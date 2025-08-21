zdroj: Traveller's Tale

Batman ještě neřekl poslední slovo. V nové hře prožijete celý jeho život

21. 8. 2025 8:34 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Existovala doba, kdy Lego adaptace oblíbených filmů a látek vycházely na roční (někdy dokonce častější) bázi. Co se zprvu ukázalo jako radostné juchání, se pozvolna změnilo v přesycení trhu, kvůli němuž se TT Games muselo trochu zamyslet nad přístupem. Fáze přemítání je zjevně u konce, takže se celek po čtyřleté pauze vrací k DC Comics a netopýřímu muži.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vás vezme na kompletní cestu ikonického hrdiny. Navštívíte jeho začátky, kdy trénoval s Ligou stínů. Postupně se z něho ale stane Temný rytíř tak, jak ho známe, což mu přivane jak spojence (Jim Gordon, Catwoman, Robin či Nightwing), tak i sáhodlouhý list nepřátel v podobě Jokera, Tučňáka, Poison Ivy či Banea.

Lego Voyagers
Aktuality
Kooperativní Lego Voyagers vás útrapami kostek provedou už v září

Události se značně inspirují momenty z mnoha známých filmových adaptací s přídavkem ikonického humoru, jež postupně prožijete v otevřeném městě Gotham. K jeho průzkumu kromě vlastních nohou a udělátek využijete celou škálu Batmobilů i Batcyclů mnoha známých podob. Pohyb po městě samozřejmě doplní různé výzvy, odměny a tajemství.

Studio se dušuje tím, že soubojový systém prošel značnou úpravou a využijete v něm kromě docela jednoduchého mačkání komb i mechanismy kradmého přístupu a detektivní schopnosti. Vše údajně po vzoru dospělácké Arkham série. Jenom je škoda, že zjevně zase bude chybět online kooperace.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vyjde v roce 2026 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.

DC Comics, Traveller's Tale
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
