GTA V je zadarmo. Epic rozdává nejpopulárnější městskou akci všech dob

Windows PlayStation 4 Xbox One PlayStation 3 Xbox 360

- Téma autor: Šárka Tmějová

Grand Theft Auto V vyšlo poprvé už v roce 2013, i po sedmi letech se ale stále pravidelně umisťuje v žebříčcích nejprodávanějších her. Pokud byste čirou náhodou poslední díl GTA ještě nevlastnili, můžete ho od dnešního večera zdarma nafasovat v obchodě Epic Games. Tedy, mělo to být překvapení, v reklamě na Twitteru ale tohle oznámení prosáklo o něco dřív.

GTA V se na Steamu často objevuje v nejprodávanější desítce a momentálně tam má nejvíc aktivních hráčů za celou svou historii. Celkově je třetí nejprodávanější hrou všech dob, se 120 miliony prodaných kopií ho o pár desítek milionů předběhl už jen Minecraft a Tetris. Když to vezmeme kolem a kolem, je poměrně malá šance, že jste hráči počítačových her a zároveň ho ještě nemáte.

zdroj: YouTube

Ale pokud to tak skutečně je a nechce se vám za Grand Theft Auto V platit ani korunu, případně si peníze šetříte na mikrotransakce do GTA Online, nezapomeňte si ho vyzvednout v Epic Games Store. Tam se bude rozdávat celý týden, příležitost obdržet svou kopii zdarma máte do 21. května.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Páté GTA patrně ještě chvíli žádného dalšího vyzyvatele v žánru otevřených městských akcí mít nebude, a to ani ze strany samotného Rockstaru. Studio totiž zatím ani nepotvrdilo, že by byl potenciální šestý díl ve vývoji, a to navzdory četným spekulacím. Těch se za ta léta vyrojilo velké množství, včetně té, že by se šestka měla vrátit do osmdesátkového Vice City. Zatím si ale budete muset vystačit s Los Santos a jeho blízkým okolím.