State of Play: Výlety do snů, zlotřilá husa a třetí Resident Evil

- Datum vydání autor: Jan Slavík

Poslední letošní díl State of Play přinesl řadu upřesněných dat vydání, předem prozrazené, ale přesto s radostí kvitované oznámení předělávky Resident Evil 3, narozeninové přání od Kena Kutaragiho a nakonec i kratičkou ochutnávku z jednoho japonského ostrova.

Hned na úvod přišla ukázka, nad kterou by neobeznámení mohli protočit panenky, ale pozor, Untitled Goose Game není radno podceňovat. Pravda, celý projekt začal jako vtípek z recese, ale hříčka s vodním opeřencem s duší Lokiho a chutí páchat neplechu si během letoška stihla získat obrovské davy příznivců. A po vydání na Nintendu Switch se titul dokonce asi týden držel na prvním místě prodejů na celé platformě.

Budete-li mít chuť rozpoutat trochu terapeutického chaosu, ukrást každou maličkost a obyvatelům vesnice relaxačním způsobem roztomile znepříjemnit existenci i na PlayStationu 4 (a Xboxu One, což ve videu od Sony kupodivu nezmínili), dočkáte se už za týden – Untitled Goose Game dorazí 17. prosince.

V únoru příštího roku se otevřou konzolové brány betaverze magické battle royale Spellbreak. V základu by nemělo jít o nic převratného – hra vás postaví na bojiště a nechá vás jít si po krku s davem kouzelníků, ale fantasy aspekt, živelná magie a z ní plynoucí efekty by mohly jít s žánrem dobře dohromady.

Stejně jako v případě předchozího titulu se ale nejedná o exkluzivní hru. Pokud máte o Spellbreak zájem a nechce se vám čekat tři měsíce, abyste usmažili pár nešťastníků dobře mířeným bleskem, můžete se klidně zkusit přihlásit do počítačové bety, která už je v plném proudu. Případně podpořit hru nákupem jednoho z balíčků a dostat přístup automaticky.

Další na řadě byla hra nehra Dreams. Jde o kreativní prostředí od Media Molecule (autoři LittleBigPlanet a Tearaway), jehož pointou je kolektivní tvorba nových titulů. Zahrada experimentů, virtuální sešlost herního stavitelství.

Dreams by vás v praxi měly nechat skládat, co vás napadne, případně používat kusy postavené ostatními, různě je mixovat dohromady a odrážet se od nápadů bratrů a sester v tvorbě. Jeden masový game jam bez pravidel, jinak řečeno. A nebo jen procházet už hotové hříčky a zkoušet ty, které zaujmou.

Projekt byl několik měsíců k dispozici v rámci předběžného přístupu, který ale před dvěma dny skončil a zájemci si tak budou muset počkat na plnou verzi do února příštího roku.

Ze snů se netřeba probouzet, protože se na PlayStation 4 také chystá poloabstraktní Superliminal, logická hra, co vám zamotá hlavu prací s perspektivou. Více se dozvíte z Patrikovy recenze.

A do třetice snění! Tentokrát pro majitele brýlí virtuální reality. Paper Beast vás nechá prozkoumávat surrealistický ekosystém, v němž obzorům jak z rozevláté olejomalby vévodí papírová stvoření. Budete si s nimi hrát, budete jim pomocí propracované fyziky stavět cesty a budete odhalovat tajemství, která sahají hlouběji, než by se mohlo na první pohled zdát. Nebo to alespoň tvrdí tvůrci. V jejichž čele mimochodem stojí slovutný Éric Chahi (Another World, Heart of Darkness, From Dust).

Paper Beast má dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku.

Patříte-li k fanouškům cross-overů tak šílených, že by rozhodně neměly fungovat, ale ony si klidně fungují, existence plánovaného datadisku ke Kingdom Hearts III vám nejspíš neunikla. Expanze s názvem ReMind vyjde 23. ledna 2020.

Asymetrický multiplayer s partou lidí bojující s monstrem zkoušel už kde kdo. Namátkou se vybavuje ambiciózní Evolve, která, jak si jistě vzpomínáte, nakonec dopadla dosti neslavně. Na druhou stranu všichni víme, co dovede s atraktivitou titulu udělat slavná licence. A PS4 exkluzivita Predator: Hunting Grounds od studia IllFonic jednu takovou k dispozici má.

Skoro jako by se čas přetočil o nějakých třicet let zpět. Čert vem sci-fi prostředí, predátor přeci patří do džungle! Na jedné straně zeleného pekla stane spolupracující tým vojáků, proti nim osamělý lovec z vesmíru. Povyražení plné teleskopických kopí, nabroušených ostří, náramenních kanónů a koutkem oka zahlédnutého pohybu kamuflovaného vraha může začít. A pokud by vám snad atmosféra přišla nedostatečně autentická, můžete si hru předobjednat a jako bonus dostat filmový skin na „bezbolestnou“.

O nové hře od PlatinumGames (Bayonetta, Nier, Astral Chain) toho zatím moc nevíme, ale z prvních záběrů z hraní Babylon's Fall lze alespoň odhadovat: Pseudofantasy prostředí, tradičně líbivý boj, styl hratelnosti pravděpodobně blízký předchozí tvorbě studia.

Špatně to rozhodně nevypadá, a když někdo vydává jednu pecku za druhou s neochvějnou konzistencí, lze tak nějak předpokládat kvalitní titul, ale na více informací si budeme muset počkat. Na oficiálních stránkách sice stále svítí jako datum vydání rok 2019, ale vzhledem k tomu, že tvůrci dnes slíbili hru v létě 2020 pořádně představit, dovolím si drze odhadnout, že vydat ji letos nejspíš nestihnou.

O remaku Resident Evil 3 se šuškalo, pak ho de facto potvrdil únik obrázků z přebalu, a dnes už ho máme stvrzený se vší oficiální parádou. Více se dozvíte z Šárčina článku.

Nakonec jsme se i v krátkosti podívali na Cušimu, ale bohužel stále bez bližších informací, na které někteří (já) čekají jak na smilování. A ve videu se vlastně taky nic moc nestalo. Jedná se nicméně jen o první část traileru, druhá by měla dorazit pozítří na Game Awards. Snad se tedy konečně dozvíme, kdy a na jaké platformy vlastně Ghost of Tsushima vyjde.

Prezident Worldwide Studios pod Sony Interactive Entertainment, Šúhei Jošida, se před čtvrtrokem nechal v rozhovoru pro Famitsu slyšet, že mu při hraní Ghost of Tsushima padá ovladač z ruky, když se musí zastavovat a kochat se nad tím, jak neuvěřitelná nádhera to je. Je sice na jednu stranu jasné, že zrovna on hru už z principu věci opravdu pomluvit nemůže, ale... víte co, beztak mu to věřím. Dejte to sem!