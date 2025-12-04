Avowed se už letos updatu nedočká. New Game Plus a další novinky cílí na narozeniny

Avowed se nakonec už žádného dalšího updatu nedočká. I přes deklarovanou roadmapu Obsidian místo plánované podzimní záplaty přesouvá všechny novinky do velkého narozeninového balíčku, který vyjde v únoru příštího roku u příležitosti prvního výročí hry. A aby čekání nebolelo, studio slibuje, že kromě dříve ohlášených funkcí přidá i několik překvapení.
Původně měl třetí letošní update dorazit na podzim a doplnit hru o New Game +, foto režim a nový typ zbraně. Po letním patchi, který vylepšoval bojové možnosti postav. Jenže Obsidian nakonec plány přehodnotil a energie týmu míří rovnou do únorového super-updatu.
Greetings, Envoys! If you’ve been following our Update Roadmap, you’ll know we planned to release an update this fall. To break the bad news first: Avowed will not be receiving a fall update. The good news is that we’re shifting our efforts toward a larger update coming next… pic.twitter.com/HzbMvi5IyC— Avowed (@AvowedtheGame) December 2, 2025
K tomu přibude i několik možností úprav postavy, které měly původně dorazit ještě letos. Hráči si budou moci měnit vzhled v průběhu dobrodružství a očekávat lze i nové přednastavené varianty včetně dalších houbových prvků – tedy kloboučků a dřevěných výrůstků, kterými se mohou postavy pochlubit jako symboly svého mystického původu.
Obsidian zároveň láká na několik doposud neodhalených prvků, které mají z únorového updatu udělat největší rozšíření Avowed od vydání. Co přesně to bude, studio zatím neříká, ale fanoušci už samozřejmě spekulují od nových mountů až po crossovery s jinými značkami.Únorový update má být tak robustní, že může fungovat jako ideální impuls k dalšímu průchodu Eorou.