dokončení některých grafických detailů, vyvážení prvků hry, implementování lokalizace, testování a... pojídání sýra. Mina the Hollower bude druhou značkou studia po úspěšném Shovel Knight z roku 2014. Kontrastní barevnou paletou hra vzdává hold starým klasikám jako The Legend of Zelda nebo Castlevania.
Hlavní schopností myšice Miny bude zahrabávání se pod zem, čímž dokáže překonávat překážky, řešit hádanky, ale i přepadávat nepřátele. Tvůrci sází na otevřený svět se spoustou tajemství, postav a hlavolamů, stejně jako na unikátní audiovizuální zpracování. Mina the Hollower se chystá snad někdy v letošním roce na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a oba Switche.