AMD představilo nové procesory Ryzen 7000. Zen 4 zvyšuje výkon o 15 %, ale vyžaduje novou desku

23. 5. 2022 16:57 | Hardware | autor: Jiří Svák

V předvečer Computexu 2022 v Taipei odhalilo AMD svou novou generaci procesorů Ryzen. Firma znova přeskakuje jednu číslici, aby novou desktopovou řadu odlišila od aktuální generace APU do notebooků, a tak se nové Ryzeny označují jako generace 7000.

Ryzeny 7000 znova využijí čipletovou architekturu, rozdíl ani nebude v počtu osazených čipletů. AMD pod rozvaděč vměstná maximálně dvě CCD (Core Chiplet Die), každé s maximálně 8 procesorovými jádry. Celek tak dohromady může nést 16 jader (32 vláken). Jádra však povýšila na novou architekturu Zen 4 postavenou na 5nm výrobním procesu TSMC.

zdroj: Foto: AMD via Anandtech

Evoluce proběhla také u I/O čipletu, který je oproti 14 nm v minulé generaci vyroben 6nm procesem. Velkou novinkou je fakt, že I/O čiplet integruje i grafické jádro. To je u Ryzenů patřících do desktopové řady, nikoli APU, premiéra. Každý procesor od AMD teď teoreticky ponese i základní grafický akcelerátor architektury RDNA 2, a tudíž už nebude vyžadovat samostatnou grafickou kartu. Pro hráče nic převratného, ale v byznysovém prostředí je tohle žádaná vlastnost. Jaký výkon bude iGPU mít, zatím nevíme, AMD se nepochlubilo ani počtem výpočetních jednotek.

Co se vylepšení jader Zen 4 týče, měly by přinést další navýšení IPC i maximálních taktů. AMD udává 15% nášup výkonu jednoho jádra, ale z prezentace není jasné, zda jde o čisté IPC, anebo již hodnotu se započítaným zvýšením frekvencí.

Takty by každopádně měly přesahovat 5 GHz, ale opět není úplně zřejmé, jestli jde o boost jednoho jádra, anebo hodnotu all-core. Při prezentaci nového čipu nicméně dokázal běžet vzorek 16jádrového Ryzenu 7000 na taktech přesahujících 5,5 GHz. Uvidíme, zda se high-endové modely neudrží nad hladinou 5 GHz i při zátěži všech jader. Nová jádra Zen 4 rovněž disponují dvojnásobnou L2 cache a novými instrukcemi pro akceleraci AI úloh.

zdroj: Foto: AMD via Anandtech

Z dalších slajdů prezentace bohužel vyplývá, že Zen 4 pravděpodobně očekává zvýšení spotřeby. Konkrétní modely se svými TDP sice ještě odhaleny nebyly, prozradily nám to však údaje o základních deskách nové platformy. Ty budou koncipovány na odběr až 170 W. Možnou kompenzaci by mohly zařídit nové úsporné funkce pocházející z 6nm I/O čipletu, ale ty podle mého názoru budou mít na starost spíše snížení odběru při nečinnosti než stavy v boostu.

zdroj: Foto: AMD via Anandtech

Zásadní novinkou je samozřejmě nový socket. AMD mění dlouholetou patici AM4 za AM5, a navíc přechází na konstrukci LGA, tedy s piny v patici (dosud byly piny na CPU). Úplně jiné mechanické zapojení tedy znamená, že pro novou generaci bude nutné pořídit i novou základní desku. Léta snadného upgradu tak s Ryzeny 7000 končí. Malou náplastí by ale mohl být fakt, že stávající chladiče pro AM4 zůstanou kompatibilní i na AM5.

Ryzeny 7000 budou podporovat paměti DDR5 a poběží s nimi výhradně. Na rozdíl od intelovských procesorů Alder Lake tak nebudou dostupné „přechodné“ základní desky s DDR4. Budete-li chtít nejnovější Ryzen, budete muset do nákupního košíku přihodit i nejmodernější standard pamětí.

Pokrok oproti Alder Lake jde vidět u podpory sběrnice PCIe 5.0. Tu by měly nové Ryzeny podporovat nativně, a to ve 24 linkách vyvedených z procesoru. 24 linek je dost na rozdělení mezi grafickou kartu (16 linek) a třeba dvojici M.2 slotů (2× 4 linky), tudíž další evoluce ve vysokorychlostní sběrnici bude dostupná i pro úložiště. Závisí to ale samozřejmě na výrobcích desek, jak konektivitu do slotů rozdělí. Na Alder Lake nicméně pro úložiště žádná kapacita PCIe 5.0 není, protože všech 16 dostupných linek z CPU jde do PCIe slotu.

zdroj: Foto: AMD via Anandtech

AMD představilo prozatím trojici čipsetů: X670 Extreme, X670 a B650. Zatímco čipset X670 Extreme bude „zaručovat“ 5. generaci PCIe jak pro PCIe sloty, tak pro úložiště, X670 bude mít garantované linky PCIe 5.0 pouze pro úložiště a zda deska vyvede PCIe 5.0 i do slotu pro grafiku, bude asi záviset na výrobci desky. B650 pak pětkový standard do slotů PCIe vyvádět vůbec neumožní. Je otázkou, zda je to takový hendikep, když běžní uživatelé budou chtít využívat rychlejší linky primárně pro úložiště, nikoli ve slotech PCIe pro grafiku – a to umožňují všechny dosud představené čipsety. Ostatně, aktuální grafické karty plně nevyužijí ani 4. generaci PCIe. A troufám si tvrdit, že dříve na trhu budou SSD s podporou PCIe 5.0 než grafiky střední třídy, které by dokázaly saturovat tak vysokou propustnost.

Méně pozitivní je ale údajné zrušení podpory přetaktování pro čipset B650. I v mainstreamovém segmentu jsme byli zvyklí, že AMD přetaktování povoluje, takže tohle by byl krok zpět. Vzhledem k popisu jednotlivých čipsetů je ale možné, že přijdeme o OC pouze u procesoru, zatímco možnost přetaktování pamětí (či aplikace XMP profilů) zůstane. No necháme se překvapit.

zdroj: Foto: AMD via Anandtech

Nové procesory AMD Ryzen 7000 zatím nemají pevné datum vydání a podle dosavadních informací vyjdou až během podzimu. Nynější oznámení AMD na Computexu je tak spíše prvním podrobnějším seznámením a můžeme čekat, že během léta se sporné záležitosti ještě vyjasní.