Recenze herní klávesnice Roccat Magma: Styl na prvním místě

15. 10. 2021 17:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Ať už proti tomu můžu mít cokoli, nálepka „gaming“ výrobcům PC hardware a periferií očividně funguje. Jak jinak si vysvětlit, že neustále vychází nové a nové produkty, které se snaží zavděčit masovému zájmu o nejen kompetitivní hraní? Marketéři dokázali hráče přesvědčit, že vybavení s aurou profesionality jim přinese výhodu ve hrách. Anebo alespoň obdivné pohledy těch, co sdílejí stejný koníček.

Jako poznávací znamení takového segmentu se ustálilo nasvícení, ideálně RGB. Smysl to povětšinou nedává, protože pro výkony ve hrách nemá nasvícení komponent a periferií obvykle žádný vliv. Ale co naplat, stylovost, podpořená navíc herními idoly a influencery, prostě táhne. A tak zde máme herní operační paměti s RGB pasivy, RGB chladiče grafických karet, RGB ventilátory, nebo dokonce RGB herní sluchátka.

Nemůžu ale odsoudit vše šmahem. U pár periferií osvětlení smysl má, například u klávesnic. U nich se dá říct, že barevné RGB diody jsou jen stylovější nadstavbou již dříve přítomné funkce, a to podsvícení popisků kláves.

Podmínkou ale je, aby v honu za co největší vizuální atraktivitou neztratilo podsvícení svou primární funkci. A aby klávesnice nabídla i sadu dalších parametrů, které ji opravňují k užívání titulu „herní“. Jak se to povedlo testovanému modelu Roccat Magma, si ukážeme v této recenzi.

Konstrukce a parametry klávesnice Roccat Magma

Herní klávesnice se kromě podsvícení většinou chlubí ještě jednou kvalitou: mechanickými spínači. Roccat Magma je v tomhle výjimkou, protože nese spínače membránové. To není samo o sobě špatně, i membránovka může být kvalitně provedený kus hardware, který za mechanickými protějšky nemusí nijak zaostávat. Mechanické spínače ale přece jen nabízejí určité parametry, které membránové jen těžko naplní, jmenovitě vyšší mechanickou odolnost, velmi konzistentní zdvih a aktivační bod tlačítek či specifickou hmatovou odezvu, která může nabývat několika podob podle typu spínače (lineární, taktilní, klikací).

Na druhou stranu, spousta hráčů pořizuje mechanickou klávesnici především pro její image a výhody mechanických spínačů vzhledem k ryze hernímu využití příliš neocení. Můžeme to vidět třeba na příkladu herních klávesnic osazených spínači s proklikem. Ty jsou vhodné spíše pro spisovatele než pro hráče, kteří by naopak ocenili spínač s čistě lineárním průběhem stisku. Nemluvě o hluku, které jsou klikací spínače schopny vyprodukovat.

Image mechanických spínačů ale táhne, na trhu tak můžeme vidět modely klávesnic, které svým designem mechanické napodobují, ale uvnitř mají membránové spínače. To platí i pro předmět našeho testu, klávesnici Roccat Magma. Důvod je jasný: Výroba takové klávesnice je podstatně jednodušší, a tudíž i levnější, ale přitom má potenciál zaujmout stejnou cílovou skupinu. Myslet si o tom můžeme, co chceme, důležité ale je, jak bude takový výrobek fungovat v praxi.

Roccat Magma má tělo celé z plastu. Povrchová úprava materiálu připomíná práškování, krom toho se Roccat vyžívá v žebrování, takže spodní díl, okraj i podložka zápěstí jsou posety jemnými nebo hrubými linkami. Designově se tak Magma alespoň trochu odlišuje od konkurence. Drobné žebrování na opěrce a spodním okraji klávesnice ale zachytává drobky a nečistoty, takový design tak nebude to pravé ořechové pro hráče, co u PC rádi konzumují.

Klávesnice má slušnou tuhost konstrukce a rozhodně se při zatlačení na střed neprohýbá tolik jako obyčejné kancelářské membránovky. Nějaký kovový horní plát by klávesnici nicméně slušel, proč ho ale nemá, se dozvíme ihned po zapojení. Celou horní stranu totiž tvoří průhledný plast, který propouští světlo diod pod ním. Namísto „pouhého“ podsvícení kláves tak zde máme rovnou podsvícení celé horní strany klávesnice.

Je jasné, že tady šlo prostě o design. Velká zářící plocha určitě připoutá zraky každého pařana, pro kterého víc barevných diod znamená víc stylu. Má to ale svá negativa: Pokud byste chtěli podsvícení využívat při hraní ve tmě, může vás tolik světla oslňovat. Intenzitu podsvícení lze regulovat v aplikaci, stále je ale plocha světla větší než v případě podsvícení jednotlivých spínačů, nastavit si tak ideální poměr viditelnosti popisků a komfortu při pohledu dolů může být pro leckoho problém. Ono řídit se heslem „méně je někdy více“ není občas vůbec špatné.

Roccat Magma má alespoň klávesy se vstřikovanými popisky. To znamená, že materiál kloboučku tvoří jeden kus, v němž je výřez ve tvaru znaku. Do něj se pak vstříkne průhledný plast, který otvor zacelí, ale zachová prostupnost světla. Je to teď u podsvícených klávesnic standard a je to dobře, protože takové klávesy o své popisky nikdy nepřijdou, na rozdíl od levnějších klávesnic, které mají znaky ještě natištěné.

Kloboučky kláves jdou ze spínače odejmout, ale musel jsem k tomu použít pinzetu od jiného výrobce, Roccat ke klávesnici žádný nástroj nepřibaluje. Spínače se snaží napodobovat svou výškou mechanickou klávesnici, tudíž jejich pouzdro je rovněž vysoké a tvoří kolem membránové báně jakýsi límec. Nevím, zda to bylo zamýšlené, ale pomůže to v případě, že na klávesnici něco vylijete. Je velká šance, že se tekutina nedostane na membránu ani plošný spoj, čímž se můžete vyhnout poškození, pokud tedy nedojde k zatečení někde na spojích plastů. Roccat každopádně jako voděodolnou klávesnici nedeklaruje, pouze mluví o „low maintenance design“ (design snadné údržby).

Testovaný kus má anglickou klávesnici bez českých znaků. Podle srovnávačů se u nás CZ verze ani neprodává, takže to nebude nic pro uživatele, co neznají nazpaměť pozice pro diakritiku. Enter je jednořádkový, nad ním je klávesa pro zpětné lomítko, oba shifty jsou samostatné a dlouhé.

Roccat Magma má klasických 6 řad kláves, žádná speciální nebo dedikovaná makro tlačítka na klávesnici nenajdeme. Namísto toho je zde zdvojení funkce klávesy pomocí tradičního Fn, v Game Modu pak ještě i pomocí kombinace Caps Lock + vybraná klávesa, což Roccat označuje jako Easy-Shift[+]. V Game Modu se rovněž zablokuje klávesa Win.

Fn funkce zahrnují ovládání hlasitosti, multimédií a jasu podsvícení (v kombinaci s klávesami F5 až F12, případně s šipkami). Volba Fn + Scroll Lock pak zapíná Game Mode, který transformuje již zmíněný Caps Lock na přepínač Easy-Shift[+]. Ten poté stačí podržet a současně stisknout jinou klávesu, čímž se aktivuje její alternativní funkce. Neplatí to ale pro všechny klávesy, Easy-Shift[+] lze nabindovat pouze na klávesy kolem zóny WSAD, konkrétně 12345, QWERT, ASDFG a YXCVB. Slouží tak očividně jako zdvojení funkce pro tlačítka, která jsou hráčům snadno dostupná. Pokud pro něco takového najdete využití, určitě Easy-Shift[+] oceníte.

Konfiguraci kláves řešíte v aplikaci Roccat Swarm. Zde lze nejen nastavit funkci Easy-Shift[+], ale můžete si navolit i jiné příkazy na kombinaci Fn + F kláves, nebo si dokonce přebindovat celých 5 spodních řad kláves na něco jiného. Nastavení je jednoduché, vyberete si klávesu z grafického znázornění klávesnice a poté na ni z levého menu přetáhnete požadovanou funkci.

Těch je v nabídce opravdu spousta, od prostých znaků přes klávesové zkratky až po funkce systému nebo spouštění programů. Přítomen je i časovač s hlasovým odpočítáváním (od 10 sekund níž). Nikde jsem ale nenašel, jak řetězit příkazy za sebe, tudíž klávesnice nemá možnost vytvářet sofistikovanější makra. Což je vzhledem k robustní aplikaci škoda.

Aplikace Roccat Swarm kromě nastavení kláves nabízí i další funkce vlastní herním klávesnicím. Samozřejmostí jsou profily. Ty umožňují navolit si odlišné konfigurace klávesnice a pak mezi nimi jednoduše přepínat. Zároveň je možné navázat na aktivaci profilu spuštění libovolného programu, což je ideální pro případ, kdy si nastavíte různé layouty pro různé hry, program mezi nimi pak automaticky přepíná. Profilů je v aplikaci celkem 5 aktivních, kdybyste si chtěli nakonfigurovat další, je to možné, ale bude je třeba „odložit“ v manažeru profilů takzvaně do zásoby. Současně přepínatelných profilů aplikace povolí vskutku jen 5.

Bohužel, Roccat Magma nemá očividně žádnou vnitřní paměť, protože bez spuštěné aplikace profily nefungují. Jakmile Roccat Swarm vypnete, klávesnice se resetuje do defaultního stavu. To samé platí i při vypojení klávesnice z USB nebo zapojení do nového PC. Profily lze alespoň exportovat do souboru, abyste o ně nepřišli, ale přiznejme si, ani s tím nebude Roccat Magma hvězda LAN párty, kde je autonomní provoz bez aplikace důležitý.

V rámci hesla „styl na prvním místě“ lze v aplikaci navolit dokonce i zvuky při stisknutí kláves. Kromě imitace psacího stroje nechybí ani zvuk laseru nebo sci-fi podkres, který vás zaručeně přenese zpátky do devadesátek.

Podsvícení klávesnice

Nebyla by to herní klávesnice, kdyby postrádala podsvícení! Roccat Magma díky dobře zvolenému defaultnímu efektu na první pohled budí dojem RGB klávesnice s podsvícením všech kláves, pravdou ale je, že jde jen o několikazónové podsvícení.

Zón má klávesnice celkem 5. Kromě automatického efektu, který Roccat nazývá AIMO, lze nastavit i další efekty jako vlna, tlukot srdce, dýchání, prostý gradient nebo neměnné podsvícení jedné či vícero barev. Aplikace nabízí 16 milionů barev (RGB), takže alespoň za to palec nahoru.

Trochu mi dělalo problém pochopit preset AIMO, který volí efekt podsvícení údajně podle aktivity uživatele a zároveň se „leveluje“ s přibývající výbavou Roccat. Pokud se pokusím odmyslet si balast marketingu, bude to něco ve smyslu konkurenčního systému Aura Sync, tedy synchronizace podsvícení napříč periferiemi výrobce s variabilitou efektů. Inu, proč ne, kdyby to jen nebylo tak krypticky popsané a uživatel mohl bez přemýšlení zjistit, co nastavení dělá. Co naplat. Kdo má každopádně s AIMO větší zkušenost, klidně se o ni podělte v komentářích a případně mě vyveďte z omylu.

Možný problém s podsvícením celé vrchní desky klávesnice namísto pouhého podsvícení spínačů jsem nastínil už v úvodu. Světlo sice vstřikovanými popisky prostupuje hezky, nicméně zářící okolí tlačítek může oslňovat. Nastavit si klávesnici pro psaní ve tmě tak bude vyžadovat vyvážení jasu a viditelnosti popisků. Tady jde vidět, že styl ustoupil praktičnosti.

Testování klávesnice

Než si povíme mé postřehy z testování, nejprve trocha teorie, co by měla mít herní klávesnice.

Důležité je, aby dokázala zaznamenat co nejvíce současných stisků kláves. V případě ideálního stavu, kdy lze zachytit všechny klávesy naráz, se vlastnost značí jako NKRO (N-key Rollover). Pokud je model schopný zachytit třeba 6 kláves, označuje se jako 6KRO (6-key Rollover). Čím více, tím lépe, obzvláště u kompetitivních hráčů je nezbytné, aby klávesnice s jistotou předala všechny příkazy (zdravím profi ligu Starcraftu!). Základní membránové klávesnice často umožňují simultánní stisk například jen 3 kláves, což už může být pro hráče nedostačující. Je také dobré vědět, že čistě technicky funguje NKRO pouze při připojení klávesnice přes port PS/2. USB je omezeno na 6KRO. Dnes už výrobci znají metody, jak limitaci USB obejít, možným negativem jsou ale problémy s kompatibilitou. NKRO přes USB se tak často zapíná až na vyžádání uživatele (takzvaný NKRO mód).

Druhou důležitou vlastností je takzvaný anti-ghosting. Ve zkratce jde o eliminaci jevu, kdy klávesnice při stisku určité kombinace kláves generuje nesmyslné hodnoty (například při stlačení tří kláves dojde k zapsání čtyř). Souvisí to s tím, jak klávesnice zpracovává signály v rámci své matice na plošném spoji.

Poslední důležitou vlastností je odolnost. Nemyslím tím zrovna odolnost pro případ, že klávesnici omlátíte o stůl po další smrti v Super Meat Boy, ale spíše životnost spínačů. V tom mají mechanické klávesnice navrch oproti membránovým protějškům – zvládnou i více než 50 milionů úhozů.

Roccat Magma slibuje v popiscích 26KRO a anti-ghosting pro herní klávesy. Plošný spoj je tedy očividně optimalizován pro hráče FPS/MOBA, nemůžeme tak čekat, že si na jedné klávesnici zahrajeme ve dvojici bojovku jako za starých časů.

Mimo Game Mode poskytuje klávesnice standardní 6KRO s omezením na oblast kolem kláves WSAD. Přidáme-li do současného stisku nějakou vzdálenější klávesu nebo budeme stisk zkoušet na druhé půli klávesnice, začnou určité znaky vynechávat. V některých případech naopak klávesnice povolí zapsání i osmi znaků, ale závisí to na místě stisku, což souvisí s tím, jak je designovaný signál na plošném spoji a které cesty se takzvaně „kříží“. Konzistentního chování se dočkáme pouze kolem zóny WSAD, což je ovšem pro hráče nejdůležitější.

Po zapnutí Game Modu se situace nelepší, což je překvapivé. Očekával bych chování herního módu, jako mívají mechanické herní klávesnice, s neomezeným počtem stisknutých kláves. Udávaných 26KRO jsem nedokázal nasimulovat ani omylem.

Alespoň, že anti-ghosting funguje, klávesnice negeneruje při vícero stisknutých klávesách nesmyslné hodnoty.

Co se projevu při psaní týče, klávesnice má příjemný tlumený chod. I při podobně vysokých klávesách a podobnému zdvihu, jako mají mechanické klávesnice, je Magma tišší, a to i ve srovnání s kultivovanými spínači typu Red s tlumícími o-kroužky. Komu vadí zvuk mechaniky, toho by mohl Roccat oslovit.

Hodnocení a závěr

Co klávesnici chybí ve funkčnosti, to dohání stylem. Takhle by se daly shrnout moje dojmy z používání Roccat Magma. Ačkoli se klávesnice navenek tváří jako mechanika, nese membránové spínače. S nimi jsem neměl během testování žádný problém, naopak oceňuji jejich tichý chod. Otázku životnosti nechám otevřenou, ale už jen vzhledem ke konstrukci budou mechanické spínače odolnější a mají větší šanci zachovat si své charakteristiky i po velmi dlouhé době používání.

Podsvícený vršek klávesnice je efektní, ale může ve tmě oslňovat. Barvy lze navolit ve spektru RGB, nicméně nejde o plné podsvícení všech kláves, ale jen o pětici zón po dvou diodách.

Aplikace Roccat Swarm nabízí spoustu nastavení, hardcore hráčům ale budou chybět makra a možnost uložit profily do paměti pro autonomní provoz bez domovského počítače. Absenci maker se snaží alespoň trochu vyvážit funkce Easy-Shift[+], která umožní nabindovat na klávesy kolem WSAD ještě jednu funkci, ale plnohodnotným makrům se to nevyrovná.

Konstrukčně je na tom klávesnice dobře, plastové tělo je poměrně pevné a oceňuji také zvýšené lůžko pro membránové spínače, které má potenciál zabránit vniknutí tekutiny na plošný spoj (ale nezkoušel jsem to). Pokud si dáte práci s vycvakáním kloboučků, klávesnice půjde taky docela dobře vyčistit. Kloboučky jsou vstřikované, takže se nemusíte bát sedření popisků.

Bohužel, co se týče nároků na titul „herní klávesnice“, v tom Roccat Magma úplně neobstála. Propagované 26KRO se mi nepodařilo reprodukovat, spíš bych to viděl na 6KRO v oblasti WSAD. A jak je poznat z předcházejících řádků, ani se softwarovým servisem pro hráče klávesnice nijak nevybočuje.

Spíš než o herní speciálku jde o standardní membránovou klávesnici nadopovanou stylovým RGB a poměrně slušnou doprovodnou aplikací. Klávesnice je funkční, službu udělá a leckoho potěší tichými spínači, ale s cenou 1500 Kč, atakující revír herních mechanik s plným NKRO, můžu Roccat Magma doporučit jen těžko.

Plusy

pevná konstrukce, ač z plastu

vstřikované popisky kláves

efektní podsvícení

tichý chod kláves

RGB

anti-ghosting + 6KRO kolem zóny WSAD

funkce Easy-Shift[+]

Mínusy

vysoká cena vzhledem k výbavě

nesplňuje avizované 26KRO

podsvícení pouze v zónách

podsvícení horního krytu může být ve tmě pro někoho nepříjemné

absence makro kláves

neumožňuje uložení profilů do paměti klávesnice

pokročilé funkce fungují pouze při zapnuté aplikaci

