Epic už rozdal hry v hodnotě 55 tisíc korun a začíná vracet peníze po zlevnění her

- Byznys autor: Patrik Hajda

Rozdavačnost Epic Games Storu snad nemusíme připomínat. Nový hráč na trhu digitálních obchodů vábí zákazníky na hry zdarma, které rotují s týdenní pravidelností. Web PCGamesN dal dohromady seznam všech rozdaných her a sečetl jejich hodnotu, kterou vám prozradil už titulek. To ale není vše, co se v obchodě teď děje: přečtěte si o GTA V zdarma, velkých slevách a nové funkci automatického vracení peněz.

Epic Games Store podle webu PCGamesN dosud rozdal celkem 108 her v rámci týdenních koleček, ve kterých se občas objevila víc než jedna hra, plus to byla jedna hra každý den v průběhu minulých Vánoc.

Následně stačilo sečíst standardní cenu těchto her a vylezlo z toho číslo udávající hodnotu vaší knihovny, pokud jste tedy poctivě brali každou nabízenou hru a nic si nekupovali. V takovém případě má vaše knihovna v Epicu hodnotu 55 tisíc korun.

Je sice pravda, že v mnoha případech vás obskurní malé hříčky ani nezajímají, ale sem tam se objeví velký či čerstvý či velký čerstvý kousek, kterému se „ne“ říká jen velice těžko.

Jedním takovým velikánem je rozhodně GTA V, které je momentálně (až do čtvrtka) nabízené zdarma. O hru, která prodala už hodně přes 100 milionů kusů napříč platformami i generacemi, je pořád velký zájem, čehož je důkazem fakt, že v momentě, kdy došlo ke spuštění akce, servery Epicu vypověděly službu.

Epic zároveň rozjel výprodej, v jehož rámci jsou hry jako Control, Borderlands 3, Anno 1800 a Metro Exodus za polovinu, zatímco Assassin’s Creed Odyssey, The Division 2 a Ghost Recon Breakpoint jsou na třetině své běžné ceny.

Ke slevovým akcím se váže jedna velmi vítaná novinka. Asi to všichni znáte: koupíte si hru za plnou palbu, jen aby se den nato objevila ve slevě za pár korun. Normálně je to k vzteku a máte-li štěstí, zachrání vás refund a opětovný nákup. Pokud jste ale ve hře strávili víc než dvě hodiny, běžný refund vás nezachrání.

V tu chvíli ovšem přijde na pomoc částečný refund, který Epic podle všeho začíná automaticky vydávat. Společnost tuto službu ještě oficiálně nepředstavila, ale spoluzakladatel studia Mayday Joshua Boggs si s ní už potykal. „Cena hry, kterou jste zakoupil, byla nedávno snížena, takže vám vracíme rozdíl,“ stojí v emailu, který sám od sebe přistál v Boggsově schránce.

Whoa whoa what?! I’ve clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible? pic.twitter.com/eHfcus5E0K — Joshua Boggs (@jboggsie) May 15, 2020

Ještě si musíme počkat na podmínky, za kterých dojde k tomuto automatickému vyrovnání (jako třeba maximální možná doba mezi koupí a slevou), ale zní to jako vítaný krok zákaznické podpory. Co na to ale vydavatelé her? Doufejme, že Epic vrací peníze ze svého a neukrajuje ze zisků firem. Ty by se jinak asi rozutekly třeba zpátky ke Steamu.