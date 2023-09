Novinky od Razeru: Viper V3 Hyperspeed a Blackshark V2 Hyperspeed

20. 9. 2023 15:00 | Hardware | autor: Pavel Makal

Výrobce periferií Razer před pár dny odhalil nové kousky do svého portfolia. Jedná se o myš z rodiny Viper ve verzi V3 Hyperspeed a headset modelové řady Blackshark V2 Hyperspeed.

Obě dvě periferie cílí především na kompetitivní hraní a co nejvyšší míru pohodlí při delších herních seancích, například na turnajích. Jak myš, tak sluchátka se nám obratem dostala do redakce, a tak jsme jejich přednosti a potenciální problémy mohli otestovat na vlastní kůži.

Razer Viper V3 Hyperspeed

Klávesnice a myši od Razeru používám spokojeně dlouhé roky, pár týdnů nazpět jsem po pěti letech měnil svou bojem ošlehanou myš Naga Trinity za model Naga X. Po vybalení nové verze Viper jsem si nicméně musel nějaký čas zvykat nejen na odlišný tvar, ale také na daleko menší počet tlačítek. Zatímco Naga, připravená na hraní MMO, jich má na boku hned 12, subtilnější Viper nabízí pouhá dvě. Její síla ovšem leží někde úplně jinde.

Razer Viper V3 Hyperspeed je v zásadě cenově dostupnější alternativou svého předchůdce Viper V2 Pro. Nejde ale jen o osekanou verzi již známé myši, už na první pohled je vidět, že řada prošla komplexním redesignem, který může naznačovat podobu budoucího V3 Pro. Při vybalení z krabičky se vám na první pohled bude zdát, že se někdo spletl, protože tvarem myš své sestřičky vůbec nepřipomíná a daleko víc se spíš blíží rodině Deathadder. Na názvosloví ale zas tolik nezáleží, podstatné jsou hlavně výsledky v polních podmínkách.

zdroj: Foto: Razer

Jak už název napovídá, v případě nového modelu jde hlavně o rychlost kombinovanou s přesností. V3 Hyperspeed je bezdrátová myš, kterou pohání jediná AA baterie. V ruce působí skutečně velmi lehce, s baterií váží pouhých 82 gramů. Nečekejte ani žádnou světelnou show nebo kdovíjak nezvyklé tvary, Viper je na poměry herních myší navržena velmi střízlivě a pozornost nebude budit ani v usedlé kanceláři. Matný tmavý povrch zdobí v zadní části jen leskle černé logo Razeru, tím to ale končí.

Mezi pravým a levým tlačítkem, o která se starají mechanické spínače druhé generace od Razeru, najdete i obligátní přepínač citlivosti, se kterým se lze dostat až na hodnotu 30 000 DPI. Nechybí samozřejmě ani scrollovací kolečko s příjemným „cvakavým“ (ale tichým) pohybem.

Spodní strana je pochopitelně vybavena optickým senzorem, který Razer označuje za svou vlajkovou loď. Dosahuje maximálního zrychlení 70 G, maximální rychlosti 750 IPS a má 99,8% přesnost rozlišení. Vedle něj najdete slot na baterii, do kterého se dá také pohodlně schovat USB dongle pro připojení k počítači. Optický senzor je na myši umístěn poměrně dost vepředu.

Výrobce se chlubí tím, že při návrhu nové myši konzultoval její požadované vlastnosti s profesionálními hráči. Jak už bylo řečeno, V3 Hyperspeed cílí především na esportové záležitosti a její vlastnosti i celkové vybavení nejlépe vyniknou při hraní rychlých akčních her. Předpokládám ale, že opravdoví esportovci ve skutečnosti spíše sáhnou po vyšších modelech, například po již zmiňovaném V2 Pro.

Esportovci mají přirozeně větší nároky na drobné nuance, jako je celkové vyvážení tvaru a podobně, myš je ale konstruována tak, aby vyhovovala oběma nejběžnějším typům držení. Spínače bez problémů fungují jak v momentě, kdy na těle myši spočinete celou rukou a prsty se dotýkáte tlačítek na samotném konci, tak i při variantě takzvaného drápu, kdy se vaše dlaň opírá o zadní stranu myši a zahnuté prsty klepou na prostředky tlačítek.

Myš se k počítači nedá připojit kabelem, jedinou variantou je použití 2,4Ghz donglu. V základu podporuje 1000Hz polling rate, je ale kompatibilní se zvlášť prodávaným HyperPolling Wireless Dongle, díky kterému můžete dosáhnout až na 4000Hz.

Co se týče provozu, funguje myš bez problémů rovnou jako plug and play zařízení, samozřejmě si ale můžete její chování různě upravit přes aplikaci Razer Synapse, která nabízí například přemapování všech šesti tlačítek.

V globálu se dá říct, že Viper V3 Hyperspeed je vhodná především jako vstupní bod do segmentu herních myší, čemuž také odpovídá její cena stanovená na 70 dolarů, tedy v přepočtu kolem 1600 korun. Srovnatelnou službu vám nicméně ještě o něco levněji poskytne Corsair Katar Elite Wireless, který navíc nespoléhá na tužkové baterie. Viper V3 Hyperspeed je kvalitní myš s příjemným úchopem, elegantním designem a slušným vybavením. Připočtěte si slibovaných až 250 hodin na jednu baterii a vyjde vám produkt, který byste v této cenové kategorii určitě měli zvážit.

Razer Blackshark V2 Hyperspeed

Sluchátkům od Razeru se často vyčítá, že jejich vysoké ceny opodstatňuje jen značka a podobné či mnohdy lepší výsledky lze získat i při pořízení konkurenčních headsetů za podstatně nižší cenu, případně že v jejich cenové hladině už můžete lovit v daleko zajímavějších vodách. Razer Blackshark V2 Pro je nicméně jedním z nejlépe hodnocených herních headsetů současnosti, a dobrou zprávou je, že nyní můžete za méně peněz dostat skoro stejně muziky.

Razer Blackshark V2 Hyperspeed je alternativa k V2 Pro, které se momentálně prodávají za skoro 5 a půl tisíce korun. Nová verze by u nás měla stát v přepočtu 3700 korun. Rozdílů mezi vlajkovou lodí Blackshark a V2 Hyperspeed je celá řada, dobrou zprávou je, že novinka není žádným chudým příbuzným.

Most mezi pravým a levým sluchátkem je tentokrát celý vyrobený z koženky, na hlavě ale dobře sedí a i při delším hraní nepůsobí nepohodlně. Hlavní výhodou je v tomto ohledu skutečně nízká hmotnost, sluchátka totiž váží jen 280 gramů, což je oproti mým někdejším obrovským traktoristickým (a vibrujícím) Nari Ultimate citelný rozdíl.

zdroj: Foto: Razer

Pohodlné jsou ale především samotné mušle, které nabízejí dostatečně velký rozměr, aby zakryly celé moje ucho, což jednak pomáhá s odstíněním okolních ruchů (sluchátka nemají ANC) a jednak mě během testování nikde nic nepříjemně netlačilo či neškrtilo. Šířka sluchátka je 7 cm, výška 10 cm a hloubka zhruba 2 cm. Vnitřek je z paměťové pěny, zatímco povrch opět z falešné kůže. Při používání jsem se nepotil, ale v teplejším počasí to vyloučeno není. Sluchátka jsou k mostu připojena tenkými dráty, které zajišťují flexibilitu pro různé tvary hlavy a mušle díky nim velmi dobře objímají uši a izolují zvuk dovnitř i ven.

Razer Blackshark V2 Hyperspeed mají poměrně konzervativní design bez jakéhokoli podsvícení, headset zdobí jen loga společnosti na sluchátkách a její název na spojovacím mostě.

Na levém sluchátku najdete mikrofon, který sice není na rozdíl od nižších modelů Blacksharku pevný, ale ohebný, nicméně oproti nejvyššímu modelu není odnímatelný, což mi upřímně z čistě estetického hlediska trochu vadí – sluchátka tohoto typu bych si ale zřejmě stejně ven na procházku nevzal. Je ale třeba počítat s tím, že jako varianta na cesty do práce nebo na nákup se Blackshark V2 Hyperspeed nehodí.

Mikrofon nicméně zní až překvapivě skvěle, zejména při připojení přes přiložený Hyperspeed 2,4Ghz dongle. Sluchátka lze připojit také čistě přes bluetooth bez použití donglu, kvalita hlasového výstupu je ale v takovém případě podstatně nižší. Headset můžete používat i při nabíjení, o které se stará USB-C port. Na jedno nabití vydrží až 70 hodin, přičemž už patnáct minut nabíjení vám dle výrobce umožní šest hodin používání. Sluchátka jsou kompatibilní s PC a PS5, s Xboxem ale bohužel ne.

Levá mušle také obsahuje ovládací prvky, jako je změna hlasitosti nebo ztlumení mikrofonu, na té pravé najdete tlačítko SmartSwitch, které dovoluje přepínat mezi zvukovými profily a zároveň mezi způsoby připojení. Na rozdíl od dražší verze neobsahuje Hyperspeed EQ profily pro konkrétní esportové tituly.

Blackshark Hyperspeed budete patrně používat především na hraní, a tak vás jistě potěší implementace prostorového zvuku THX Spatial Audio, kterým oplývá i vyšší model. S V2 Pro jej pojí také technologie mušlí, které v sobě mají schované TriForce Titanium 50mm drivery poslední generace od Razeru.

Co se týče zvukové kvality, rozhodně se vyplatí okamžitě zamířit do aplikace Razer Synapse a pustit se do jemnějšího ladění. Většina předpřipravených režimů totiž trpí na přebasování, a tak je lepší vytvořit si vlastní zvukový profil podle osobních preferencí. Nastavení není nijak složité. Ladění platí zejména v případě, že se na sluchátkách chystáte poslouchat hudbu, protože zrovna hudební profil trpí na basy snad nejvíc ze všech.

S příchodem Blackshark V2 Hyperspeed se pro drtivou většinu běžných hráčů stává dražší V2 Pro model zcela zbytečným. Podání zvuku je zcela totožné u obou zařízení, totéž platí i pro mikrofon, zbývají tedy kosmetické rozdíly, které patrně neobhájí vyšší cenovku. Pokud chcete kvalitní a pohodlný headset na hraní, je tenhle model rozumnou volbou.