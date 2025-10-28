zdroj: ChillyRoom

Čínské akční RPG Loulan: The Cursed Sand slibuje tragický příběh s říznými souboji

28. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Loulan: The Cursed Sand
Loulan: The Cursed Sand
Loulan: The Cursed Sand
Čerstvě oznámené akční RPG s izometrickou kamerou Loulan: The Cursed Sand vypadá přesně jako ten mix Prince of Persia a Devil May Cry, o kterém jsme nevěděli, že ho chceme. Tvůrci z čínského studia ChillyRoom, známého především na scéně mobilních her, tentokrát mají větší ambice. Jejich novinka vypráví temný, tragický příběh zapomenutého království na Hedvábné stezce a klade velký důraz na rychlý, kontaktní boj v duchu starších dílů God of War. 

Ujmete se role bývalého královského strážce, který se po zkáze své domoviny vrací do rozvalin Loulan, aby v chaosem zničené zemi našel ztracenou princeznu. Hrdina už není prostým smrtelníkem, stal se bytostí z prokletého písku. Kostlivý válečník využívá písečnou moc k přežití, boji i průzkumu. Příběh slibuje osobní tragédii a postupné odkrývání osudu dávno pohřbeného království.

Loulan: The Cursed Sand zdroj: ChillyRoom

Loulan kombinuje atmosféru zapomenutých civilizací s dynamickými souboji proti přesile. Během boje budete moct přepínat mezi kostěnou a písečnou formou, což mění styl boje i způsob řešení hádanek. Samotné střety jsou rychlé a kontaktní, se silným důrazem na práci s terénem a načasování útoků. Vedle hloučků obyčejných nepřátel zásadní roli sehrají i těžcí elitní protivníci a bossové.

Tvůrci lákají na pestrá prostředí, která mají být ručně vytvářená a navazovat na atmosféru dávné Hedvábné stezky, kde chtějí místo univerzální temné fantasy čerpat přímo z čínské historie a legend.

Projekt vzniká v rámci iniciativy PlayStation China Hero Project. Hra zatím nemá potvrzené datum vydání, ale už teď víme, že dorazí na PC přes Steam a Epic Games Store a také jako konzolová exkluzivita pro PlayStation 5. Pokud se vám stýská po řízném hack’n’slash akčním RPG, které stojí spíš na soubojích než na hromadění nekonečného přívalu lootu, Loulan: The Cursed Sand rozhodně stojí za pozornost.

