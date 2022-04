Přetahovaná o nejrychlejší herní procesor pokračuje. Jak dopadl nový Ryzen 7 5800X3D?

22. 4. 2022 16:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Je to velká prestiž, stanout na vrcholu výkonnostních grafů. Kromě zasloužené pozornosti pomáhají titulky hemžící se superlativy rovněž marketingu, i když ve výsledku nemusí být mezi konkurenty až zas takový rozdíl. Být první se ale počítá.

Vyrovnaný boj na poli procesorů v posledních letech produkuje zajímavou přetahovanou, kdy se AMD a Intel snaží svými novinkami aspoň o kousek překonat svého konkurenta, někdy i velmi účelově vydáváním speciálních verzí svých procesorů.

Jen pro ilustraci trocha historie: Od dob nepovedených procesorových architektur AMD Piledriver nebo Bulldozer držel Intel herní výkon pevně ve svých rukou. Platilo to ještě v 9. a 10. generaci Intel Core, pak ale přišly Ryzeny 5000 a díky značnému nárůstu IPC a jednovláknového výkonu dokázaly opanovat i herní benchmarky. Zůstalo to tak i po vydání generace Rocket Lake (11. gen Intel Core), která sice byla technologicky poměrně zajímavá (převod jader navržených pro 10nm výrobní proces na 14nm křemík), nicméně výkonnostně ve hrách nepřekonala ani svého předchůdce.

To musela až 12. generace Intel Core aka Alder Lake, které se v minulém roce konečně povedl zásadní technologický upgrade. Marketing tehdy zdůrazňoval hybridní architekturu CPU, ve hrách se ale nové procesory přehouply přes Ryzeny především díky silným performance jádrům s vyšším IPC. Energetická efektivita i přes moderní výrobní proces nedopadla nic moc, ale pal to čert, je to zlatá medaile.

zdroj: Foto: Intel

AMD však nelenilo a hned v lednu na CES 2022 představilo nový procesor Ryzen 7 5800X3D postavený na technologii vrstvené cache (takzvané 3D V-Cache). Původně mělo jít o projekt, ze kterého vyjde celá nová procesorová řada, to se AMD bohužel nepodařilo. Musíme se tak spokojit pouze s ochutnávkou v podobě jediného modelu a bůhví, jak dlouho zůstane tenhle solitér relevantní, když již tento rok mají vyjít Ryzeny 7000 s jádry Zen 4. Díky 3D V-cache má však novinka disponovat vyšším herním výkonem, a tak se AMD nebálo procesor rovnou označit jako „nejrychlejší herní CPU“.

Intel to samozřejmě nemohl nechat jen tak, takže ještě než se nový Ryzen dostal fyzicky na trh, vyrukoval s přetaktovanou verzí svého topmodelu Core i9-12900K s přídomkem KS. Inženýři navýšili frekvence již tak žravého procesoru až na 5,3 GHz a doufali, že to na nový Ryzen s 3D cache bude stačit.

Naštěstí už víme, jak to dopadlo, protože od minulého týdne máme k dispozici nezávislé testy Ryzenu 7 5800X3D a novinka se taktéž objevila v obchodech. Tak pojďme na to.

96 MB cache v akci

Ještě před prezentací herních výsledků by bylo dobré vypíchnout, proč si Ryzen 7 5800X3D vysloužil speciální označení. V základu jde totiž o stejný model jako osmijádro Ryzen 7 5800X, liší se pouze maximálními takty, a to ještě ve svůj neprospěch. Pokud byste se však podívali do specifikací, všimnete si, že namísto 32 MB L3 cache standardního modelu má nový Ryzen kapacitu rovnou 96 MB. To je trojnásobný nárůst. Jde přitom o rychlou paměť, která je blízká samotným jádrům CPU a do níž si procesor odkládá pracovní data. Větší kapacita tak může pomoci ve výkonu.

Za normálních okolností by se ale tolik paměti kolem CPU jader nevešlo, AMD proto využilo technologie 3D V-cache, kdy se část paměťových čipů umístí nikoli vedle sebe, ale na sebe, přičemž celek se propojí mezivrstvou, aby byla zachována rychlá konektivita.

zdroj: AMD

Za nárůst kapacity L3 cache ale Ryzen 7 5800X3D zaplatil snížením taktů. Základní frekvence klesla z 3,8 GHz na 3,4 GHz, Turbo pak přišlo o 200 MHz (z 4,7 GHz na 4,5 GHz). TDP zůstalo stejné, tedy 105 W.

Už jen to napovídá, že v úlohách, kde primárně záleží na frekvenci jader, bude starší osmijádro pravděpodobně výkonnější, zatímco v aplikacích, které využijí zvětšenou cache, můžeme čekat naopak nárůst výkonu. Druhý varianta platí především pro hry, proto AMD novinku hned od začátku prezentovalo coby herní procesor. Náskok podle AMD by přitom měl činit asi 15 %.

Když se podíváme na testy provedené ve hrách, k takovému číslu se vskutku dostaneme. Dokládají to například testy ComputerBase.de. V průměru 15% rozdíl mezi Ryzenem 7 5800X a novým modelem s 3D cache vidíme při měření v rozlišení 720p (to se používá při testech procesorů k minimalizaci vlivu grafické karty). V běžnějším Full HD je to pak 14 %.

zdroj: ComputerBase.de zdroj: ComputerBase.de

A jak to vypadá ve srovnání s topmodelem konkurence, Intel Core i9-12900K, respektive 12900KS? Zde je třeba podotknout, že výsledný rozdíl do značné míry závisí na použité sadě testovacích her. Zatímco redaktoři Computerbase.de naměřili velmi přesvědčivý náskok nového Ryzenu v průměru od 5 % (720p) až po 8 % (1080p), takový techpowerup.com to měl naopak a o 2 procentní body tam v průměru zvítězil Intel Core i9-12900KS. Obří test magazínu TechSpot provedený na 40 hrách pak ukázal mírné 1% vedení Ryzenu 7 5800X3D. Jako protiváha byl v nicméně testu zastoupen „pouze“ model Intel Core i9-12900K, nikoli o trošku výkonnější varianta 12900KS, tudíž můžeme říct, že v souboji proti tomu nejlepšímu od Intelu by to byla remíza.

Nezanedbatelný vliv může mít také konfigurace operační paměti, protože Ryzeny běží ještě na standardu DDR4, zatímco procesory Intel Alder Lake už využívají nové moduly DDR5. Časování a frekvence pamětí se tak u obou testovacích sestav velmi liší.

Computerbase.de testoval Ryzen 7 5800X3D s paměťmi DDR 3200 MHz CL 14 a Intel Core i9-12900K s konfigurací DDR5 4800 MHz / CL 38. Další vybrané magazíny osadily o něco rychlejší paměti, zvláště pak u Intelu v případě Techpowerup, kde redaktoři sehnali dokonce kit DDR5 6000 MHz CL36. Rychlejší paměti u Intelu měli k dispozici rovněž testeři Techspotu (DDR5 6400 MHz). To by mohlo částečně vysvětlovat protichůdné výsledky testů. Vždy tak pozorně čtěte podmínky testů, než z výsledků vyvodíte své nákupní rozhodnutí.

zdroj: ComputerBase.de zdroj: ComputerBase.de

zdroj: techpowerup.com zdroj: techpowerup.com

zdroj: Techspot

Kde je však vedení Ryzenu jednoznačné, je energetická efektivita. Na stejný výkon ve hrách jako 12900KS potřebuje Ryzen 7 5800X3D i méně než polovinu energie. V herních testech v 720p naměřili redaktoři Computerbase.de průměrnou spotřebu napříč všemi testovanými hrami na úrovni 61 W, zatímco Intel i9-12900KS si řekl o 151 W. Trochu lépe to vypadá pro ne tak přehnaně taktovanou variantu 12900K, která spotřebovává cca 105 W, stále však jde o rozdíl 70 %.

Vyplatí se kupovat Ryzen 7 5800X3D?

Osobně bych herní testy proti Intel Core i9- 12900KS, respektive 12900K, shrnul jako remízu. V průměru 1% náskok totiž není nic, co byste při hře poznali. Vyplatí se ale koukat na jednotlivé tituly, u některých má Ryzen navrch vskutku výrazně, u jiných ve srovnání s Intelem zase hodně ztrácí.

Do rozhodování kromě provozních vlastností, které jasně mluví ve prospěch Ryzenu, zasáhne pochopitelně i cena. Nový Ryzen 7 5800X3D už je zalistován v českých obchodech, kde se jeho cenovka drží na 12 000 Kč, což odpovídá oznámeným 449 USD (v přepočtu asi 10 000 Kč, s naší daní pak zmíněných 12 000 Kč).

Intel Core i9-12900K však stojí kolem 15 500 Kč, výše taktovaný model s přídomkem KS dokonce i přes 20 000 Kč. Osmijádro od AMD tak vychází jako cenově mnohem výhodnější koupě. Trochu mu to ale kazí jeho předchůdce Ryzen 7 5800X, který je ve hrách sice pomalejší, jak jsme si ukázali výše, ale po slevě ze své původní ceny se dá pořídit už kolem 9000 Kč. Za 15% nárůst výkonu tak zaplatíte třetinu ceny navíc. A vzhledem k tomu, že i „starší“ osmijádro bez 3D cache poskytne špičkový herní výkon, nejsem si úplně jistý, zda se to vyplatí.

Ryzen 7 5800X3D tak dává smysl jako nejvýkonnější herní CPU do patice AM4. Ano, novinka stále podporuje čipsety 400 a 500 (některé modely desek až po updatu firmware), takže pokud byste zatoužili po upgrade na to nejlepší, co tahle platforma v rámci herního výkonu nabízí, můžete po novém Ryzenu sáhnout. Chystáte-li se však stavět nový počítač, bude lepší počkat na nástup Ryzenů 7000, které už poběží na nové patici AM5.