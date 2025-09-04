007: First Light nebude jen Hitman s britským humorem

Nakolik bude 007: First Light jen přeskinovaný Hitman? Ze včerejší ukázky by se mohlo zdát, že si britský agent bere z holohlavého zabijáka příliš. Vývojáři z IO Interactive vysvětlují, že podobnosti určitě existují, ale rozhodně nejde o kopii. Spojovacím prvkem je především průzkum prostředí – Bond v klidnějších pasážích zkoumá okolí, hledá způsoby, jak se nenápadně dostat do zakázaných zón, odlákat pozornost nebo využít technologické vychytávky k rozptýlení nepřátel.
V tomto ohledu je DNA obou sérií očividně příbuzné. Na rozdíl od Agenta 47 ale zatím nevidíme, že by Bond přebíral převleky a maskoval se za nic netušící oběti. Rozdíl se ukazuje hlavně v samotném boji. Hitman kladl důraz na to, aby hráč zůstal co nejdéle neviditelný, a když už došlo na akci, působila spíše jako nouzová možnost. 007: First Light naopak přidává víc dynamiky: Bond dokáže využít prostředí, popadnout protivníka a hodit ho stranou, odebrat mu zbraň.
IOI chtějí z Bonda udělat víc než jen hru o plížení a bitkách. Zatímco Hitman se držel minimalistického příběhu, nový Bond sází na filmovější zážitek. Bond se víc pouští do dialogů a snaží se věci vyřešit také slovem, což je kontrast k mlčenlivému a chladnému Agentu 47. Ostatně naslouchaní rozhovorům a dostat se do zakázaných oblastí spíše hbitým jazykem než převleky, Bonda odlišuje od zabijáckého simulátoru. Samozřejmou odlišností jsou pak lineární akční pasáže, které působí jako vystřižené z bondovských filmů – dojde na honičky, exploze i šílené kaskadérské kousky.
Podobnost je spíše o přístupu k hraní. Jak jde vidět například z ukázky z kensingtonské gala, je klíčový hlavně průzkum prostředí – tvůrci mluví o mentální mapě úrovně, ve které máte povědomí o různých cestách k cíli a co je nutné pro jejich otevření. Což je něco, co důvěrně znají hráči Hitmana, kteří sledují svou kořist a plánují, kdy zaútočit. Z prvních dojmů je jasné, že 007: First Light staví na základech, které IO Interactive vybrousilo s Hitmanem, ale přidává k nim vrstvy navíc, aby se Bond stal osobitou herní ikonou, a ne pouze britskou kopií holohlavého zabijáka.
007: First Light vychází 27. března na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.