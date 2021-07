Netflix svou nabídku příští rok rozšíří o videohry

15. 7. 2021 12:01 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Streamovací služba Netflix už delší dobu koketuje s interaktivním obsahem – vybavit si můžete třeba spin-off Black Mirror Bandersnatch, v netflixovské nabídce ale najdete třeba i Minecraft: Story Mode od Telltale Games nebo několik pořadů od DreamWorks, kde si na určených místech můžete vybrat, kam se příběh odebere dál.

Snahy proniknout na herní trh by se podle serveru Bloomberg měly v budoucnu rozšířit. Netflix teď najal Mikea Verduho se zkušenostmi z Facebooku a Electronic Arts, který nastoupí na místo viceprezidenta pro herní vývoj a hodlá se pustit do tvorby vlastních her.

Verdu v EA pracoval na úspěšných mobilních hrách jako The Sims, Plants vs. Zombies nebo Star Wars, mezi roky 2009 až 2012 působil také ve společnosti Zynga proslulé hrami zabudovanými do Facebooku. Přímo v něm pak pracoval v herní divizi virtuální reality Oculus.

Podle blízkého anonymního zdroje by se první hry měly v rámci předplatného objevit už v příštím roce, a to bez dalších poplatků nad rámec těch dosavadních. Nedá se ale vyloučit, že základní předplatné v budoucnu podstatně zdraží. Stejně tak není jasné, jestli půjde o tituly streamované, či si je předplatitelé budou muset z knihovny stahovat, ani zda Netflix hodlá razantně šlápnout přímo do vlastního vývoje, nebo bude jen vydavatelem titulů třetích stran.

Netflix v minulosti zapůjčil licence na vývoj her na motivy oblíbených seriálů z jeho dílny, jmenovat můžeme adventuru Stranger Things. V obráceném gardu tam pak vznikla a vzniká celá řada projektů na základě herních licencí v hrané i animované produkci: Castlevania, Tomb Raider, Resident Evil, Dota 2, Assassin’s Creed a mnoho dalších.

Symbióza s herním světem tak v případě Netflixu dává smysl. Jeho představitelé se navíc nedávno nechali slyšet, že kupříkladu battle royale Fortnite pro ně představuje přímou konkurenci kvůli způsobu, jakým zákazníci tráví omezené množství volného času.

Netflix není jedinou streamovací službou s vazbami na herní průmysl – o vstup do světa her se zatím spíš marně pokouší i Amazon, Disney v posledních letech přistupuje spíše k onomu propůjčování licencí velkým herním firmám a samostatnou kapitolou je Google se svou Stadií a spěšně zavíranými herními studii. Nedá se úplně vyhnout ani srovnání s Microsoftem a předplatným Xbox Game Pass, které koncept obměňující se nabídky filmů a seriálů velmi úspěšně převedlo do herní podoby.

Pozitivních i negativních příkladů má tedy Netflix celou řadu. Jeho vstup na herní trh je zatím dobrou zprávou primárně pro akcionáře, protože akcie po zveřejnění zprávy krátce poskočily o 3,3 % na hodnotu 566 dolarů (12 214 korun). Jestli ale půjde o dobrou zprávu i pro diváky a hráče, to je v této chvíli velkou neznámou.