Batman ještě neřekl poslední slovo. V nové hře prožijete celý jeho život

Existovala doba, kdy Lego adaptace oblíbených filmů a látek vycházely na roční (někdy dokonce častější) bázi. Co se zprvu ukázalo jako radostné juchání, se pozvolna změnilo v přesycení trhu, kvůli němuž se TT Games muselo trochu zamyslet nad přístupem. Fáze přemítání je zjevně u konce, takže se celek po čtyřleté pauze vrací k DC Comics a netopýřímu muži.
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vás vezme na kompletní cestu ikonického hrdiny. Navštívíte jeho začátky, kdy trénoval s Ligou stínů. Postupně se z něho ale stane Temný rytíř tak, jak ho známe, což mu přivane jak spojence (Jim Gordon, Catwoman, Robin či Nightwing), tak i sáhodlouhý list nepřátel v podobě Jokera, Tučňáka, Poison Ivy či Banea.
Události se značně inspirují momenty z mnoha známých filmových adaptací s přídavkem ikonického humoru, jež postupně prožijete v otevřeném městě Gotham. K jeho průzkumu kromě vlastních nohou a udělátek využijete celou škálu Batmobilů i Batcyclů mnoha známých podob. Pohyb po městě samozřejmě doplní různé výzvy, odměny a tajemství.
Studio se dušuje tím, že soubojový systém prošel značnou úpravou a využijete v něm kromě docela jednoduchého mačkání komb i mechanismy kradmého přístupu a detektivní schopnosti. Vše údajně po vzoru dospělácké Arkham série. Jenom je škoda, že zjevně zase bude chybět online kooperace.
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vyjde v roce 2026 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.