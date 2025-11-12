BrokenLore se vrací s dvojitou dávkou psychologického hororu
BrokenLore se vrací s dvojitou dávkou psychologického hororu

Hororová série BrokenLore se po krátké odmlce vrací rovnou se dvěma připravovanými hrami. Během včerejší prezentace State of Play zaměřené na japonskou produkci představili vývojáři z tokijského studia Serafini Productions nový trailer a datum vydání pro BrokenLore: Unfollow. Společně s představením psychologického hororu o temné straně sociálních sítí přišlo také oznámení nové hry BrokenLore: Ascend, která antologii doslova vyšle k výšinám.

BrokenLore: Unfollow odvypráví příběh Anne, mladé ženy pronásledované vzpomínkami na šikanu, ovšem s chorobnou potřebou být přesto centrem pozornosti. Ocitá se uvězněná ve zkresleném světě, kde se realita bortí pod tíhou viny a strachu. Jak se ostatně píše v oficiálním popisku: „BrokenLore: Unfollow je psychologický horor z pohledu první osoby. Sleduj Anne, oběť šikany uvězněnou v surreálné noční můře, kde musí odhalit temné tajemství a čelit děsivým stvůrám. Hra zkoumá vliv sociálních sítí na duševní zdraví.“

zdroj: Serafini Productions

V příběhu slouží chytrý telefon nejen jako symbol závislosti, ale i jako jediný nástroj přežití. Prostřednictvím mobilu budete pátrat po stopách, rozplétat střípky minulosti a také čelit manifestacím obav Anniných i vlastních. Vývojáři zdůrazňují, že každé prostředí bude metaforickou hádankou samo o sobě, kde se jedině mezi řádky dočtete, čemu se Anne skutečně snaží utéct.

BrokenLore: Unfollow vychází 16. ledna 2026 na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Druhá z chystaných her, BrokenLore: Ascend, představuje experimentální směr do vertikálního hororu. Sledovat bude totiž dvojici extrémních lezců, Rena a Jui, hvězd ilegálního kanálu Skylimit, kteří se rozhodnou zdolat fiktivní Elysium Tower, nejvyšší věž v Japonsku inspirovanou skutečnou rozhlednou v centru Tokia. Honba za věčnou slávou se ale během výstupu promění v holou noční můru.

zdroj: Serafini Productions

Dua posedlého překonáváních vlastních limitů se v psychologické akční adventuře ujmete z pohledu vlastních očí. Výškovou nadpřirozenou hrozbu zde představuje Rokurokubi – japonský démon, který vypadá jako obyčejný člověk, ale v noci dokáže natáhnout krk do nadpřirozené délky a sleduje každý krok senzacechtivých dobrodruhů.

Ascend chce prozkoumat témata strachu z nepřijetí a zapomnění ve spojení s fyzickým strachem z výšek. Každý krok po ocelové konstrukci věže vyžaduje přesnost i odvahu, protože výška, vítr a neustálá přítomnost děsivé entity proměňují samotné prostředí v hrozbu. BrokenLore: Ascend se chystá dorazit příští rok v létě na PC a PS5.

BrokenLore: Ascend zdroj: Serafini Productions

Obě hry hodlají pokračovat ve filozofii antologie BrokenLore, která nabízí propojené, ale samostatně hratelné kapitoly, kde se reálné lidské obavy promítají do bizarních, proměnlivých světů. Na příští rok se kromě výše zmíněné dvojice chystá také epizoda Follow, kde Anne před událostmi Unfollow bojuje se sebepřijetím, Don't Lie, což bude spin-off Don't Watch s hledáním objektů, a Dark Dawn, které se bude věnovat hrůzám únosu.

Nejnovější články