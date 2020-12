Test herní myši OMEN Vector

21. 12. 2020 20:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Podobně jako spousta dalších herních periferií se i herní myši snaží útočit na první signální: extravagantním tvarem, RGB podsvícením, výraznými dekoracemi na povrchu. Na první pohled tak poznáte herní modely od Mad Catz (R.A.T.), Corsairu (M62), Roccat (Kone Aimo) nebo třeba Logitechu (G502).

Pouze design ale herní myš nedělá – a některé výstřelky mohou být navíc i na škodu. Ano, mířím tím na poslední trend perforovaných myší, které jsou ideálním lapačem nečistot, jinak mi ale jejich funkčnost uniká. Je tak dobře, že existují herní periferie, které sází na konzervativější tvary a svou gamingovou náturu vyjadřují spíše pod kapotou. Jen si vezměte populární modely jako Razer Abyssus, DeathAdder nebo třeba Logitech G Pro. Nebýt podsvětleného loga, od kancelářské myši byste je rozeznali až po bližším přezkoumání.

Stejně to platí i pro testovanou myš OMEN Vector. Tvarově nejde o nic extravagantního, jedinými výraznými prvky konstrukce jsou agresivněji tvarované kryty tlačítek vepředu a tlačítko DPI, které většinou u běžných myší nevídáme. Jakmile myš zapojíte, tak o sobě dá vědět ještě podsvícené kolečko a logo OMEN na hřbetu těla. Mimochodem, myš Vector má dvě varianty: vyšší verzi bez přívlastku (námi testovanou) a pak levnější model Essential. Ten lze rozeznat právě podle chybějícího podsvícení kolečka, jinak oba modely vypadají totožně. Tak pozor, ať si je nespletete, plnotučný Vector je na tom parametrově totiž podstatně lépe.

Myš je určena pro praváky, o čemž dává vědět asymetrický tvar se zónou pro opření palce na levé straně. Nad ní jsou dvě tlačítka, která implicitně slouží jako příkazy vpřed a zpět, ale dají se v aplikaci namapovat na něco jiného. Oproti pravému a levému myšítku a klikacímu kolečku má pak Vector navíc ještě přepínač DPI, ale to je z extra ovládacích prvků vše. Pro náročné hráče MMO vyžadující spoustu příkazů tak myš nebude.

Myš má na levém a pravém boku gumový grip pro jistější úchop. Zbytek vnějšího pláště myši je vyveden v polomatném hladkém plastu. Kolečko je také pogumované a má krokovací chod. Proti stisku klade odpor, ale ne natolik velký, aby kliknutí způsobilo nechtěný pohyb myši. V OMENu to vzhledem k váze produktu nakalibrovali dobře.

Rozměrově je myš střední, měří 128 × 75 × 41 mm. Svým zakulacením a protáhlým tělem je ideální pro uchopení stylem palm a fingertip, a to i navzdory popisku výrobce, který ji určuje pro držení palm a claw. Naopak si troufnu tvrdit, že kdo drží myš způsobem claw (tedy konečky prstů kolmo k tlačítkům), tomu pravděpodobně moc pohodlná nebude. Myš by se musela na konci méně svažovat, anebo mít boční gumové gripy protažené trochu více dopředu, případně i na hřbetu, ať dlaň neklouže.

Palm / Grip / Fingertip – způsoby držení myši | zdroj: pcgamer

Ale lidí s takovými požadavky je výrazně méně, takže většině gamerů bude tvar vyhovovat, snad jen s výjimkou velmi drobných rukou. Je jasné, že nelze vyhovět všem, co hráč, to jiný požadavek na ergonomii, důležité nicméně je, že myš nemá žádné designové kiksy a běžnému uživateli bez specifických požadavků bude sedět.

K myši vede 2 metry dlouhý opletený kabel s USB-A na konci, který není odpojitelný. Ačkoli je kabel poměrně tuhý, neklade při pohybu odpor. Je to dáno i tím, že myš je relativě těžká, a tak drží pevně trajektorii, nejde o žádný lighweight model. Podle výrobce váží model 145 g, nicméně má v rukávu ještě jedno eso: hmotnost lze korigovat pomocí vyjímatelných závaží. K tomu slouží šachta na spodní straně myši. V ní je celkem 5 závaží po 5 gramech, celkově tak lze váhu myši snížit o 25 g na výsledných 120 g. Osobně jsem potřebu měnit váhu nepociťoval, ale kdo takzvaně řeší každý gram, tomu přijde vlastnost vhod.

zdroj: vlastní

Jako senzor má myš firemní OMEN Radar 3, který je dle dostupných informací založen na PixArtu PMW3389. Senzor umožňuje citlivost až 16 000 DPI, což by mělo být dostačující i pro náročné střelce. Snímač je nastavitelný od 50 DPI až po 16 000 DPI, a to maximálně v 10 krocích. Jako default má myš 4 úrovně: 800, 1600, 2400 a 4800 DPI, ale v aplikaci je možné přidat dalších 6 kroků s minimálním posunem po 50 DPI. Úrovně můžete přepínat přímo v aplikaci, ale lepší je k tomu využít tlačíko DPI, které nastavenými hodnotami cykluje. Ke každé úrovni je možné navíc libovolně přiřadit barvu podsvícení, která vám poté indikuje, na jakém DPI jste. Takové chování se však dá vypnout a na místo toho zvolit jiné světelné efekty, jak je vám libo. Hodnoty si myš pamatuje i po svém odpojení a zavření/odinstalaci aplikace, takže palec nahoru.

Podsvícení myši OMEN Vector | zdroj: vlastní

Ostatně, u aplikace bych se rád zastavil, protože mě příjemně překvapila. OMEN Gaming Hub, jak výrobce poměrně neintuitivně program nazval, umožňuje kromě výše nastíněných možností DPI konfigurovat i další technické vlastnosti myši. Pro hráče bude nejdůležitější polling rate. Myš umožňuje až 1000Hz dotazování, což je ideální pro maximalizaci odezvy. Myš se dotazuje rozhraní tisickrát za sekundu, tudíž bude rychlejší než modely běžného ražení, které mají polling rate obvykle 125 Hz. Je zde ale možnost nastavit úrovně 125, 250, 500 a 1000 Hz. Takže ideální stav.

Přizpůsobitelná je akcelerace myši na stupnici od nula do desíti, stejně tak i přichytávání k mřížce / korekce úhlu (angle snapping), které lze úplně vypnout. To je důležité pro hráče, kteří chtějí co nejsurovější odezvu myši, ale využijí ho třeba pracanti, co potřebují nakreslit rovnou čáru.

Ve dvou stupních se dá nastavit i výška, do které bude snímač reagovat při zvednutí myši nad podložku. „Vysoká“ zachová snímání, i když myš nakloníte nebo nadzvednete od základny. Dobré pro temperamentnější hráče.

zdroj: vlastní

Snímač reaguje na stole i bez podložky, stejně tak například i na kovovém víku notebooku. Nefunguje na skle, ale to od optického snímače nemůžete čekat, na to byste museli mít laserovou myš.

Přeskakování kurzoru nebo nepřesné reakce jsem během několikadenního používání jak doma, tak i v kanceláři nezaznamenal. Nejsem sice žádný progamer, ale takový DOOM Eternal nebo CS: GO se hrál velmi dobře, oceňuji, že jsem si mohl nastavit globálně citlivost a nespoléhat se na settings her. Oproti běžné myši (srovnávaval jsem se starší A4Tech a kancelářskou Logitech) jasný upgrade.

Ale zpátky k aplikaci. Kromě technických záležitostí umožňuje OMEN Gaming Hub také nastavení podsvícení. V tomto případě prosvítá světlo skrze znak OMEN a boky kolečka myši. Podsvícení je RGB, takže lze teoreticky nastavit přes 16 milionů barev. Kromě již zméněného režimu DPI, který reaguje na zvolený profil citlivosti, můžete nechat myš svítit staticky nebo animací, případně RGB úplně vypnout. Druh a barvu podsvícení lze navolit u kolečka i loga zvlášť.

zdroj: vlastní

Alternativou je nechat ovládání podsvícení na seperátním programu OMEN Light Studio, které nabízí ještě společné nastavení vícero zařízení OMEN podle layoutu na stole, jejich synchronizaci, rozdělení na zóny a podobně. Systém vypadá dobře a robustně, takže pokud máte doma několik produktů OMEN a jste RGB pozitivní, bude to pro vás plus navíc.

zdroj: vlastní

Poslední záložkou v ovládácím programu je nastavení tlačítek. Přemapovat jdou všechna tlačítka včetně pravého a levého (ačkoli u nich nejsou všechny akce dostupné či funkční, ale je dobře, že tu ta volba je). Program také umožňuje nahrávaní maker a jejich přiřazení k tlačítkům. Dokáže emulovat jak vstup myši, tak i klávesnice včetně multimediálních kláves.

zdroj: vlastní

Aplikaci hodnotím vysoko, protože jsem se při jejím používání nesetkal s žádným pádem či chybou. A to je co říct, protože většinou mám s aplikacemi z Windows Store opačné zkušenosti. Kritizovat bych mohl rozhraní typu hub, které s užitečnými funkcemi přibaluje i zbytečný balast (záložka Moje hry, Galerie, výzvy k tvorbě profilu a získávání odměn. Ach jo.), ale vzhledem k tomu, že program je jinak přehledný, svižný a dodatečných funkcí si všímat nemusíte, přivřu nad tím oko.

Testovaná myš OMEN Vector ve verzi se spínačem Radar 3 má stanovenou cenu na 999 Kč, ale na srovnávačích ji najdete v důvěryhodných obchodech už od 750 Kč. Když porovnám parametry a možnosti nastavení s konkurencí, vyjde mi, že obdobné myši vycházejí spíš až od 1200 Kč (Razer Basilisk, HyperX Pulsefire aj.). Tohle se tedy HP/OMENU povedlo, za své peníze dostanete velmi dobrou hodnotu.

Klady

Dobrý poměr cena/výkon

Snímač 50–16000 DPI

Bohaté možnosti nastavení včetně akcelerace, polling rate (125–1000 Hz), angle snappingu

Možnost přemapovat všechna tlačítka, makra

Nastavení si myš pamatuje nezávisle na aplikaci

Přepínač DPI s indikací pomocí LED

Upravitelná hmotnost (120–145 g)

Zápory

Nepohodlné pro držení způsobem claw navzdory popiskům výrobce

Bloat v aplikaci (ale dá se ignorovat)

Zvažte