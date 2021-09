Blizzard přejmenovává achievementy ve World of Warcraft. Odstraňuje tak sexuální narážky

8. 9. 2021 17:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jistě vám neuniklo, co se v posledních měsících děje okolo kdysi milovaného Blizzardu. Společnost se snaží vyhrabat z obrovského průšvihu – obvinění z toxického pracovního prostředí, kde docházelo k sexuálnímu obtěžování a nerovnosti platů mezi zaměstnanci různých pohlaví. V této souvislosti byli vyhozeni klíčoví zaměstnanci spolu s vedením a sepsali jsme pro vás dva články rekapitulující poslední měsíce i léta trvající úpadek studia.

Activision Blizzard koncem července přislíbil, že ze hry World of Warcraft i její klasické verze odstraní nevhodné odkazy včetně zmínek o propuštěných zaměstnancích, kterými jsou vedoucí level designu Jesse McCree, vedoucí designér a šéf vývoje Diablo IV Luis Barriga a senior designér Jonathan LeCraft.

Nyní se dozvídáme, jaké další změny v 17 let staré hře můžeme očekávat. Jsou prozatím jen velmi malé a týkají se pouhých dvou achievementů, které mají sexuální a potenciálně urážlivý podtext. Aneb co tehdy prošlo, nemusí být v pořádku dnes.

Blizzard se v chystaném updatu WoWka s číslem 9.1.5 rozhodl přejmenovat achievement „My Sack is Gigantique“ na „My Storage is Gigantique“ (volně přeloženo Můj pytel je obrovský, nově Můj sklad je obrovský). Achievement dostanete, když se vybavíte pytlem, který vám dá postava Haris Pilton parodující Paris Hilton.

Přejmenování podlehne i achievement „Bros. Before Ho Ho Ho’s“, ze kterého nově bude „Holiday Bromance“ (zde máme chytrou slovní hříčku, která v sobě ukrývá urážlivé slovo označující sexuální pracovnici mistrně zabalené do vánočního podtextu, přičemž nová podoba by šla volně přeložit jako Vánoční bratříčkování). Tento achievement zase získáte za to, že použijete jmelí na osm postav Aliance, které mají v názvu slovo „Brother“ (bratr).

Jsou to malé změny, ale dost možná nebudou jediné. Update 9.1.5 se v tuto chvíli teprve testuje na betatestovacích serverech a do ostrého provozu by měl vstoupit během podzimu.