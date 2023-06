Letos na podzim se z toho zblázníme. Konečně!

23. 6. 2023 16:30 | Komentář | autor: Patrik Hajda

Typické léto je tady. Je úplně jedno, jestli je člověk venku, nebo vevnitř, pot z něj poteče stejně, i když bude sedět bez hnutí, bez jakékoliv činnosti a námahy. Léto je vždy časem dovolených, případně pro ty z nás, kdo radši sedí doma na zadku, příležitostí dohnat nějaké ty herní resty.

Mnoho her totiž v dovolenkové sezóně nevychází. Od toho je tady podzim. Tedy, pocitově spíš byl. S koncem letních prázdnin se videoherní průmysl tak nějak pokaždé vysmál všem školou povinným. Hahaha, dva měsíce jste teď neměli do čeho kopnout a když už zase konečně nemáte na nic čas a musíte většinu dne trávit ve škole, tak my vám tedy vydáme ty nejočekávanější pecky!

Pocitově to pro mě platilo do roku 2020. Tehdy se vše změnilo. Lidstvo si zakusilo skutečnou pandemii, kterou do té doby znalo jen z děsivých sci-fi příběhů. A veškeré dění se zastavilo. Studia jela v omezeném režimu, kdy jeden po druhém vývojáři onemocněli, načež se snažili přizpůsobit době prací z domovů na dálku, což ne vždy funguje dle představ.

Zautomatizovaný vývoj her si prošel obměnou, která se zasloužila o značné odklady. Jen si vzpomeňte na podzim roku 2020, kdy se na trh uvedla dlouho očekávaná nová generace PlayStationu a Xboxu a jak dlouho potom na těchto konzolích nebylo moc co nového hrát.

Od roku 2020 pro mě podzim ztratil své kouzlo. Pořád na něj cílilo pár velkých značek, ale že by šlo o vyložené žně jako kdysi? Kdepak. Jenže to se letos změní. A to tak, že pořádně.

zdroj: Larian Studios

Hurá, na všechno bude ještě méně času!

Během posledního měsíce se do letošního září a října nahnalo až absurdní množství velmi očekávaných titulů, které si logicky budou pořádně konkurovat, třebaže by nemohly být odlišnější. Není v lidských silách koupit si všechno, natož si to pak i v daném časovém okně nějak pořádně zahrát. Proto bych se vůbec nedivil, kdyby některá studia ještě přistoupila k odkladům, aby na sobě zbytečně neparazitovala.

Ale teď máme nějaký stav, nějaká oznámení a sliby, s nimiž máme počítat, tak sem netahejme polemizování o možném uvolnění dvou měsíců, které jsou přeplněné k prasknutí. A popravdě, ty letošní podzimní žně začnou tak nějak už v srpnu.

zdroj: Foto: Bandai Namco

Srpen, hry sbírej srpem

Máme tu nadějné pouštní fantasy Atlas Fallen od tvůrců sci-fi soulsovky The Surge, na které naváže taktické pirátění Shadow Gambit: The Cursed Crew od studia Mimimi, které dalo světu vynikající Shadow Tactics: Blades of the Shogun a Desperados 3.

A ještě než se necháme zlákat zářijovou nabídkou, tak si budeme muset najít čas na magickou střílečku Immortals of Aveum, která sem byla odložená z července, mecha akci Armored Core VI: Fires of Rubicon od slovutných FromSoftware, aby i takto našlapaný měsíc skončil opravdu grandiózně se hrou Baldur's Gate III.

Pokud byste náhodou chtěli hrát všechny výše zmíněné hry, měli byste na jejich dohrání od jednotek dnů po maximálně týden mezi jednotlivými vydáními. Což se s trochou úsilí dá zvládnout, když nebudete dělat nic jiného.

Ale, ruku na srdce, zvládnete dohrát Baldur’s Gate III za pouhých šest dní? Bez dovolené by to byl opravdu slušný výkon a je otázka, zda byste po takovém maratonu ještě vůbec měli chuť na něco potenciálně ještě většího.

zdroj: Round8

Září, kompy a konzole se vaří

A co že nastane za těch šest dní? Starfield... Což vás možná nezajímá, ale určitě bude nemalá skupina hráčů, která prahne po obojím. A ta dostane v krátkém časovém horizontu dvě naprosto gigantické hry, v jejichž světech se dají trávit desítky a desítky, ne-li možná stovky hodin.

A budete si to moct dovolit? Když pak ještě během září, kdy se budete chtít věnovat hlavně těmto hrám, vyjde třeba The Crew Motorfest, Lies of P, Mortal Kombat 1, Payday 3 a pak další velmi očekávaný kousek – rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077, které má zároveň silně přepracovat původní hru a posunout ji do ještě zajímavějšího stavu.

Touha velí po tom, dát si celý Cyberpunk od začátku, když bude tak vylepšený, a plynule navázat jeho rozšířením. Ale budete na něco takového mít chuť, když tu budou jiné, vyloženě nové hry? A když po vydání Cyberpunku budete mít opět pouhé dva týdny do doby, než den po sobě v rámci října vyjde Assassin's Creed Mirage a Lords of the Fallen?

zdroj: Ubisoft

Říjen, volno chybí jen

Pokud do toho všeho ještě máte rádi autíčka a nebudete dostatečně uspokojení Motorfestem, tak 10. října se konečně dočkáme nové Forzy Motorsport a o dva týdny později pokračování zábavných Hot Wheels Unleashed?

A hele, další Call of Duty! A hele, Alan Wake 2! A hned za rohem je Spider-Man 2, za ním Cities: Skylines II a nové Alone in the Dark...

Samozřejmě jsem vynechal velkou spoustu menších titulů, které každému z nás ten ryze herní podzim ještě více z(ne)příjemní. Osobně budu doufat, že ještě dojde k nějakým těm odkladům. Ne na příští rok, zase to nepřehánějme. Ale o jeden až dva měsíce.

zdroj: Foto: Insomniac Games

Konec roku, her jen trochu?

Protože zatímco srpen, září a říjen jsou tři měsíce, během nichž nám z toho všeho půjde hlava kolem, tak listopad a prosinec momentálně vypadají jako pustopustá pustina. Je tu nový Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a Avatar: Frontiers of Pandora a Citizen Sleeper 2: Starward Vector, ale to je z těch vysokoprofilovějších, již potvrzených tak nějak všechno.

Jistě, ono mít po těch třech našlapaných měsících minimálně dva další měsíce „volné“ také není k zahození. Aspoň bude čas to všechno dohrát a člověk konečně nebude mít pocit, že už na něj tlačí další a další nový titul. Má to něco do sebe. Ale já bych to měl radši trochu víc rozprostřené.

Je ale pravda, že tu hrozí ještě jedna věc. Velká spousta her ještě nemá datum vydání, a jelikož je listopad s prosincem (který ale bývá obvykle už prázdnější vlivem blížících se svátků) prázdný, mají ještě potenciál se zaplnit.

zdroj: Ubisoft

Co třeba takový Stalker 2: Heart of Chornobyl? A Warhammer 40,000: Space Marine 2? Banishers: Ghosts of New Eden, Dragon Age: Dreadwolf, IGI Origins, Skull & Bones, Test Drive Unlimited Solar Crown?

Jedno je z toho všeho naprosto zjevné: Hráči se letos opravdu, ale opravdu nebudou nudit. A nevím, jak vy, ale já nudu bytostně nesnáším. Teď už jen nějak doklepnout tu Zeldu a Diablo IV, než se soukolí videoherního průmyslu po letech roztočí na plné obrátky.