Asus představil konkurenta Steam Decku – nabušený handheld ROG Ally

11. 5. 2023 17:51 | Novinky | autor: Jan Slavík

Značku společnosti Asus, Republic of Gamers (ROG), nejspíš znáte ve spojitosti s nejvýkonnějšími verzemi počítačového hardwaru, ale neomezuje se jen na něj. V ROG si dali za cíl posunout handheldové hraní na dříve nemožnou úroveň a výsledek pětileté snahy ukázali v právě proběhlé prezentaci. Přivítejte přenosnou šelmu, ROG Ally.

Nový handheld poběží na Windows, což znamená, že cokoliv spustíte na počítači, spustíte i s Ally. A tvůrci podobné prohlášení to myslí zcela vážně, bez problémů se dostanete ke svým knihovnám na Steamu, Battle.netu, EA či Ubisoftu. A k dispozici bude i Game Pass či nativní podpora cloudového hraní. Všechno bude navíc na jednom místě, což zaručí nová verze operačního sofwaru Armory Crate SE, která vás nechá spouštět jakékoliv tituly pomocí jediného launcheru.

Konstruktéři prý také věnovali extrémní pozornost ergonomii nového zařízení. Můžete se proto těšit třeba na takové detaily, jako jsou mírně se svažující plochy okolo stran pro pohodlnější úchop a odpočinek dlaně. Technikům se navíc povedlo zařízení odlehčit až na váhu 608 gramů, takže ho v brašně ani nijak zvlášť nepocítíte.

zdroj: Foto: Asus ROG

Schéma tlačítek je zcela klasické a využívá asymetrické umístění analogových páček – přesně tak, jak to činí i ovladače pro Xbox. Novinka jsou jen dvě přídavná pádla na zadní straně zařízení, na která si můžete namapovat... Inu, co chcete. Ally nabídne také haptickou zpětnou vazbu a čtečku otisků prstů, pokud vás nebaví psát hesla.

O zobrazení se bude starat sedmipalcový Full HD displej, což po přepočítání pixelů na plochu dává 314 ppi. Hladce vypadající obraz ale není všechno, displej také nabídne obnovovací frekvenci 120 Hz a, co je ještě důležitější, zvládne i adaptivní synchronizaci, tedy přizpůsobení obnovovací frekvence frameratu hry. Kdo kdy zkusil hrát na zobrazovadle s podobnou funkcí, například na monitoru podporujícím G-Sync, jistě potvrdí, že to je na kvalitě obrazu opravdu znát a k normálním monitorům už by se vracel nerad.

Hlavní ale samozřejmě je, jak na novém handheldu poběží hry. A ROG není značka, která by se zrovna proslavila náklonností ke kompromisům. Ally přijde na trh ve dvou verzích. Ta slabší bude osazená novým procesorem AMD Z1, což je čtyřnanometrové šestijádro na architektuře Zen4, a čtyřmi výpočetními jednotkami grafiky na bázi AMD RDNA-3, což by mělo poskytnout zhruba 2,8 Tflops grafického výkonu (sedmkrát víc než Switch a o 75 % víc než Steam Deck).

V silnější variantě pak bude tepat osmijádrový procesor AMD Z1 Extreme a dvanáct grafických jednotek, což vystřelí grafický výkon až na 8,6 Tflops, čímž už by se Ally docela povážlivě přiblížil normálním stolním konzolím (PlayStation 5 například vykazuje grafický výkon 10,3 Tflops). A pozor, do budoucna se chystá i zhůvěřilá šestnáctijádrová verze. Hry poputují na moderní SSD úložiště s rozhraním PCI-E 4.0, které by mělo být schopné teoretické maximální přenosové rychlosti 4,5 GB/s. Výbavu uzavírá 16 GB operační paměti LPDDR5-6400.

zdroj: Foto: Asus ROG

O to, aby vám podobný výkon neusmažil ruce spolu s handheldem a zařízení zároveň neznělo, jako že se právě chystá opustit atmosféru, se bude starat inovativní systém chlazení, který využívá dva ventilátory místo standardního jednoho a do akce nasazuje heatsinky s extrémně tenkými žebry, která výrazně zvyšují aktivní plochu chladiče.

Ally můžete pomocí HDMI připojit i k externímu monitoru, bude si rozumět také s externím grafickým adaptérem, pokud by výkonu náhodou bylo málo, a zvládne i ovládání pomocí klávesnice a myši.

Ano, výčet parametrů zní jako naprostý nářez, jenže už se vám jistě v mysli uhnízdila neodbytná otázka: „To je sice všechno fajn, ale co za to budou chtít?“ Údaj zní na první dobrou celkem snesitelně – v USA bude slabší verze Ally stát 599 dolarů, silnější pak 699 dolarů (ale nejspíš bez daně). U nás si tradičně sáhnete do kapsy o něco hlouběji – verze s čipem Z1 Extreme vyjde na 19 490 korun, slabší varianta zatím cenovku nemá.

Vzhledem k výkonu také vcelku očekávatelně nelze počítat s dlouhým nepřerušovaným hraním bez nabíječky – ve výkonnostním režimu prý zařízení vydrží něco okolo dvou hodin. Tím se vlastně nijak významně neliší od Steam Decku, kterému u náročnějších titulů také dochází šťáva po hodině a tři čtvrtě. A ani Switch na tom nakonec není o moc lépe. V úsporném režimu pak vydrží ROG Ally pochopitelně o něco déle, zhruba sedm hodin.

ROG Ally bude k dispozici od 13. června.