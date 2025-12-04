Avowed se už letos updatu nedočká. New Game Plus a další novinky cílí na narozeniny
PC Xbox Series

4. 12. 2025 16:30

Avowed se nakonec už žádného dalšího updatu nedočká. I přes deklarovanou roadmapu Obsidian místo plánované podzimní záplaty přesouvá všechny novinky do velkého narozeninového balíčku, který vyjde v únoru příštího roku u příležitosti prvního výročí hry. A aby čekání nebolelo, studio slibuje, že kromě dříve ohlášených funkcí přidá i několik překvapení.

Původně měl třetí letošní update dorazit na podzim a doplnit hru o New Game +, foto režim a nový typ zbraně. Po letním patchi, který vylepšoval bojové možnosti postav. Jenže Obsidian nakonec plány přehodnotil a energie týmu míří rovnou do únorového super-updatu.

K tomu přibude i několik možností úprav postavy, které měly původně dorazit ještě letos. Hráči si budou moci měnit vzhled v průběhu dobrodružství a očekávat lze i nové přednastavené varianty včetně dalších houbových prvků – tedy kloboučků a dřevěných výrůstků, kterými se mohou postavy pochlubit jako symboly svého mystického původu.

Obsidian zároveň láká na několik doposud neodhalených prvků, které mají z únorového updatu udělat největší rozšíření Avowed od vydání. Co přesně to bude, studio zatím neříká, ale fanoušci už samozřejmě spekulují od nových mountů až po crossovery s jinými značkami.Únorový update má být tak robustní, že může fungovat jako ideální impuls k dalšímu průchodu Eorou.

Tagy:
fantasy RPG meče magie
Zdroje:
Obsidian
Hry:
Avowed
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
